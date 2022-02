Máxima fiabilidad al calor del hogar

Montilla C.F. 1--0 Torreblanca C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNL

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

El Montilla C.F. sigue sumando victorias junto a su afición. Ante el Torreblanca C.F., los hombres de Jesús Fernández obtuvieron su tercer triunfo consecutivo en el Estadio Municipal. En una contienda con alternativas en ambas áreas, los montillanos aprovecharon un solitario gol de Luque en el segundo acto para seguir escalando posiciones y colocarse ya en octava posición, empatados a puntos con el séptimo.El encuentro comenzó con cambios en el once auriverde con respecto al choque disputado entre semana ante el C.D. Guadalcacín. Pedro Caballero, Manu, Jesús Bono y Chechu entraron de inicio. Con todo ello, los primeros compases fueron más físicos que vistosos. El Montilla lo intentó con más insistencia que su rival, no obstante, no llegó con demasiada claridad. Además, las interrupciones eran constantes y el partido no cogía ritmo.Fruto de esta situación, la primera ocasión clara del partido no llegó hasta el minuto 23. Fue el Torreblanca quien disfrutó de la oportunidad, tras un centro de Chico rematado por Yimi con la testa por encima del larguero. Respondió pronto el cuadro montillano, con un lanzamiento de falta realizado por Chechu que blocó el cancerbero. Llegados al minuto 32 de partido, un robo local permitió a Chechu realizar una prolongación que Bono concluyó con un lanzamiento a las manos de Hugo.Instantes después, un libre indirecto dentro del área finalizó en córner al despejar con la espalda un defensa el lanzamiento auriverde. Eran los mejores minutos del Montilla en toda la primera mitad. Ya en la recta final, un disparo con la puntera de Juanito lo atajó el guardameta por alto. El marcador no se movió, llegando al descanso con el cero a cero inicial.El paso por vestuarios hizo mejorar al plantel visitante. El Torreblanca siguió esperando atrás a su rival, viéndose al equipo sevillano seguro en la retaguardia y con las ideas muy claras. Cada posible error montillano era aprovechado por los de Alfonso Lozano para buscar la espalda de la defensa e intentar sorprender.El Montilla dejó de merodear con tanta frecuencia la meta hispalense, no se encontró cómodo y el paso de los minutos hizo buscar alternativas al cuerpo técnico. Luque, José Carraña y Manolete entraron al terreno de juego en un triple cambio que aportó frescura e ideas nuevas a los de Jesús Fernández. Precisamente, Luque y Manolete serían protagonista de la jugada más trascendental de la contienda.Un balón de Manolete entre líneas habilitó la incorporación de Alfonso Carraña desde atrás para realizar un pase al área pequeña que Luque, en boca de gol, mandó al fondo de la red. Un tanto muy celebrado por la parroquia vinícola, sabedora de la importancia del tanto para coger impulso de cara al desenlace.A pesar de ello, el triunfo tuvo que ser muy trabajado hasta el final. El Torreblanca continuó fiel a sus ideales y dos acciones casi consecutivas estuvieron a punto de aguar la fiesta vinícola. Primero, un lanzamiento de falta ejecutado por Ángel se marchó rozando el palo.Finalmente, a los 88 minutos de juego, un balón a la espalda de la parcela defensiva local hizo que Álvaro se plantara en el mano a mano con Molero; realizando el atacante foráneo una vaselina que Maleno saco bajo palos. Un sudor frío recorrió la grada del Estadio Municipal, por suerte para los intereses auriverdes, todo quedó en un susto. Minutos después, el colegiado señaló el pitido final.La próxima cita para los montillanos será este domingo, a las 12.30 de la tarde, de nuevo en el Estadio Municipal de Montilla ante la U.P. Viso. Dicho encuentro corresponde al inicio de la segunda vuelta del campeonato.Molero, Pedro Caballero, Soto, Juanito, Adri Delgado, Maleno, Alfonso Carraña, Manu, Javi Ruiz, Jesús Bono y Chechu. También jugaron Luque, José Carraña, Manolete y Álex de la Cruz.Hugo, Adán, Miguel, Aranda, Contreras, Germán, Chico, Nene, Martos, Edu y Yimi. También jugaron: Ángel, David, Kevin, Benja y Álvaro.Luque (m. 70).Palacios Quero, Javier (Jaén). Amonestó por parte local a Molero, Adri Delgado, Maleno y Alfonso Carraña. En el bando visitante, los amonestados eran Contreras, Martos y Yimi.Partido correspondiente a la decimonovena jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 500 espectadores.