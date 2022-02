López Alejandre destaca el valor de las investigaciones de José Ponferrada sobre los vinos de Montilla-Moriles

Manuel López Alejandre, presidente del Aula del Vino de Córdoba y ex secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, fue el encargado de clausurar este sábado las jornadas bibliográficas dedicadas al escritor montillano José Ponferrada Gómez, con una conferencia en la que analizó el papel del periodista montillano en recoger la historia de los vinos de Montilla-Moriles a lo largo de su obra.De esta forma, López Alejandre puso de relieve la labor investigadora desarrollada por José Ponferrada en torno a los caldos del marco vitivinícola cordobés que, como apuntó el enólogo, fueron fuente de conocimiento para escribir su propio libro sobre los vinos de Montilla-Moriles. “Él me abrió la puerta a la historia remota de estos vinos”, aseveró.Así, el que fuera secretario del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles apuntó que el último libro que escribió Ponferrada Gómez en relación al vino de Montilla-Moriles,, "debería de ser un libro de estudio en los colegios de Montilla para que pudieran presumir de sus vinos".Por todo ello, López Alejandre se comprometió a editar, con ayuda de la familia, una antología de José Ponferrada Gómez "si desde las administraciones no se toma esta iniciativa", e hizo hincapié en que “en Montilla-Moriles no exista, como en otras denominaciones de origen, literatura sobre sus grandes vinos”.En este sentido, para el presidente del Aula del Vino, apuntó que esa falta de interés "es responsabilidad sobre todo de las bodegas". “La literatura sobre las bodegas, las viñas, el vino… es la solera de las bodegas. Es el prestigio, el caché. Aquí no se ha utilizado la figura y la obra de José Ponferrada para promocionar el vino”, lamentó.