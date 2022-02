La dulce rutina dominical

El Montilla C.F. no quiere dejar de sonreír. En un mes y medio de competición casi impoluto, los de Jesús Fernández han sumado 15 puntos de 18 posibles tras la victoria cosechada este domingo ante la U.P. Viso por un tanto a cero. Con estos números, los montillanos se colocan en sexta posición, a solo dos puntos de la quinta plaza y con un colchón de siete puntos sobre la zona de descenso.De este modo, el encuentro comenzó con novedades en el once titular montillano. La ausencia de Maleno, sancionado por acumulación de tarjetas y las molestias que arrastra Santi Vázquez, hizo modificar las piezas en el conjunto auriverde. José Carraña, Manolete y Álex de la Cruz eran las novedades con respecto al equipo inicial que se midió al Torreblanca C.F. en la jornada anterior. Con todo ello, los primeros compases eran intensos.La U.P. Viso tuvo la primera oportunidad en un balón a la espalda de la defensa vinícola que Salvat, en el mano a mano, no consiguió definir gracias a una meritoria intervención de Molero por bajo. Respondió el Montilla pocos minutos después en una jugada combinativa que finalizó con un centro de Alfonso Carraña rematado por Jesús Bono a las manos del cancerbero visueño.Tras estas dos ocasiones, el encuentro tuvo una fase sin acercamientos destacados por ninguno de los equipos y con la lesión de Álex de la Cruz que se marchó sustituido por Manu. A los 18 minutos de juego, se reactivo el protagonismo de los ataque con un lanzamiento de larga distancia de Jesús Bono que se marchó a córner con una intervención a bote pronto de Melli. Pasado el ecuador del primer acto, Bono sería, una vez más, protagonista con un pase entre la defensa que Manolete mandó por encima del larguero con un intento de vaselina sobre el guardameta visitante.El Montilla tenía más presencia en ataque, no obstante, el plantel sevillano no mostraba signos de inseguridad. Los de Mario García se mostraban calmados, buscando el contragolpe con jugadas rápidas tras el robo de balón. Con esta perspectiva, el cuadro local tuvo su última opción de cara a portería en un centro de Juanito que su compañero Manu, en el segundo palo, conectó con un disparo raso blocado por la defensa foránea en el área chica. Los montillanos lo intentaban, el Viso se sentía cómodo con espacios a la contra, pero el gol no llegó en el primer acto.Tras el paso por vestuarios, el Viso tuvo la primera oportunidad en un disparo de Nelson despejado por Molero, cayendo el rechace en Salvat que, por suerte para los intereses vinícolas, realizó un lanzamiento desviado. Los visitantes volvieron a su plan inicial en busca de las transacciones rápidas defensa-ataque, sin embargo, estas situaciones no volverían a ocurrir y el Montilla tomó el mando definitivo.A los 57 minutos de juego, un disparo de Manu desde la frontal lo rozó Bono y en la línea de gol atajo Melli con dificultades. Justo después, varios centros al área visitante provocaban un disparo de Manu por encima del larguero. Los cambios en ambos banquillos se sucedían, destacando la entrada de Luque en las filas vinícolas.