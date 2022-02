El PP reitera el "compromiso" con la Sanidad de la Junta con una inversión de 4,2 millones de euros en Montilla

Un "insulto" a los montillanos y profesionales sanitarios



El vicesecretario de Política Municipal del PP de Andalucía, Joaquín Camacho, visitó ayer Montilla para trasladar a la ciudadanía del municipio y la comarca "la gran apuesta" por la Sanidad pública que el Gobierno de Juanma Moreno está realizando en Montilla y que, destacó, se hará evidente con una inversión de cuatro millones de euros en el Hospital Comarcal de la ciudad.Camacho, quien lamentó el "uso político" que, aseguró, están realizando los alcaldes socialistas de la Sanidad con la creación de diferentes plataformas, "el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno son realidades por mejorar y garantizar la Sanidad pública en Montilla"."No se puede descontextualizar que llevamos dos años de pandemia, y la Sanidad pública está aguantando gracias a esa apuesta. Es cierto que existen problemas, y por eso se pone en marcha un Plan de Choque de la Atención Primaria para solucionar esas deficiencias", aseguró el vicesecretario de Política Municipal del PP de Andalucía, a la vez que indicó que "en tres años no se puede acabar con los problemas de un sistema estancado hace años".Por su parte, el senador y alcalde de Cabra, Fernando Priego, aseguró sentirse "perplejo y sorprendido" por las protestas de los alcaldes socialistas "cuando más se invierte en materia sanitaria y educativa en los municipios". "Se está usando la pandemia para hacer una oposición desleal", criticó.Por otro lado, con respecto a la creación de una macroárea sanitaria única para todo el sur de Córdoba con el Hospital Infanta Margarita como centro de referencia, el también alcalde de Cabra aseguró que la concentración de toda la gestión en una misma figura "va a ser mejor que con respecto a una gestión desde otra provincia, como ocurría con la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir"."La cercanía es más positiva en la gestión de los recursos sanitarios. El consejero y la delegada de Salud han sido claros sobre que esto es una decisión administrativa, pero siempre está abierta a analizar en el futuro si hay pasos de mejora", apuntó Fernando Priego, quien matizó que las agencias sanitarias "son un invento más del PSOE que hacía mucho más ineficiente la gestión del Sistema Público Andaluz de Salud".Finalmente, el senador popular aseguró que "es falso" que el Hospital Infanta Margarita de Cabra será el hospital de referencia para los pacientes de la Campiña Sur cordobesa, "que continuarán siendo derivados al Hospital Reina Sofía de Córdoba". "La atención va a ser exactamente la misma, lo único que cambia es el modelo de gestión, que desaparece la agencia sanitaria como un chiringuito más montado por el PSOE y se integra en el SAS", concluyó.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha querido contestar hoy a las acusaciones vertidas por el senador del PP Fernando Priego sobre las reivindicaciones planteadas por alcaldes de la Mancomunidad de la Campiña Sur de Córdoba para la creación de un área sanitaria propia y, especialmente, por sus palabras sobre "el chiringuito socialista" que era la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, gestora de los hospitales de Montilla y Puente Genil, entre otros."Los alcaldes no discutimos la integración de estos hospitales al SAS, sino en la situación en la que quedan y que supone un paso atrás porque, por mucho que digan, lo que recoge el BOJA es que vamos a depender funcional y asistencialmente del Hospital Infanta Margarita de Cabra", ha aseverado Llamas, quien sostiene que es una situación preocupante "a medio y largo plazo".En este sentido, Llamas ha criticado los "insultos" vertidos por el regidor egabrense a los montillanos y los profesionales sanitarios del hospital "porque no se puede decir que una empresa pública que ha dado un servicio magnífico a la ciudadanía y nuestro territorio es un chiringuito"."Es una falta de respeto a toda la ciudadanía", ha aseverado el alcalde, y que ha vuelto a reclamar que se expliquen los motivos por los que no se crea dicha área sanitaria a pesar de contar con un hospital de nivel 4, una situación única en Andalucía para un centro de estas características.