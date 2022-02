El comité de empresa del Hospital de Montilla anuncia movilizaciones contra la creación de la macroárea

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Los sindicatos que conforman el comité de empresa del Hospital Comarcal de Montilla –UGT, CSIF, SMA, FATE, USAE, SATSE y la adhesión de CCOO– han acordado la puesta en marcha de un calendario de movilizaciones para protestar por la situación "discriminatoria" en la que se encuentra este centro con la creación de una macroárea sanitaria única para todo el sur de la provincia de Córdoba. Unas protestas que comenzarán el próximo 15 de febrero con una concentración a las puertas del hospital, para la que se hace un llamamiento a los profesionales y la ciudadanía.El comité asegura que el centro montillano será el único hospital comarcal andaluz que no es referencia de un área sanitaria propia, un hecho comprobado, apunta, en la auditoría previa a la integración publicada por la Junta de Andalucía. "Este último hallazgo ha crispado aún más a los profesionales", señala el comité sobre los motivos que le llevan a iniciar un calendario de movilizaciones "que continuarán si no se deja de menoscabar el buen nombre y el prestigio conseguido en estos 18 años del Hospital de Montilla"."Es una sensación de abandono y ninguneo la que perciben los profesionales que observan como la Junta de Andalucía discrimina directamente a este centro hospitalario, y a la comarca de la Campiña, al no crear un área sanitaria", apuntan los sindicatos en un comunicado, a la vez que aseguran que la Consejería de Salud "oculta el verdadero motivo por el que no quiere crear el área sanitaria de la Campiña Cordobesa".En este sentido, el comité de empresa señala que la Consejería "trata de poner sobre la mesa argumentos y cuestiones técnicas que no se sostienen". "Se pretende relegar al hospital de Montilla y a los ciudadanos de la Campiña a un segundo plano, ya que hemos podido comprobar en la auditoría realizada el pasado junio para la integración de las Agencias Sanitarias y Publicadas por la Junta de Andalucía, que todos los hospitales de Nivel 4 en el ámbito rural –como es el caso de Montilla– son hospital cabecera o referente del área sanitaria menos el centro montillano, lo que supone una humillante discriminación al hospital que vamos a combatir", adelantan.Por todo ello, los sindicatos exigen el "reconocimiento futuro dentro de un área sanitaria propia", por lo que solicitan a la Consejería que inicie el dialogo pertinente para la creación del Área de la Campiña Cordobesa, "como estaba previsto hasta noviembre de 2021".Asimismo, reclaman que se tracen los proyectos funcionales precisos para las futuras ampliaciones del hospital, aseverando que la ampliación de consultas anunciada no es suficiente. "No queremos ser un gran ambulatorio sino un gran hospital y será preciso crecer en capacidad hospitalaria, cartera de servicios y especialidad", concluyen.