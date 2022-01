Reconciliados con la Diosa Fortuna

Tres días después de ver cómo en el último suspiro se le escapaba la opción de sumar en su encuentro ante el Ayamonte, el Montilla C.F. contrarrestó esa desdicha con un triunfo en la última jugada del encuentro que le midió ante el C.D. Guadalcacín. En un choque con dos partes bien diferenciadas, los montillanos obtenían la victoria para alcanzar los 26 puntos en la tabla y alejarse, aún más, de la zona de descenso.La contienda comenzó con novedades en sendos equipos. Centrándonos en el cuadro vinícola contó con Adri Delgado y Luque en el once titular, variando en esas dos piezas el equipo titular de la anterior jornada. Con todo ello, los primeros minutos fueron de asedio local sobre la portería jerezana.Un pase de Maleno entre líneas permitió a Juanito realizar un centro al que no llegaba Luque, recogiendo el esférico Álex de la Cruz en el costado del área para finalizar con un disparo que mandó a córner el guardameta visitante. Instantes después, una jugada combinativa permitió a Luque realizar un disparo sobre la meta defendida por David; el cancerbero no blocó el lanzamiento y el esférico se fue mansamente acercándose a la línea de gol, Álex de la Cruz remachó hacia dentro el balón, pero su posición era antirreglamentaria, quedando el tanto anulado.Un minuto después, Adri Delgado mandaba el balón al larguero con un disparo cruzado. Un carrusel de oportunidades que dio paso a una leve reacción foránea. Copero aprovechó una jugada ensayada para disparar a portería, atajando por bajo Molero. Esta ocasión quedó en una situación efímera, retornando el Montilla al control del esférico y a la fluidez en su juego. No obstante, los acercamientos decayeron en claridad y el primer acto finalizó sin goles.Tras el paso por vestuarios, el panorama se transformó. El físico auriverde se vio mermado, observándose a un Guadalcacín que, con paciencia, fue acercándose a la meta montillana. La primera opción vino en un córner que se paseó por el área chica sin que ningún jugador azulino fuera capaz de rematar.Poco después, los jerezanos tuvieron su mejor oportunidad. Un mal despeje de Maleno dejaba solo a Benito en el mano a mano con Molero, errando el atacante con un disparo desviado. Una clarísima ocasión que, al no ser aprovechada, dio una vida extra al Montilla.Con el paso de los minutos, sendos cuerpos técnicos realizaban cambios en busca de alternativas en sus equipos. Uno de los cambios realizados por los montillanos fue determinante. Bono entró en el terreno de juego, siendo protagonista en la recta final. Antes de ese momento, el Guadalcacín continuó con su dominio y tuvo una nueva oportunidad con un disparo de Alberto que se estrelló en el larguero.Las sensaciones eran claras, ninguno de los equipos conseguía fructificar sus ocasiones. Con esta perspectiva, el desenlace del encuentro parecía abocado al reparto de puntos. Sin embargo, el Montilla se guardó un as debajo de la manga.