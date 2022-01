El PP critica el "debate artificial" sobre el área sanitaria y sostiene que la Junta "no cierra la puerta a nada"

"Habrá cambio, si así se estima"

La parlamentaria cordobesa y portavoz de Salud y Familias del PP en el Parlamento andaluz, Beatriz Jurado, presidió ayer en Montilla una reunión monográfica con los representantes del partido en la Campiña Sur Cordobesa sobre Sanidad para analizar el debate "artificial" surgido en los últimos días a raíz de la integración de las agencias públicas al Sistema Andaluz de Salud (SAS), favoreciendo la creación de una macroárea de gestión para el sur de la provincia. Un encuentro en el que la popular defendió el modelo impulsado por la Junta de Andalucía "para acabar con duplicidades, disminuir gastos y equiparar la situación laboral de los profesionales sanitarios".En este sentido Jurado lamentó la polémica "despertada por los alcaldes socialistas de la comarca" sobre una fusión que, aseguró, "no supondrá ningún perjuicio para los ciudadanos ya que no repercute en la asistencia ni se pierden servicios", por lo que hizo un llamamiento a la "sensibilidad y responsabilidad" de los alcaldes de la Mancomunidad para no despertar "debates artificiales" acerca de la Sanidad "en los momentos tan sensibles que se están viviendo"."Desde hace varios meses se ha informado, por los cauces existentes para ello, del proceso de integración de las agencias sanitarias, que era un compromiso de este Gobierno para acabar con duplicidades, disminuir gastos y acabar con la desigualdad existente entre profesionales que ejercían la misma función", aseveró Jurado a la vez que calificó de "ruin" la postura del PSOE sobre este tema, "usando a sus alcaldes para rascar un puñado de votos"."Lo que pedimos es que ejerzan su papel de alcaldes, defendiendo los intereses de los ciudadanos", señaló la parlamentaria popular, quien destacó que esta polémica surge, precisamente, coincidiendo con la presentación de un proyecto de inversión de cuatro millones de euros en el Hospital de Montilla. "Lejos de sus acusaciones de privatización de la sanidad, el PP ha dado la vuelta a la herencia envenenada que dejo el PSOE en la Junta con la Marea Blanca en la calle", insistió Jurado.Respecto a latrasladada de forma unánime por la Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba, en la que se apuntaba a un agravio comparativo con respecto a otras zonas de Andalucía donde se ha apostado por la creación de nuevas unidades de gestión, Beatriz Jurado aseguró que "los motivos de esta decisión, tomados en base a unos criterios y estándares objetivos, han sido trasladados por los cauces oportunos a todos los profesionales"."La Junta de Andalucía atenderá a esa demanda de información y, en cualquier caso, no se cierra la puerta a nada. Entendemos su preocupación y se hará ese cambio si así se estima, pero a día de hoy no hay ninguna evidencia que lo indique. De lo contrario será poner la tirita antes que la herida", concluyó la parlamentaria andaluza.