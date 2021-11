La historia de Lukaku

FOTOGRAFÍA: INTER DE MILÁN

La selección belga vive una de sus mejores momentos como combinado con un bloque de jugadores de gran calidad que han convertido al equipo dirigido por Roberto Martínez en la selección que a día de hoy lidera el ranking Fifa, y pese a todavía no haber conseguido un gran éxito en torneos internacionales, sin duda, nos encontramos ante una generación defutbolistas entre los que se encuentran Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne, Eden Hazard y Romelu Lukaku. Precisamente de este último es del que hablaremos en estas líneas, ya que su aportación goleadora se ha vuelto fundamental no solo con su selección sino con los clubes para los que ha jugado.Lukaku nació hace 28 años en Amberes y es hijo de Robert Lukaku un jugador congoleño que militó en diversos clubes de la segunda división de Bélgica. Su infancia no fue la soñada por cualquier niño ya que cuando su padre dejó de jugar, cuando él tan solo contaba con seis años, la pobreza llegó a su familia y según cuenta el propio jugador sus padres llegaban hasta incluso no cenar para que a él y a su hermano no les faltase un plato en la mesa. Creció en los barrios humildes de Bruselas pero pronto se convirtió en uno de los jóvenes con más potencial de la cantera del Anderlecht y con tan solo 16 años llegó al primer equipo y afortunadamente su suerte y la de su familia cambió radicalmente.Con el equipo Belga jugó dos temporadas y se convirtió en el jugador más joven en disputar un encuentro de la Champions League frente al Olympique de Lyon en la ronda previa de clasificación. Finalmente su equipo disputó la Europa League y fue elegido como promesa del año en el deporte belga. Finalizó su primer año con 15 dianas, que superó la temporada siguiente convirtiendo 16 goles antes de fichar por el Chelsea con tan solo 18 años.Sus inicios en Inglaterra no fueron sencillos, puesto que la gran competencia y su juventud le cerraban las puertas de la titularidad con el conjunto de Stamford Bridge por lo que se fue cedido primero al West Bromwich Albion durante un año y disputando 35 partidos y logrando 17 goles. Pese a su vuelta al Chelsea durante el verano, fue nuevamente cedido en esta ocasión al Everton donde definitivamente dio el salto de calidad que siempre se esperó de él y acabó fichando por los toffees tras pagar 35 millones de euros.Con el equipo de Merseyside se consolidó como uno de los mejores goleadores del continente donde permaneció cuatro temporadas en las que marcó un total de 87 goles y fue incluido entre los diez jóvenes más prometedores de Europa ya en su primera temporada y entre sus logros destacan que sus 15 goles ayudaron a que su equipo acabase la temporada en quinto lugar con 72 puntos, la puntuación más alta de la historia del club.Tras su brillante paso por el Everton el Manchester United pagó casi 85 millones de euros por hacerse con sus servicios, donde disputó dos temporadas disputando casi 100 partidos con los “diablos rojos” y registrando 42 tantos antes de dar el salto a Italia para enrolarse en las filas del Inter de Milán donde junto a Lautaro Martínez formó una de las mejores delanteras del viejo continente, refrendado con el título de la Serie A, que significaba el primero en once años para la entidad, y alcanzando la final de la Europa League que aunque finalmente perdieron contra el Sevilla, le valió para ser nombrado el mejor jugador del torneo.Este verano volvió al Chelsea siendo uno de los principales protagonistas del mercado ya que fue el fichaje más caro del verano, su vuelta a Inglaterra costó cien millones de euros.Con su selección ha disputado hasta la fecha dos Copas del Mundo, alcanzando el tercer lugar en Rusia 2018 y contribuyendo con cuatro dianas y dos Eurocopas en las que su selección cayó en ambas en cuartos de final aunque él en su cuenta personal suma seis dianas en ambos torneos. Un título de este calibre ayudaría a grabar con letras de oro su nombre y el de su generación en la historia del fútbol belga. Pero estamos ante un goleador de talla mundial del que por cierto cabe destacar que habla hasta ocho idiomas.