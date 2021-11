La historia de Barella

FOTOGRAFÍA: INTER DE MILÁN

El panorama futbolístico está cambiando. Los tiempos de Cristiano Ronaldo y Messi, los dominadores del fútbol mundial en estos años, están llegando a su fin por el inevitable paso del tiempo, sin embargo, la nueva generación de futbolistas que comienza a surgir promete mantener el listón muy alto en cuanto a calidad y son muchos los jugadores jóvenes que comienzan a despuntar por todos los puntos de la geografía europea. Mbappé, Haaland, Gavi, son solo una pequeña muestra de ello y enpuedes conocer más de cerca sus estadísticas y los datos más interesantes sobre sus meteóricas carreras.Pero aquí hablaremos de un joven italiano, que con tan solo 24 años se ha convertido en una pieza indiscutible de todo un Inter de Milán, actual campeón de la Serie A. Nos referimos a Nicolo Barella. El mediocentro italiano fue una de las piezas fundamentales del equipo neroazurro para conseguir el campeonato contribuyendo con tres goles y nueve asistencias, estamos sin duda ante uno de los jugadores con mayor proyección en estas últimas temporadas y ante uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto pese a su juventud, cabe recordar que además está entre los nominados al Balón de Oro.Barella nació en Cagliari, ciudad conocida por sus fantásticas costas, y es el mayor de dos hermanos y fue en gran parte su padre el que le inculcó su pasión por el fútbol pese a que a su madre le hubiese gustado que jugara al baloncesto, pero su talento estaba con el balón en los pies. Criado en esta familia de clase media comenzó a jugar en la academia de un mito como es Gigi Riva, el mejor goleador de la historia de la selección italiana. Su crecimiento lo llevó en 2006 a las filas del Cagliari donde debutó profesionalmente en el año 2015.Se fue cedido a la Serie B, al Como 1907 donde apenas estuvo media temporada para después volver a Cagliari y asentarse definitivamente en el equipo con el que disputó 105 partidos en tres temporadas antes de que el Inter se hiciese con su cesión aunque esta incluía una compra obligatoria al final del año y han demostrado que no se equivocaban con el joven centrocampista que la pasada temporada fue nombrado el mejor centrocampista de la Liga italiana. Jóvenes como él explican en parte la resurrección de su selección que no estaba precisamente atravesando sus mejores momentos.Y esto se refrendó en la pasada Eurocopa donde Barella fue uno de los mejores jugadores de un equipo que acabó siendo campeón tras vencer en la final a Inglaterra y previamente deshacerse de España en semifinales. Fue una de las victorias más personales de Mancini ya que no dudo un solo segundo en reclutarle para la causa tras el estrepitoso fracaso de no clasificarse para el Mundial de Rusia y el tiempo acabó dando la razón al seleccionador y junto a Jorginho y Verrati se ha convertido en una pieza angular del equipo y solo sale del equipo en ocasiones esporádicas.Lo mismo que su club que recientemente consiguió renovarle hasta 2026 ya que los cantos de sirena que llegaban desde Francia aunque con más fuerza desde Inglaterra, hicieron que el Inter tuviese que revisarle un contrato que ya comenzaba a quedarse obsoleto debido a su crecimiento. Ya hace dos años se había convertido en el fichaje más caro de la entidad, y pese a no ser un centrocampista goleador lo suyo es repartir asistencias y es el que más da en el equipo. Su figura la ensalzan sus entrenadores y rivales. Un mito del fútbol como Lotthar Matthäus declaró que ha comprendido las características y responsabilidades que debe tener un mediocampista en el exigente fútbol de hoy en día y se ha convertido en un auténtico trabajador. Hoy además es padre de tres hijos, lo que le han ayudado en su meteórico ascenso y a ganar en madurez, no cabe la menor duda de que nos encontramos ante una de las máximas figuras del fútbol italiano del momento y a buen seguro del futuro, por lo que el Inter pese a la renovación va a tener que hilar fino para no perder a uno de sus mejores jugadores y más con clubes millonarios alrededor.