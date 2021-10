Oscuridad en las áreas

Montilla C.F. 0--1 U.B. Lebrijana

El Montilla C.F. sigue de espaldas al gol y sin fortuna en la zona defensiva. En un nuevo partido con ocasiones y dominio del esférico, los hombres de Jesús Fernández pecaron de su falta de contundencia en los metros finales; cediendo una nueva derrota por cero tantos a uno ante una U.B. Lebrijana que aprovechó su única oportunidad en el partido a través de un penalti. Esta derrota mantiene a los montillanos en la zona de descenso.El partido comenzó con varios cambios en el once inicial vinícola con respecto a la anterior jornada. Pedro en portería, Alfonso Carraña en la zona defensiva y José Carraña en la medular formaban parte del equipo titular en detrimento de Molero, Javi Mesa y Álex de la Cruz. Por parte visitante, Dionisio Arroyo dio entrada a Eladio en su once titular.Con todo ello, el encuentro tuvo un inicio activo en el bando montillano. A los cinco minutos, un centro de José Carraña estuvo cerca de ser conectado por Luque en el segundo palo. El Montilla tenía la posesión, buscaba los balones en largo y hacía sufrir a los lebrijanos. No obstante, la contundencia en los metros finales sigue siendo un aspecto que mejorar por los montillanos.De poco le sirvió al plantel local este dominio y los acercamientos al área, viéndose a un equipo visitante paciente en su juego y que fue capaz de ponerse por delante en el marcador a los 23 minutos de juego. Un centro al área golpeó en José Carraña, señalando el colegiado la pena máxima al entender que el esférico golpeó en el brazo del defensa.Las protestas fueron intensas, pudiéndose observar cómo el balón chocaba con el costado del defensa y posteriormente con su brazo. Una acción que dejó muchas dudas y una sola certeza, el tanto de Lua para establecer el cero a uno. De ahí al descanso, el conjunto lebrijano cerró filas en su zona defensiva, esperó la contra y dejó el mando de las operaciones al Montilla.Un balón en largo de Maleno permitió a Manolete realizar un disparo de primeras que no vio portería por poco. Los balones a la espalda de la defensa visitante y la velocidad por las bandas, eran las mejores armas para los vinícolas. Sin embargo, no hubo claridad de cara a portería y la contienda llegó al descanso con ventaja mínima para la U.B. Lebrijana.Tras el paso por vestuarios, el Montilla dio un nuevo paso hacia delante. Inició unos minutos de jugadas más combinativas y movió el centro del campo. Sin embargo, nada de esto le sirvió para derribar la fortaleza defensiva construida por los lebrijanos. El central Juande se erigió como baluarte de los suyos, anulando todos los balones que se acercaban a su portería. Era un querer y no poder por parte de los vinícolas.Todo se complicó más para los intereses locales al expulsar el colegiado a Javi Ruiz por doble amarilla en el minuto 66. Un carrusel de amonestaciones a lo largo del partido en ambos lados, unidas a dicha expulsión, acrecentó los nervios dentro del terreno de juego. Ya en la recta final, con el Montilla volcado en el área rival y la Lebrijana saliendo a la contra, comenzó un tramo de idas y venidas.Con esta perspectiva, se alcanzó el tiempo de descuento. En ese instante, la desdicha alcanzó su máximo esplendor. A la salida de un córner, Maleno mandó el esférico al poste en un remate entre varios adversarios. Justo después, una falta al corazón del área produjo un barullo que trajo consigo un disparo a portería que se paseó por el área chica sin ver portería por centímetros. Ahí murió el partido. El esfuerzo no trajo recompensa y una afición que volvió a poblar las gradas del Estadio Municipal premió a los suyos con una fuerte ovación tras lo vivido.En decimoséptima posición, con tres puntos, el Montilla C.F. buscará este domingo, a las 12 horas, ante el Jerez Industrial en tierras gaditanas, una nueva oportunidad para alcanzar el triunfo y poder salir de la zona peligrosa de la clasificación.Pedro, Antonio Luque, Adri Delgado, Luque, José Carraña, Maleno, Alfonso Carraña, Antonio Lucena, Javi Ruiz, Manolete y Chechu. También jugaron Pedro Caballero, Soto, Santi Vázquez y Álex de la Cruz.Iván Ares, Alberto, Núñez, Juande, David Montero, Eladio, Lua, Manu, Sánchez, Fornell y Pablo. También jugaron Borja Sánchez, Borja Román, Juan Benítez y Juanjo.