La Cátedra Intergeneracional de la UCO recupera las clases presenciales en Montilla para unos 120 alumnos

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

La Universidad de Córdoba (UCO) iniciará el próximo 5 de octubre el quinto curso completo en Montilla de su Cátedra Intergeneracional "Profesor Francisco Santisteban", conocida como Centro Intergeneracional. Una nueva temporada que, tras la apuesta por la formación telemática del pasado curso como consecuencia de las medidas de prevención y seguridad frente al covid-19, recuperará la presencialidad de sus clases, abiertas para cerca de 120 alumnos.El nuevo curso, cuyo plazo de inscripción se mantiene abierto hasta el mismo 5 de octubre a un precio de 40 euros la matricula, se desarrollará los martes y miércoles de 18.00 a 20.00 de la tarde en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", contará con dos asignaturas por trimestre."Este año, además aprender, los alumnos vuelve a tener la posibilidad de compartir esta formación en un espacio como el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", que es algo que la educación 'on line' no les ofrece", destacó la concejala de Educación, Dolores Gil, en la presentación del nuevo curso del Centro Intergeneracional que “da la posibilidad de formarse tanto a personas más cualificadas que han tenido una formación universitaria, como a aquellas personas que han tenido una formación mínima".Como novedad, el Ayuntamiento de Montilla ha puesto a disposición de los alumnos interesados un servicio de ayuda para realizar la matrícula de manera telemática durante las mañanas en el Área de Cultura y Juventud del Ayuntamiento, con sede en el mismo Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio".Respecto al contenido de este curso, el coordinador provincial del Centro Intergeneracional, Blas Sánchez, destacó que durante el primer trimestre se impartirá la asignatura, a cargo de Carmen Galán Soldevilla. La segunda asignatura versará sobre, que impartirá Juan Pedro Monferrer, profesor Catedrático de Árabe.En el segundo cuatrimestre cambiarán las disciplinas con, que imparte Manuel Pérez Lozano, profesor titular de Arte. Mientras que la cuarta asignatura será, que ofrecerán los catedráticos Enrique Melchor y Ricardo Cordobés, con cinco sesiones cada uno.El programa, explicó Sánchez será “amplio, dinámico y de nuevo 100 por cien presencial”, si bien en la matrícula se ofrece la posibilidad de matricularse también en asignaturas del centro de Córdoba para asistir a las clases 'on line', siempre que no coincidan los martes y los miércoles.