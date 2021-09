Bofetada al corazón

Chiclana C.F. 1-0 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.L. GÁLVEZ

El sueño copero del Montilla C.F. se esfumó en Chiclana. En un partido igualado, donde ambos equipos apenas pusieron en apuros a los cancerberos, una jugada a balón parado declinó la balanza a favor de chiclaneros por un tanto a cero. El resultado global de la eliminatoria quedaba, de este modo, en empate a dos, no obstante, el valor doble de los goles dio como vencedor al plantel gaditano.Así, el encuentro comenzó con novedades en ambos equipos con respecto al encuentro de ida. Centrándonos en el conjunto vinícola; Santi Vázquez y Javi Ruiz entraban en el once inicial en detrimento de Juanito y Soto. Los primeros compases eran la tónica esperada en un partido de eliminatoria. Mucho respeto entre ambos, pocas acciones destacadas y, sobre todo, cometer los mínimos errores posibles.Sin asumir riesgos, chiclaneros y montillanos vieron como pasaban los minutos. Un centro al área de Manolete que no consiguió conectar Santi Vázquez, respondido por Marcos en un lanzamiento que se marchó cerca de la portería vinícola, fue lo único reseñable en todo el primer acto. Las sensaciones de peligro fueron ínfimas para Navas y Molero, llegando al descanso con el marcador inicial.Tras el paso por vestuarios, ambos banquillos se movieron. La contienda no cambiaba, el Montilla no sufría atrás y el Chiclana lo intentaba con más corazón que cabeza. Con esta perspectiva, se alcanzó el minuto 62 de juego, momento clave del partido. Un córner que no fue capaz de despejar la defensa auriverde permitió a Robles, en el segundo palo, alcanzar el esférico y mandar el balón al fondo de las mallas. Era el uno a cero.Con este gol, el Montilla estaba eliminado. Los de Jesús Fernández, sabedores de la situación, lo intentaron en varias ocasiones; destacando un disparo de Alfonso Carraña que sacó la defensa en el área chica en el minuto 79, y un balón rebotado entre Manolete y Luque, que se marchó rozando el palo en el minuto 87.Ya en la recta final, el Chiclana a la contra pudo ampliar su ventaja en varias ocasiones, sin embargo, el marcador no se movió. Demasiado tarde buscó la portería un Montilla a expensas de su rival y alejado de esa versión valiente que mostró en la ida. Con esta eliminación, el cuadro vinícola retoma su pretemporada con las vistas puestas en el estreno liguero, el próximo 19 de septiembre, en el Viso del Alcor.Navas, Biri, Adán, Lebrón, Jaime, Mario, Agustín, Robles, Cornejo, Sergio y Marcos Rodríguez. También jugaron Paradela, Diego, Óscar, Migue, Toledo y Sesma.Molero, Pedro Caballero, Adri Delgado, Luque, Santi Vázquez, Maleno, Alfonso Carraña, Antonio Lucena, Javi Ruiz, Manolete y Chechu. También jugaron Soto, Juanito, José Carraña y Guti.Robles (m. 62).Mateo Sánchez, Raúl (Málaga). Amonestó por parte local a Jaime, Biri y Agustín. En el lado visitante, los amonestados eran Pedro Caballero, Adri Delgado, Javi Ruiz y Carraña.Partido correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Copa Andalucía, disputado en el Estadio Municipal de Chiclana, ante unos 400 espectadores.