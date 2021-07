El emprendedor montillano José Luis Baños opta a un nuevo galardón por su proyecto innovador 'Winable'

Proyecto con valor social

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El proyecto, una iniciativa del emprendedor montillano José Luis Baños, en el que se apuesta por hacer del vino un elemento integrador a través de experiencias enoturísticas innovadoras, opta a un nuevo reconocimiento tras su recienteal compromiso social.En esta ocasión, el proyecto de Baños –responsable de visitas y eventos en Bodega Viña La Constancia de Jerez de la Frontera– es uno de los proyectos seleccionados como finalista a la primera edición de los Premios Enclave, una iniciativa depara reconocer a los proyectos más innovadores y pioneros de la provincia. "No podemos estar más contentos por que una vez más cuenten con nuestro proyecto de vida", destacó el joven montillano sobre esta candidatura.El proyecto–que nace de la unión de dos palabras inglesas: “wine” (vino) y “able” (capaz)– tiene como objetivo general acercar el mundo del vino a clientes particulares y corporativos a través de experiencias enoturísticas memorables.Para ello, el joven montillano une su amor por el vino con su labor como voluntario en Down Jerez Aspanido, un colectivo que fomenta el respeto a las personas con Síndrome de Down y otras capacidades diferentes. Así, entre el elenco de personas que trabajan ense encuentran dos personas con capacidades diferentes, Antonio y Miriam, que disfrutan de la oportunidad laboral que les ha brindado José Luis Baños, formando parte de una experiencia que vincula el vino con las emociones."Todas las catas delas dirige un sumiller, acompañado de personas con Síndrome de Down que han recibido previamente una formación para prestar un servicio preciso y ejemplar, pues conocen a la perfección el procedimiento de la cata, así como los vinos que se van a servir", detalló el impulsor de, un proyecto que también ofrece visitas privadas a viñedos o actividades tan originales como yoga entre vides o siestas en una bodega, una actividad que tuvo un gran impacto mediático nada más presentarse.Asimismo, la pasada primavera, dentro de su apuesta por hacer del vino un elemento integrador e inclusivo para cambiar la vida de las personas, Baños y el Lagar La Primilla de Montilla lanzaron al mercado, un vino elaborado 100 por cien con uvas Pedro Ximénez que puede adquirirse en la, cuyos beneficios se donan a la Fundación Down Jerez Aspanido para la formación e inclusión laboral de jóvenes con Síndrome de Down y discapacidad intelectual.Nacido en Montilla el 7 de diciembre de 1990, José Luis Baños es, hoy por hoy, uno de los grandes innovadores del enoturismo en Andalucía. Un carácter emprendedor que ha recibido numerosos reconocimientos en el último año de la mano del proyectoYa el pasado mes de mayo, el Consejo Social de la Universidad de Cádiz le concedió uno de los, unos galardones que reconocen la labor realizada por organizaciones y empresas en el campo de la responsabilidad social a lo largo de un año, así como de personas que, habiendo estudiado en la UCA, hayan representado mejor el perfil universitario en su profesión o sean un ejemplo de colaboración, solidaridad e implicación social.Asimismo, en octubre se alzó con uno de los quintosde la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), además de ser candidato a los, que organizada por el Grupo Joly y Bankia, o elde la Asociación Red Profesional #MujeresImparables, entre otros.