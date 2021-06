Manuel Bellido recorre la presencia de Montilla-Moriles en la literatura, el cine y la tele en Bodegas Campos

Una intensa trayectoria ligada al cine

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: RAFAEL JIMÉNEZ / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El periodista Manuel Bellido Mora, miembro del Consejo Editorial de, presentará el próximo martes, 22 de junio, su libroen Bodegas Campos. Una cita en la que el comunicador montillano realizará un peculiar recorrido por decenas de referencias nacionales e internacionales, muchas de ellas desconocidas por el gran público, a los vinos de la comarca cordobesa.La presentación, que dará comienzo a las 20.00 de la tarde y correrá a cargo del catedrático de Redacción Periodística Antonio López Hidalgo, igualmente miembro del Consejo Editor de, permitirá disfrutar a los asistentes de un original y apasionante recorrido por películas, series televisivas y libros de toda índole en los que se hallan presentes, de algún modo, los vinos de la zona Montilla-Moriles.Surgido durante el confinamiento con motivo de la crisis sanitaria por el covid-19 hace poco más de un año, Bellido destaca de este trabajo los pasadizos y conexiones que se establecen a lo largo de toda la obra, "buscando sorprender al lector y despertar su curiosidad".está formado por cuatro capítulos interconectados entre sí, que cuenta con muchos pasadizos, que invita al lector a adentrarse en este recorrido por la presencia del Montilla-Moriles que no busca ser exhaustivo, pero si sorprender con referencias poco conocidas que he querido explorar", explicó ael periodista montillano.El peso principal de la publicación se centra en la presencia de los vinos de Montilla-Moriles en la literatura. Bajo el título, Bellido realiza una "rebusca" de aquellas indicaciones que han quedado plasmadas en las obras de autores tan dispares como Benito Pérez Galdós, Juan Valera o Antonio Ferres, entre otros.Continúa el libro con los 'majuelos' dedicados al cine y la televisión, dos espacios donde los vinos cordobeses han despertado interés tanto a nivel nacional como internacional. Así, Bellido desgrana que la presencia del Montilla-Moriles en el séptimo arte es presente desde el cine mudo hasta referencias actuales comoPor su parte, en el caso de la televisión,recupera hasta una quince de anuncios en blanco y negro realizados por Bodegas Alvear, Montulia o Aragón y Compañía. Piezas que, además de sus referencias en el texto, pueden disfrutarse gracias al código QR que acompaña a esta publicación, y que también recoge otros recursos.Finalmente, Bellido dedica el último 'majuelo' a la historia del barril de vino que viajó hasta el Vaticano con motivo de la canonización de San Juan de Ávila. "Es la parte más íntima y confesional del libro porque a través de esta historia –que surge de mi afición por comprar en los rastros y donde encontré objetos del último alcalde franquista de Montilla, entre otras las fotos de la beatificación–, me permite hablar de la transitoriedad de las cosas", explicó Bellido.Nacido en Montilla en 1959, Manuel Bellido es licenciado en Ciencias de la Información, sección Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido redactor en Radiocadena Española, Radio Nacional de España y ha coordinado los Informativos en Canal Sur Televisión en Málaga.Pregonero de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles en 2002, Manuel Bellido es un reconocido experto en cine, tal y como lo avala su trayectoria profesional. No en vano, ha sido jurado en prestigiosos certámenes como la Semana Internacional de Cine Fantástico de Málaga, ciudad en la que trabaja, además de cubrir para Canal Sur Televisión los festivales más importantes del país.De igual manera, Manuel Bellido se ha caracterizado siempre por su disposición a colaborar con colectivos montillanos de distinta índole, como la Asociación Cultural "La Abuela Rock", Forajidos, El Coloquio de los Perros o la Asociación Central, así como por su participación en publicaciones de carácter local como, donde firmó una interesante serie de reportajes sobre las bodegas montillanas.El 13 de octubre de 2011, el periodista montillano recibió lade la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo de Archidona, un festival organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de esta localidad malagueña que, cada año, reconoce la labor de aquellos que no son profesionales directos delpero que, con su quehacer diario, contribuyen a su difusión y engrandecimiento.A su vez, en 2012, la Semana de Cine Fantástico de Estepona (Málaga) decidió reconocer la trayectoria del periodista montillano con elde la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía, "en reconocimiento a su larga trayectoria profesional apoyando el cine andaluz y toda forma de comunicación audiovisual, a lo largo de todo el mundo, y por su pasión por el cine, la música y la televisión".Hace dos años, la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía (Asecan) distinguió al periodista montillano con uno de los Premios Asecan del Cine Andaluz 2016, durante el transcurso de una gala que tuvo lugar en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, ante una nutrida representación del sector audiovisual andaluz.En diciembre del pasado año, Manuel Bellido Mora recibió, de manos de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) y de la demarcación territorial del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), una de las menciones especiales del Premio de Periodismo "Ciudad de Málaga", un galardón que se creó en 2009 a partir de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la APM, entonces presidida por Andrés García Maldonado.Gran amante de su ciudad natal, Bellido Mora ha cubierto los festivales de Cine de San Sebastián, Iberoamericano de Huelva, Cine Europeo de Sevilla, Cine Español de Málaga, Cine Español de Tánger, Cine Latino de Los Ángeles en los Estados Unidos. Enviado especial a losy a los, ha formado parte del jurado de losy delConferenciante, ponente en cursos y en másteres en las universidades de Málaga, Córdoba y Sevilla, Manuel Bellido es integrante de la Comisión de Valoración de Ayudas al Cortometraje, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Asimismo, pertenece al Consejo Editorial dedesde la puesta en marcha del grupo, allá por 2009.