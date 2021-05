No termina de creérselo

Montilla C.F. 1--1 Peña Deportiva Rociera

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla C.F. volvió a desaprovechar la oportunidad de afianzarse en los puestos de ascenso. Los hombres de Jesús Fernández, en un partido más físico que vistoso, alcanzaron un insuficiente empate a un tanto ante la Peña Deportiva Rociera. Con este resultado, el conjunto vinícola abandona por primera vez los tres primeros puestos en la tabla que dan derecho al salto de categoría, cayendo relegado a la cuarta posición.Llegó la expedición auriverde al Estadio Municipal conociendo los resultados obtenidos por sus máximos perseguidores. El Atco. Espeleño seguía por detrás en la tabla al no pasar del empate ante el Guadalcacín, mientras, la U.D. Tomares al vencer en su visita a El Viso, adelantó a los montillanos en la clasificación, momentáneamente. Con esta perspectiva, los montillanos debían de vencer si querían adelantar a los tomareños.El partido comenzó con novedades en ambos onces con respecto a la última jornada. El técnico vinícola introdujo en su once inicial a Jesús Robles, Antonio Luque y Juan Gordón. Por parte visitante, Manuel Lozano se vio obligado por la acumulación de bajas a reformar su equipo inicial con hasta cinco caras nuevas en su plantel.Con todo ello, el partido comenzó con dos equipos bien plantados en el terreno de juego, no permitiéndose mutuamente el más mínimo acercamiento. Fruto de ello, la primera ocasión no llegaría hasta los 13 minutos de juego, en un lanzamiento de Maleno que blocó con dificultades Rivas.Instantes después, la Peña Deportiva Rociera respondió a la salida de un córner. Varela mandó el esférico al área y Cala, en boca de gol, mandó el balón con la testa por encima del larguero. Tras estas dos oportunidades, el guion volvió a ser idéntico. Pelea en la medular, compromiso y esfuerzo de ambos contendientes para controlar cualquier intento adverso y minutos de más incertidumbre que certezas en el Estadio Municipal.Sin embargo, en la recta final del primer acto, la sensación era que el Montilla tenía un extra más de intencionalidad. Sin peligro, pero con paciencia, merodeó el área nazarena. No llevaba peligro en sus acciones, pero sí tenía más interés por cambiar el devenir de la contienda. Gracias de ello, llegó el gol vinícola.Un cambio de orientación permitió a Nacho recoger un esférico en el costado del área, aprovechando el atacante la oportunidad para perfilarse hacia potería y con un disparo cruzado, anotar el uno a cero. Corría el minuto 46 de juego. Un tanto que llevó el júbilo a las gradas del feudo vinícola. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el Montilla salió con ímpetu. La primera acción del segundo acto transcurrió en el área visitante, realizando Adri Delgado un fuerte disparo que Rivas mandó a córner con una excepcional estirada. El conjunto local quería sentenciar, tuvo minutos de posesión y varios centros al área consecutivos, no obstante, el tanto no llegó y las complicaciones empezaron a ver la luz.En primer lugar, Chechu García era expulsado por roja directa, dejando a los auriverdes con uno menos sobre el terreno de juego. A partir de ese momento, los nervios fueron a más. Contínuas interrupciones, enfrentamientos entre jugadores de ambos equipos y un descontrol sobre el terreno de juego que el colegiado no fue capaz de sofocar. Con este panorama, los minutos pasaban sin apenas observarse juego.Por desgracia para los intereses vinícolas, la Peña Deportiva Rociera alcanzó la igualada en su único disparo a puerta en toda la segunda mitad. Una falta botada a la perfección por Gordi se introdujo en la meta vinícola a los 71 minutos de juego. Era el empate a uno, el Montilla con un jugador menos y todo por decidir.De ahí al final, una expulsión para los visitantes sobre el jugador Villalón, poco fútbol y un querer y no poder del Montilla que terminó cercando la portería visitante sin éxito. Tras cumplirse el tiempo añadido, el colegiado decretó el pitido final.Mal sabor de boca para el conjunto de Jesús Fernández que deberá viajar a Jerez para medirse al C.D. Guadalcacín en la penúltima jornada de la Fase de Ascenso. Todo lo que no sea un triunfo puede alejar casi definitivamente a los montillanos del ascenso, siendo de vital importancia un triunfo que mantenga la esperanza para un equipo, cuerpo técnico y directiva que siguen dejándose el alma cada semana por alcanzar un sueño inimaginable al principio de temporada.José Rodríguez, Antonio Luque, Pedro Caballero, Jesús Robles, Chechu García, Nacho, Maleno, Javi Ruiz, Adri Delgado, Ángel García y Juan Gordón. También jugaron: Álex Girón, Jorge, Antonio Lucena, Álex de la Cruz y Soto.Rivas, Paco, Parra, Miguel, Guti, Cala, Varela, Raúl, Pablo, Álex Rubio y Chucena. También jugaron: Ángel, Villalón, Gordi, Manu y Recio.Nacho (m. 46);Gordi (m. 71).Bazán Muñoz, Víctor (Cádiz). Amonestó por parte local a Nacho, Javi Ruiz y Jorge. Expulsó por roja directa a Chechu García (m. 52). En el bando visitante, los amonestados fueron Parra, Miguel, Cala, Raúl, Álex Rubio, Chucena y Gordi. Expulsó por roja directa a Villalón (m. 78).Partido correspondiente a la sexta jornada de la Fase de Ascenso a Tercera RFEF, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante 400 espectadores.