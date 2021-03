La montillana Eva Aguayo realizará el Camino Primitivo en honor a todos los enfermos de esclerosis múltiple

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Hace diez años Eva Aguayo se enfrentó a un diagnóstico de esclerosis múltiple después de que una neuritis óptica le provocara la pérdida de visión en uno de sus ojos. A sus problemas de vista se sumó la pérdida de fuerza en la parte izquierda de su cuerpo, una situación que le sumió en un momento difícil que, finalmente, supo superar gracias a su afición al senderismo y la película, protagonizada por Dani Rovira.Una década después de conocer qué es convivir con la esclerosis múltiple, esta montillana se marca un reto personal: realizar el Camino Primitivo a Santiago en honor a todos las personas que sufren esta enfermedad. "Lo que pretendo es representar a todas las personas que luchamos con esta enfermedad y si, como me ocurrió a mí, puede servir para animarles a seguir adelante, me sentiré muy satisfecha", señaló aesta trabajadora de la ONCE –etapa que inició tras sufrir la pérdida de visión como consecuencia de un brote de esclerosis–, quien prevé iniciar esta aventura el próximo 16 de julio, acompañada de su familia.Aguayo, que se vio obligada a retrasar un año este retro personal como consecuencia de la crisis sanitaria por el covid-19, ha trasladado su objetivo a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Córdoba (ACODEM) para contar con su apoyo en esta aventura, así como con el protagonista de la película. "Para mí esa película, que está basada en un hecho real, fue inspiradora y motivadora porque si el protagonista pudo recorrer esos 100 metros, yo podía retomar mi medicina, que es el senderismo", aseguró esta montillana.Por ello, Aguayo ha escrito al actor malagueño que da vida la historia de Ramón Arroyo, Dani Rovira, para poder portar una camiseta con su imagen durante los 323 kilómetros del Camino Primitivo a Santiago. "No sólo ha sido una inspiración la película, también su lucha y valentía para enfrentarse al cáncer, por eso también quiero dedicarle estos 323 kilómetros", explicó.