Salud inicia hoy la vacunación de las trabajadoras del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio de Montilla

Medio millón de vacunas

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

La Junta de Andalucía inicia hoy el proceso de vacunación de las trabajadoras del Servicio Municipal de Atención a Domicilio a personas dependientes, gestionado por la empresa Monsecor. De esta forma, el SAS pone en marcha en Montilla el proceso de vacunación de este colectivo –incluido dentro del grupo 4 de riesgo establecido en la comunidad autónoma– iniciado a nivel regional hace cinco días."Desde la Junta de Andalucía se ha remitido un listado con las trabajadoras que deben de ser vacunadas, teniendo en cuenta aquellos casos que se encuentran de baja o en cuarentena, y a partir de mañana (por hoy) serán vacunadas", explicó ala gerente de la empresa concesionaria de la ayuda a domicilio en Montilla, Aurora Requena.En concreto, según apuntó Requena, las trabajadoras menores de 55 años han sido citadas en el Centro de Salud de Montilla como punto de vacunación, donde recibirán la primera dosis de la vacuna fabricada por AstraZeneca. Por su parte, las trabajadoras de más de 55 años deberán desplazarse hasta el Hospital Infanta Margarita de Cabra, donde se les administrará la de Pfizer.De esta forma, con este nuevo proceso de vacunación a los trabajadores de Ayuda a Domicilio, la Junta de Andalucía completará la protección de todos los trabajadores que atienden a personas dependientes en la ciudad pues, según explicó la gerente de Monsecor, el ciclo ya se ha completado para la plantilla de la Residencia de San Juan de Dios. Asimismo, también se ha vacunado a los residentes y personal de la Residencia-Hogar San Rafael o usuarios de diferentes centros de día de la localidad.Según el última balance dado a conocer por la Consejería de Salud y Familias, a fecha de 15 de febrero, Andalucía ha administrado un total de 458.143 vacunas contra la COVID-19 desde que comenzara la campaña de vacunación el pasado 27 de diciembre, lo que supone el 83,9 por ciento del total de dosis recibidas.Actualmente, se ha completado la pauta de vacunación en un total de 191.021 personas a las que ya se han las dos dosis, de las que 15.617 son de Almería; 26.952, de Cádiz; 20.980, de Córdoba; 24.357, de Granada; 12.252, de Huelva; 18.263, de Jaén; 34.352, de Málaga y 38.348, de Sevilla.Las dosis administradas por provincias se han repartido de la siguiente forma: Almería 36.239, Cádiz 65.542, Córdoba 50.572, Granada 56.912, Huelva 28.215, Jaén 41.100, Málaga 79.809, Sevilla 99.757.En cuanto a las vacunas que recibe Andalucía esta semana, está previsto la llegada de un total de 132.880 vacunas, distribuidas de la siguiente manera: 93.600 de Pfizer y 40.000 de AstraZeneca. En cuanto a esta última, se trata de la segunda recepción de estas vacunas, que se emplearán en profesionales de 18 a 55 años.Hasta el momento, las vacunas se han distribuido a las personas pertenecientes a los primeros grupos de riesgo establecidos: personas mayores de residencias, personal sanitario y sociosanitario de primera línea de COVID19. Además, se continúa avanzando de forma rápida con la vacunación en el resto de profesionales sanitarios que no son de primera línea de COVID-19.Tal y como estaba diseñado en la estrategia, las más de 900 residencias y centros de día vinculados a éstas en Andalucía tienen ya un importante grado de protección, que se ha visto ralentizado por algunos recortes puntuales de suministro de las vacunas.Además, se continúa avanzando con el grupo 3, relativo a otro personal sanitario y sociosanitario, que incluye al personal que no es de primera línea de COVID-19, personal de odontología e higiene dental, así como sanitarios que atiende a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos.Andalucía sigue avanzando en su Plan de Vacunación contra el Covid-19 y desde el pasado jueves se comenzó a administrar la vacuna contra el coronavirus a las personas mayores de 80 años que no habían sido vacunadas previamente y que podían desplazarse a los centros de vacunación en las ocho provincias. Este nuevo grupo de vacunación reciben las dosis de Pfizer.Este colectivo, que están en el grupo 5 dentro del programa, está siendo citado vía telefónica por orden de edad (de mayor a menor) por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para programarle la primera dosis en el punto de vacunación que le corresponda. En primer lugar, el SAS está llamando a los mayores de 93 años. Siempre se garantizará la permanencia de estas personas en el recinto seleccionado al menos durante 15 minutos para observar posibles efectos de la vacuna.Los puntos de vacunación para este grupo han sido elegidos teniendo en cuenta la accesibilidad y adaptación de los espacios para que sean cómodos para los mayores y teniendo en cuenta las condiciones de estabilidad y logística que necesitan estas vacunas. El otro grupo de vacunación que continúa recibiendo la primera dosis es el formado por los trabajadores de ayuda a domicilio que cuidan a grandes dependientes, incluidos dentro del grupo 4.En el caso de los profesionales sanitarios, ya han recibido al menos una dosis de vacuna el 86,6 por ciento teniendo en cuenta a todos los profesionales del SSPA. Hasta 94.381 profesionales ya han completado la pauta con 2 dosis. En la privada, el 82,2 por ciento de los profesionales ya han recibido la primera dosis y el 49,9 por ciento ya ha completado la pauta con dos dosis.