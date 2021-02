Ni un instante de paz

Bollullos C.F2--1 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

El Montilla C.F. se volvió de vacío en su visita a Bollullos Par del Condado. La brillante victoria de la anterior jornada ante el Atlético Onubense quedó eclipsada en la tarde del domingo, en un partido con errores graves por parte de los montillanos que le costaron la derrota. Una segunda vuelta con tres derrotas y una sola victoria deja al cuadro montillano sin tiempo para relajaciones, al caer relegado a la quinta posición clasificatoria, despidiéndose, por ahora, de la permanencia directa.Así, el choque comenzó con novedades en el once montillano, destacando la titularidad del guardameta Luis Javier, así como la vuelta al once titular de Javi Ruiz y Santi Vázquez. Por otro lado, el conjunto bollullero retornaba a la competición tras tres jornadas consecutivas en los que sus encuentros se veían aplazados.Con esta perspectiva, el encuentro emprendió de la peor manera posible para los montillanos. Un balón al área no era capaz de despejarlo el guardameta Luis Javier, cometiendo un grave error que dejó en boca a gol a Dani Pérez, anotando el jugador local el uno a cero a los dos minutos de juego. Un varapalo para los visitantes que intentaron resarcirse con varias acciones sobre el área onubense, sin éxito en sus intentos.El Bollullos resistió las embestidas foráneas, manteniendo la calma y esperando su oportunidad. Dicha opción llegó a los 23 minutos de juego. Un saque de banda ejecutado por Guisado, se convirtió prácticamente en un centro directo al área que remató en el segundo palo un compañero, estrellándose el esférico en el palo. Un susto de grandes dimensiones para el Montilla, que no se encontraba cómodo en el ecuador del primer acto.El Bollullos subió la intensidad, rondó el área auriverde, y alejó el balón de sus dominios. Ya en la recta final del primer tiempo, el Montilla volvió a serenarse y mover el balón con mayor criterio. Juan Gordón estuvo a punto de llegar a un balón medido de Santi Vázquez, no obstante, la defensa se adelantó justo a tiempo para evitar el gol.Instantes después, el propio Santi Vázquez probó suerte con un disparo dentro del área que mandó a córner la defensa local, con dificultades. Lo intentó el conjunto montillano, pese a ello, faltó contundencia en los metros finales y el encuentro se marchó al descanso con ventaja por la mínima para los locales.Tras el paso por vestuarios, la contienda fue de menos a más. El Bollullos no tenía prisa, controlaba los tiempos del tiempo y con paciencia, tenía momentos de presencia en ataque. Mientras, el Montilla buscaba llegar con rapidez a la meta defendida por Carlos Soler.Este paisaje benefició al plantel local, más metido en su papel y con las ideas mucho más clara que su contrincante. Además de ello, la expulsión por doble amarilla a Jesús Robles a los 70 minutos de juego complicó más la tarea encomendada a los montillanos en el segundo acto.No obstante, los visitantes no se achicaron, y un centro de Juanito por bajo al corazón del área lo despejó a córner la defensa condal en boca del gol. Varios minutos después, el Bollullos aprovechó la superioridad numérica y en la primera que tuvo, anotó el dos a cero. Un pase entre líneas dejó a Juan Carlos Acosta en el mano a mano ante Luis Javier, anotando con un toque picado ante la salida del guardameta. Corría el minuto 81 de juego.Nada más sacar de centro, llegó un último hilo de esperanza con un gol desde la frontal del área de Juan Gordón. El ariete pontanés mandó el esférico a la red con un disparo seco pegado al poste derecho. Era el dos a uno.El sueño de alcanzar, al menos, la igualada estaba vigente, no obstante, quedó en eso, un simple sueño. A la desesperada lo intentó el Montilla colgando varios balones al área, jugadas sin peligro para la defensa local que defendió con firmeza. Tras dos expulsiones prácticamente consecutivas en el Bollullos y con los nervios a flor de piel, el colegiado añadió seis minutos que no sirvieron para mover el marcador.Los albiazules aguantaron los superficiales ataques auriverdes, alcanzando el triunfo. El conjunto comandado por José Carlos Santana se mete en la pelea por la zona de ascenso, mientras, el Montilla le toca sufrir para seguir luchando por las primeras plazas en una semana trascendental en su devenir.El miércoles, a las 19.30 de la tarde, en la localidad sevillana de El Viso del Alcor, la U.P. Viso y el Montilla C.F., cuarto y quinto clasificado, respectivamente, se miden en el partido que quedó sin disputarse en la decimosegunda jornada. Un encuentro aplazado en su momento por varios casos positivos en COVID-19 en la plantilla visueña y que se disputará en un horario poco habitual en el fútbol modesto.Posteriormente, el domingo 14 de febrero, el cuadro de Jesús Fernández y el Atlético Espeleño se encontrarán en el Estadio Municipal, en otro encuentro entre equipos que se encuentra en la zona alta de la clasificación. Una semana con doble compromiso para los vinícolas en el momento más trascendental de la temporada.Carlos Soler, Clavijo, Alberto, Dani Pérez, Yuse, Pedro Pata, Antonio José, Cerpa, Melo, Manuel y Guisado. También jugaron: Aitor, Andrés, Samu, Carlos Lagares, Chama y Juan Carlos Acosta.Luis Javier,Maleno, Jesús Robles, Alfonso Carraña, Antonio Luque, Soto, José Carraña, Javi Ruiz, Nacho, Santi Vázquez y Juan Gordón. También jugaron: Adri Delgado, Pedraza, Juanito, Rafa Castillo y Álex Girón.Dani Pérez (m. 2);Juan Carlos Acosta (m. 81);Juan Gordón (m. 82).Moreiro Orfila, del colegio sevillano. Amonestó por parte local a Carlos Soler, Melo, Guisado, al entrenador José Carlos Santana y al delegado de equipo Israel Domínguez. Expulsó por roja directa a Carlos Lagares (m. 85) y a Chama por doble amarilla (m. 92). En el lado visitante, los amonestados serían Maleno, el delegado de equipo Francisco Requena, al entrenador Jesús Fernández y Adri Delgado. Expulsó por doble amarilla a Jesús Robles (m. 70).Partido correspondiente a la decimocuarta jornada del Subgrupo A, del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Eloy Ávila Canode la localidad onubense de Bollullos Par del Condado, a puerta cerrada.