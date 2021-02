Denuncian a Dejan Huella por iniciar la adopción de un perro cuya familia lo busca desde el mes de noviembre

El primer contacto, dos meses después

Rebeca Martins y su familia se mudaron el pasado mes de noviembre desde Montilla al municipio de La Carlota. Durante el vaivén de maletas y otros enseres, uno de sus perros, un pequeño can llamado Tesoro, se escapó por la ventana del domicilio. Dos meses y medio después, Martins denuncia que su mascota se encuentra desde el principio en las instalaciones de la protectora Dejan Huella de Montilla, donde se ha iniciado un proceso de adopción "a pesar de saber que la familia ha estado buscando a Tesoro desde el minuto uno".Según explicó Martins a, tan pronto como detectaron la ausencia de Tesoro se inició la búsqueda del can por los alrededores de su vivienda en Montilla, preguntando a los vecinos y a las protectoras de animales de la zona, comenzando por Montilla, La Rambla e, incluso, Sadeco."Teníamos que dejar la casa para irnos a La Carlota y, además, no incumplir el toque de queda, pero advertimos al propietario que se nos había perdido Tesoro por si aparecía. Desde el primer momento preguntamos en protectoras, a los vecinos y publicamos en redes sociales la desaparición de Tesoro", señaló Martins.Para su sorpresa, varias semanas después de su incansable búsqueda, Martins recibe el aviso de que Tesoro se encuentra en las instalaciones de la protectora montillana. "No dude en ir a buscarle pero cuando llegué me informaron que el perro estaba en proceso de adopción porque una vecina les avisó de que había sido abandonado y, como no tenía chip, no tenía dueño", lamenta la propietaria, quien asegura que, dada la situación económica en la que se encontraba la familia, no había cumplido con ese requisito administrativo."Está en la protectora desde el mismo día que desapareció y a pesar de que preguntamos, siempre nos los han negado. Ahora nos dicen que el proceso de adopción sigue en marcha, por lo que no hemos tenido otra salida que denunciar", aseguró Rebeca Martins que, asimismo, señaló que se ha intentado llegar a un acuerdo con la familia adoptante y Dejan Huella para hacer frente a los posibles gastos que ha generado Tesoro durante sus dos meses de estancia en la protectora "pero se han negado".Frente a las acusaciones realizadas por Martins, que han generado una gran polémica en redes sociales, Dejan Huella ha desmentido aque se tuviera constancia de que la familia buscaba a Tesoro antes del pasado 28 de enero, cuando se produjo el primer contacto con Rebeca Martins.En este sentido, desde la protectora apuntaron que el 11 de noviembre recibieron la llamada de una vecina que aseguró que los propietarios del can habían abandonado la vivienda de alquiler, dejando al perro atrás, el cual se mostraba muy alterado. Ante el temor de que pudiera sufrir un accidente, una voluntaria de la protectora se desplazó hasta el lugar para trasladar al animal hasta la Policía Local con el objetivo de proceder a la lectura del chip y determinar su propiedad.De este modo, y siguiendo el protocolo, dado que el perro carecía de identificación y nadie había mostrado interés por él en la Policía Local o la propia protectora en el plazo establecido, se inició su proceso de adopción."Esta persona se pone en contacto por primera vez con nosotros el día 28 de enero del 2021, diciendo que hace un mes perdió su perrito y si lo teníamos nosotros. Fue entonces cuando le dijimos que ese perro entró el 11 de noviembre y que está en proceso de adopción, es decir, el chip ya está a nombre de otra persona", explicaron desde Dejan Huella.