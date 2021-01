La Sociedad Española de Excelencia Académica premia a la joven montillana Zenaida Berlanga Castilla

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

La Sociedad Española de Excelencia Académica (SEDEA) ha reconocido a la montillana Zenaida Berlanga Castilla, estudiante en la Universidad de Córdoba (UCO), como la tercera mejor graduada de Enfermería de toda España en 2020. Un título que, como señala esta joven, "no supone un objetivo en sí mismo, pero si un reconocimiento al continuo esfuerzo y dedicación en el ámbito académico, que puede contribuir al éxito profesional"."Soy una más de tantas personas que cada día se esfuerzan y se dedican plenamente para conseguir un mejor desarrollo profesional y aunque, quizás, no todos reciban el reconocimiento que merecen, deseo que esto sirva como fuente de inspiración", señaló aesta joven de expediente académico sobresaliente.Su curiosidad innata por el cuidado de la salud y el desarrollo de la vida le llevó, junto con el respaldo de su familia, a iniciar sus estudios de Enfermería en la UCO, compaginándolos con un periodo de formación en el extranjero. Durante su formación en diferentes servicios, Berlanga constató "la efectividad y la calidad de los cuidados brindados por enfermeras", así como "la necesidad de que España apueste por las especialidades en Enfermería y darle el reconocimiento que merece".Tras finalizar sus estudios el pasado verano –pese no poder realizar su último prácticum como consecuencia de la pandemia del covid-19–, Zenaida Berlanga continúa con la mirada puesta en ampliar su formación. Para ello, actualmente se encuentra opositando para conseguir plaza EIR de enfermera especialista en Obstetricia y Ginecología "para ofrecer unos cuidados de calidad a las mujeres durante toda su vida sexual y reproductiva"."Me entusiasma la idea de, una vez terminada la residencia, poder ser esa figura esencial en la que la mujer se apoye durante todo su ciclo vital, ofreciéndole una atención integral y, además, poder tener el privilegio de acompañarle durante un momento tan emocionante en su vida, como es el embarazo", reconoció esta joven que, asimismo, se marca entre sus objetivos poder compatibilizar el trabajo asistencial con la investigación."Abogo por las especialidades en Enfermería, y por la Enfermería basada en la evidencia, por lo que quiero poder formar parte de este avance tan importante que se está produciendo en mi profesión", indicó Berlanga, a quien no le faltará el esfuerzo, la dedicación y la constancia diaria para alcanzar sus metas.