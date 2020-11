La montillana María Rey participa en la última película de Javier Fesser como parte del equipo de producción

Proyectos que "cada uno tiene sus peculiaridades", lo que requiere desde gestionar espacios y escenarios, a coordinar agendas de ensayos o realizar todos los trámites administrativos que supone una grabación.

Javier Fesser, director de la galardonada, estrenará el próximo 19 de noviembre a través de la plataforma Amazon Video su último proyecto,, un largometraje que ha contado con la participación de la montillana María Rey como parte del equipo de producción. Una experiencia que le ha permitido trabajar codo con codo con algunos de los mejores profesionales del país.En concreto, a lo largo de los seis meses que duró el rodaje de esta película, María abordó las labores de secretaria de producción, un trabajo "poco conocido" y que, sin embargo, resulta fundamental para la buena marcha de cualquier producción audiovisual o teatral."El trabajo que se realiza en producción es poco conocido y, sin embargo, es muy diverso. Desde buscar localizaciones, a dar soporte administrativo", explicó aesta productora montillana que, tal y como reconoció, ella misma "descubrió" cuando estudiaba Comunicación Audiovisual en Málaga, y finalmente optó por especializarse en Producción Ejecutiva y Dirección de Producción por la Universidad Camilo José Cela.En el caso de, Rey ha formado parte del departamento de coordinación de producción, encargado de dar soporte administrativo a cualquier necesidad del equipo técnico o artístico de la película. Una experiencia "increíble tanto a nivel humano como profesional"."Siempre he sido una gran admiradora de Fesser, por lo que cuando se me presentó la oportunidad de trabajar con él me sentí muy afortunada. Además, no sólo tienes ocasión de trabajar con él sino con todo el equipo del que se rodea, que cuenta con algunos de los mejores profesionales del país", sostuvo.Con todo, esta productora montillana puede presumir de una dilata experiencia, tanto en la producción cinematográfica, como teatral e, incluso, en experiencias de cine inmersivo o juegos de rol para empresas punteras del sector.