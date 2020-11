La maestra Encarni Corral publica un cuento infantil sobre los trastornos de espectro autista, 'PimpiCuchi'

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

La afición a la escritura que desde hace años cosecha Encarni Corral, maestra de Pedagodía Terapéutica en el Colegio San Luis de Montilla, se ha convertido en un "proyecto ilusionante" cargado de valores de la mano de, un cuento infantil ilustrado que persigue dar visibilidad a los trastronor del espectro autista (TEA) de la mano de sus dos protagonistas, Pimpi y Cuchi.El título, que cuenta con la participación de la ilustradora M.J. Arillo, busca trabajar a través de la historia de estas dos ardillas valores como la aceptación, la inclusión o el compañerismo, entre otros. "Es un cuento que nació con el objetivo de ser contado en clase para trabajar el tema del autismo y, al final, me animaron a publicarlo y así ha sido finalmente", explicó Corral sobre un trabajo que pretende dar visibilidad a la experiencia de profesores y padres que día a día trabajan con niños con TEA.Editado por Sar Alejandría,llegará en breve a las librerías de Montilla, si bien ya está disponible a través de las redes sociales de la propia autora, que se mostró agradecida por la acogida que está obteniendo esta historia. "Estoy emocionada por la acogida que está teniendo este proyecto en el que he intentado unir mi inquietud por enseñar y mi afición a la escritura, con el objetivo de ayudar a estos niños", reconoció aEn este sentidono sólo es una historia cargada de valores pues, en su afán por educar a los lectores, el libro recoge recursos para desarrollar diferentes actividades interactivas en torno a la temática de este cuento. No en vano, Encarni Corral lleva su vocación como maestra a las redes sociales, donde cuenta con un blog donde ofrece recursos para trabajar con los más pequeños.