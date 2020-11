El Hogar de Tardes Mamá Margarita celebra el Día de los Derechos de la Infancia con su concurso de cuentos

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El Hogar de Tardes Mamá Margarita (HTMM), un proyecto dirigido a velar por el cumplimiento de los derechos de los niños y, especialmente, de aquellos en situación de vulnerabilidad, ha celebrado esta semana el Día de los Derechos de la Infancia que, en esta ocasión, ha servido para analizar desde el punto de vista de los menores la crisis social generada por la pandemia del coronavirus.De esta forma, al igual que en años anteriores, la conmemoración de este día ha tenido una doble vertiente por parte del HTMM pues, además de celebrar y reconocer todos los derechos conquistados, también sirve para reivindicar el trabajo que queda por hacer para que no se sigan vulnerando, "un objetivo en el que todos somos corresponsables en cuanto a escuchar, no discriminar y proteger a nuestros niños y niñas, especialmente a los más vulnerables".“Hacemos valer los derechos de la infancia. Para el HTMM esta frase es mucho más que un lema, es la directriz de nuestro trabajo diario. No se trata solo de que los niños y niñas conozcan sus derechos y responsabilidades, se trata de que nosotros, como adultos y sujetos de obligaciones y responsabilidades, los respetemos y hagamos valer", señalaron los responsables de este proyecto.De esta forma, en el Hogar de Tardes este año se ha puesto especial interés en contextualizar el reconocimiento de estos derechos de la infancia en la actual situación de crisis a través de cuentos, reflexiones, películas o canciones. Así, por ejemplo, los niños han adaptado el cuentode Tamara Chuvarovsky a la realidad que ellos están viviendo para así luego usarlo en el III Concurso de Cuentos organizado por la Fundación Social Universal, con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, llamadoEn concreto, la tercera edición del concurso de cuentos, que se ha llevado a cabo con los alumnos de 4º de Primaria de los distintos centros educativos de la localidad, ha tenido como objetivo que los menores puedan expresar sus sentimientos, sus vivencias, sus miedos, preocupaciones, anhelos e ilusiones.Un concurso que ha premiado a sus cuatro finalistas con un vale para gastar en materiales de papelería en el comercio local de la ciudad. "Una iniciativa que tiene, si cabe, incluso más sentido que en años anteriores debido a las consecuencias aparejadas con la crisis sanitaria de la Covid-19", destacaron desde el HTMM.