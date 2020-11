El Consistorio echa el cierre a los edificios municipales para disminuir la movilidad desde las 18.00 de la tarde

Ayudas al comercio y hostelería

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El equipo de gobierno de Montilla, con el fin de velar por el cumplimiento de las nuevas medidas de contención frente al covid-19 decretadas por la Junta de Andalucía desde hoy y hasta el próximo 23 de noviembre, ha anunciado el cierre de todos los edificios municipales a partir de las 18.00 de la tarde, a excepción de Servicios Sociales y el campo de fútbol. Con ello, ha señalado el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, "se pretende limitar al máximo la movilidad en el municipio a partir de esa hora"."El equipo de gobierno ha tomado dos medidas contundentes como es el cierre de todos los edificios municipales y la suspensión de todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento que impliquen concurrencia de público, para ofrecer unas restricciones homogéneas, desde el sentido común, y pensando en todos los colectivos y asociaciones de la ciudad, pero con el objetivo de evitar la saturación del Hospital Comarcal de Montilla y disminuir la incidencia del coronavirus en el municipio", ha insistido Llamas.De esta forma, a partir de las 18.00 de la tarde, coincidiendo con el horario de cierre establecido para todas las actividades no esenciales, todos los edificios municipales cesarán su actividad, a excepción de Servicios Sociales, que prolongará su horario de atención los miércoles hasta las 20.00 de la tarde, y el campo de fútbol, que al ser una instalación abierta, podrá continuar con su actividad habitual hasta las 20.00 de la tarde y, a partir de ese momento, para deportistas federados de más de 16 años.En esta línea, el primer edil de Montilla ha mostrado su oposición a la postura planteada por algunas federaciones deportivas pues, lejos de suspender las competiciones, han aplazado los encuentros hasta el 23 de noviembre. "Eso no exime a los deportistas de seguir entrenando y entendemos que eso no es algo esencial cuando nos jugamos la salud, y sin salud no hay economía", ha puntualizado.Con todo, el primer edil confía en que las limitaciones establecidas favorezcan que la movilidad sea mínima a partir de las 18.00 de la tarde en el municipio, un paso fundamental "que permitirá mejorar los datos sustancialmente y evitar mayores restricciones". Un objetivo para el que, ha insistido, es "fundamental" el cumplimiento de las normas sobre el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y extremar las precauciones en las reuniones sociales –"principal foco de contagio en la ciudad"–, que deben limitarse a seis personas.El alcalde de Montilla también ha querido lanzar un mensaje de apoyo al comercio y a la hostelería del municipio, "principales afectados por las nuevas restricciones planteadas", a la vez que ha solicitado a la Junta de Andalucía que se agilice la puesta en marcha de ayudas directas para ambos sectores. "Este Ayuntamiento se pone a disposición de la Junta para poder ser la vía más directa para canalizar esas ayudas, que tan necesarias son para unos sectores que están siendo duramente golpeados por la crisis", ha puntualizado el alcalde.Unas reivindicaciones que también se trasladan a la sanidad pública pues, como ha indicado Llamas, "no tiene sentido solicitar todo este esfuerzo a la ciudadanía sin no hay un refuerzo del sistema que permita contar con más rastreadores y realizar más pruebas, y cubrir todas las carencias que ya existían con anterioridad".