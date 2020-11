Asentado en las alturas

Montilla C.F. 1--0 Bollullos C.F.



JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

El Montilla C.F. recuperó su sonrisa ante el Bollullos C.F. En un partido muy igualado y que fue de más a menos en vistosidad, los hombres de Jesús Fernández aprovechaban una pena máxima transformada por Nacho al inicio del segundo acto para sumar tres nuevos puntos a su casillero y seguir instalados en la zona alta de la clasificación.Así, el choque comenzó con alternativas en el dominio del esférico. Ambos equipos buscaban el área contraria con insistencia, siendo el Montilla el primero en obtener sus primeras ocasiones. A los 7 minutos de juego, un despiste defensivo de la defensa bollullera cerca estuvo de costarle a los visitantes el tanto, no obstante, los montillanos no consiguieron conectar con la portería. Dos minutos después, Álex Girón realizó un disparo desde el costado del área que se marchó cerca de la meta defendida por José Carlos.Tras estas oportunidades locales, Guisado de cabeza probó fortuna, dando a los visitantes su primera opción de cara a gol. Este carrusel de oportunidades precedió a unos minutos de calma tensa, donde ambas escuadras se daban un respiro hasta que, a los 27 minutos de juego, un remate de Carraña dentro del área que blocó la defensa activó de nuevo la contienda.El choque recuperó su ritmo y sería el Bollullos quien cerró el primer acto con dos ocasiones, mostrando así la alternancia en el juego durante los primeros 45 minutos. Guisado en un saque de banda directo al área que se paseó por las inmediaciones vinícolas sin alcanzar rematador y Pedro Pata, con una falta directa que obligó a José Rodríguez a realizar una esbelta parada, fueron los autores de dichas oportunidades. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el Montilla tomó el control y con velocidad en sus bandas, rondó el área bollullera. En una de estas acciones, Nacho se introdujo en el área con calidad, siendo derribado por un contrario. El colegiado percibió la acción, señalando el punto de penalti.El propio Nacho se encargó de ejecutar la pena máxima, blocando José Carlos el disparo, sin embargo, el guardameta avanzó varios pasos hacia delante antes del disparo, debiéndose repetir el penalti. Con mucha seguridad, Nacho volvió a tomar la responsabilidad, consiguiendo esta vez perforar la meta visitante. Corría el minuto 58 de juego. El gol llevó la alegría al banquillo auriverde, sabedores de la importancia de adelantarse en el marcador en un partido tan disputado.Con uno a cero en el marcador, el Bollullos adelantó sus líneas y comenzó a tomar el juego directo como baza fundamental para alcanzar la meta vinícola. Pese a ello, la defensa vinícola no concedió ni una oportunidad a su rival, alejando cualquier peligro de su área, destacando un Pedro Caballero imperial en el centro de la defensa.En la recta final, un Bollullos a la desesperada intentó en varias jugadas a balón parado conseguir el empate, no obteniendo resultado alguno ante la seguridad defensiva local. Ya en el tiempo añadido, un centro al área foráneo consiguió rematarlo Rafa Castillo en buenas condiciones, siendo la última ocasión del partido. Pasados seis minutos del tiempo reglamentario, el árbitro determinó el final de la contienda.Con este triunfo, el equipo dirigido por Jesús Fernández suma nueve puntos en la tabla, colocándose en tercera posición de la clasificación. La próxima cita para los vinícolas será el sábado 28 de noviembre, ante el C.D. Atlético Espeleño, en el feudo norteño.José Rodríguez, Ángel García, Jesús Robles, Pedro Caballero, Alfonso Carraña, Javi Ruiz, Adri Delgado, Santi Vázquez, Nacho, José Carraña y Álex Girón. También jugaron: Rafa Castillo, Juan, Soto, Pedraza y Antonio Vázquez.José Carlos, Iván Iglesias, Clavijo, Alberto Feria, Álex Beltrán, Juan Carlos, Aitor, Vega, Pedro Pata, Melo y Guisado. También jugaron: Olivares, Casano, Chama, Andrés, Dani Pérez.Nacho, de penalti (m. 58).López Romero, Juan Antonio (Jaén). Amonestó por parte local a los jugadores Alfonso Carraña, Álex Girón, Nacho y Juan. En el lado visitante, los amonestados serían Olivares, Clavijo, Dani Pérez y Chama.Partido correspondiente a la quinta jornada del Subgrupo A del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Fútbol de Montilla, a puerta cerrada.