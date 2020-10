El equipo de gobierno propone una subida del 5% del IBI para ampliar los recursos para enfrentar la pandemia

Bonificaciones

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

La teniente de alcalde de Presidencia, Hacienda y Organización Interior, Ana Rodríguez, ha dado a conocer esta mañana la propuesta del equipo de gobierno de cara a las tasas impositivas para 2021 con las que "se pretende contar con recursos para hacer frente a la pandemia, y a la vez reactivar la economía de Montilla". Para ello, si mantendrán a grandes rasgos los impuestos municipales y bonificaciones como en el presente ejercicio, destaca una subida del 5 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y un 4 por ciento la tasa del agua."Esta propuesta de tasas impositivas pretende ser la base de un presupuesto que debe estar preparado para hacer frente a la incertidumbre que existe, y que obliga a ser precavidos", ha señalado Rodríguez sobre el trabajo desarrollado por el equipo de gobierno que, como ha puntualizado, "busca contar con recursos de forma inmediata" para poder acogerse al mayor número posible de fondos europeos que se ponga a disposición de los ayuntamientos para solventar la crisis generada por la covid-19.De esta forma, la propuesta socialista pasa por una subida del 4 por ciento del IBI en 2021 "al ser una tasa que garantiza una bolsa de recursos inmediata y no variable". "Esta subida se traducirá en diez euros más al año sobre un IBI de 200 euros, pero esto se traduce en 250.000 euros para el Ayuntamiento, lo que abre la posibilidad a optar a un millón de euros de ayudas de fondos europeos ya que, para acceder a ellas, el Ayuntamiento debe comprometer un 20 por ciento de la financiación", ha explicado la responsable de Hacienda.En este sentido, Rodríguez ha adelantado que esta subida favorecerá que se realicen inversiones en apoyo a los sectores económicos más vulnerables con el objetivo de reactivar la economía, a la vez que ha puntualizado que el equipo de gobierno es "consciente" de la delicada situación generada por el coronavirus, "por ello se apuesta por unos presupuestos con una gran acción social".Por otro lado, junto a la subida del IBI, Rodríguez ha adelantado que actualmente está en estudio la subida planteada desde Aguas de Montilla de hasta un 4 por ciento, con el objetivo de enfrentar nuevas inversiones en la red de suministro y alcantarillado "para evitar que se repitan acontecimientos pasados". "Aún se está trabajando en este asunto, si bien nos enfrentamos a necesidades de inversión", ha indicado la teniente de alcalde, quien ha puntualizado se está a la espera de conocer si Emproacsa plantea una subida en el precio del agua.Finalmente, el resto de modificaciones planteadas por el equipo de gobierno responden a "cuestiones administrativas de revisión de ordenanzas" o, como en el caso de los veladores –cuya última normativa fue derogada– una revisión en la forma de pago por metros cuadrados, y no por número de mesas, "que apenas tendrá repercusión en la recaudación fiscal que se venían registrando".La teniente de alcalde de Hacienda ha adelantado que, más allá de las subidas planteadas, el equipo de gobierno ha apostado por mantener la congelación del resto de las tasas impositivas, a la vez que se mantienen las bonificaciones establecidas para este año "con el fin de seguir apoyando el desarrollo económico de la ciudad".De este modo, el equipo de gobierno apuesta por aplicar el próximo año una reducción del 20 por ciento en la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento del suelo no urbanizable para las empresas, siempre y cuando las actuaciones estén vinculadas a la actividad turística. Asimismo, respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el Consistorio montillano mantendrá la reducción del 30 por ciento que se fijó durante el mandato anterior.Además, en lo que se refiere a medidas dirigidas a favorecer una ciudad más sostenible, se bonificará hasta el 50 por ciento sobre el IBI de naturaleza urbana para los inmuebles en los que se instalen sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía solar, a la vez que se mantiene la bonificación del 40 por ciento establecida en 2019 con respecto al Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica para todos los vehículos eléctricos e híbridos.