El Ayuntamiento concluye las actuaciones para mejorar la eficiencia energética del colegio público San José

Mejoras urgentes

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha visitado esta mañana las instalaciones del CEIP San José para conocer el resultado de las últimas actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética de este centro educativo. En concreto, con el apoyo de la Agencia Andaluza de la Energía, el Consistorio ha favorecido la mejora de casi la totalidad de la carpintería metálica, una actuación que complementa a la reciente sustitución de la caldera del colegio durante el pasado curso.Ambas actuaciones, cofinanciadas a través de fondos europeos de la Agencia Andaluza de la Energía y recursos municipales, han contando con una inversión de 40.000 euros para la caldera, y 70.000 euros para la mejora de la carpintería metálica. "Eran actuaciones necesarias pues, en el caso de la carpintería metálica, contaba con una antigüedad de 30 años y por tanto era necesario sustituirlas, como han reivindicado en los últimos años la propia dirección del centro y el AMPA", ha explicado el primer edil.La intervención, llevada a cabo a través de la empresa Raleco SL, pretende "dar las garantías tanto a cuestiones de temperatura como de aislamiento acústico" demandas por la comunidad educativa. "Desde el equipo de Gobierno venimos realizando, dentro de nuestras competencias en los centros educativos, todas las mejoras para que nuestros alumnos estén recibiendo su educación en las mejores condiciones", ha destacado Llamas, quien ha apuntado que esta mejora se ha podido desarrollar gracias al apoyo de la Agencia Andaluza de la Energía, dado que es una intervención que no es competencia municipal".Asimismo, el primer edil montillano ha subrayado que dicha intervención es consecuencia de las políticas y modelo de ciudad en el que se viene trabajando en estos últimos años, "donde la sostenibilidad y el compromiso con el medio ambiente se plasman en cada una de las actuaciones que realiza nuestro Ayuntamiento".Por su parte, Manuel Carmona, director del CEIP San José, ha indicado que gracias a las dos intervenciones desarrolladas en el centro, se ha ganado "en confort y en el ahorro energético, algo por lo que todo el alumnado y la comunidad educativa estamos muy agradecidos".El alcalde de Montilla ha querido aprovechar su visita al CEIP San José para, además de conocer el resultado de las últimas actuaciones desarrolladas, hacer un llamamiento a la Consejería de Educación de cara a dar respuesta a la necesidad de nuevos espacios que existen tanto en el colegio público ubicado en Ronda de Curtidores, así como en el CEIP San Francisco Solano."Ambos centros tienen una gran carencia al no contar con un espacio donde se puedan realizar las clases educación física con totales garantías. No es asumible que haya alumnos de Montilla que tengan en sus colegios instalaciones para poder desarrollar las clases con garantías, y otros colegios, en este caso el San José y el San Francisco Solano, que no lo pueden hacer”, ha lamentado el primer edil.