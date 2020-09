El Montilla C.F. ya conoce su futuro más próximo

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.L. GÁVEZ / LAPREFERENTE.COM

Últimas horas muy intensas en el entorno del cuadro vínicola. El pasado jueves la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), en unión con la Junta de Andalucía, informó de la realización de pruebas de anticuerpos covid-19 para todos los deportistas federados de Andalucía antes del inicio de las competiciones oficiales en Andalucía con el objetivo de regresar a la práctica deportiva “con las máximas garantías de seguridad sanitaria”. Dichas pruebas serán costeadas por la RFAF, ayudando así a la sostenibilidad económica de los clubes más modestos.Este primer paso vino secundado en la jornada del viernes con dos nuevos anuncios de gran importancia. Así, todos los clubes pertenecientes a la División de Honor, a solicitud del organismo presidido por Pablo Lozano, decidieron en votación el sistema de competición que prefieren para la presente temporada en su categoría.Con una participación del 85 por ciento de los clubes de la categoría, el resultado fue de 20 votos favorables al sistema de cercanía y 14 votos para el sistema de cremallera. La entidad presidida por Manuel Leiva, que sí ejerció su derecho al voto, queda encuadrada tras la votación en el Subgrupo 1 del Grupo 1 de la División de Honor junto a Isla Cristina, Atlético Onubense, Aroche, Bollullos C.F., Cartaya, U.P. El Viso, Ciudad Jardín, Espeleño y Écija Balompié.Asimismo, el otro subgrupo está compuesto por Chiclana C.F., Puerto Real, Guadalcacín, San Roque, A.D. San José, Atlético Algabeño, Tomares, Torreblanca, C.D. Alcalá y Peña Deportiva Rociera. Tras la conformación de ambos grupos, el sistema de competición será el siguiente:Conocida esta decisión, otro de los factores claves en este mundo del fútbol “no profesional” son los aficionados. La incertidumbre entre los clubes era importante, ya que, parte del sustento económico de estos organismos deportivos pasa por sus aficionados a través de los carnets de abonados, entradas, etc. De igual modo, el aliciente de poder disfrutar junto a su hinchada de este proyecto ilusionante, era otro de los motivos que hacía necesaria la presencia de público en las gradas del Estadio Municipal de Fútbol.Por suerte, en la noche del viernes, la RFAF notificó que a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en su número extraordinario 56, se recogen las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva en Andalucía. En este BOJA extraordinario se añade como novedad más destacada, el permiso para la presencia de público en las gradas sólo para los partidos con un aforo reducido a 800 personas si es al aire libre y 400 personas si es en recinto cerrado. Todo ello siempre que este número no rebase nunca el 65% del aforo total de la instalación.Si el organizador prevé una asistencia superior de público a las 1.000 personas se requiere una autorización expresa excepcional de la Administración con diez días de antelación. Este BOJA también hace referencia a las medidas de seguridad y prevención a adoptar en caso de detección de un contagio o de personas relacionadas con un contagiado en la actividad física, destacando la importancia de la comunicación inmediata y precoz a las autoridades ante esta circunstancia.De este modo, concedido el permiso a los clubes por parte de la RFAF desde hace unos días para poder comenzar los entrenamientos de pretemporada, acreditado el sistema de competición para el inicio liguero y la composición de los grupos; así como, confirmada la posibilidad de presencia de público en los estadios; el club continúa dando pasos.Según fuentes consultadas por este medio, en la noche de hoy lunes la junta directiva se reunirá para tomar una serie de decisiones. Entre ellas, la fecha de inicio de los entrenamientos, la presentación de la campaña de abonos para esta campaña liguera y el cierre de los últimos fichajes para terminar de definir una plantilla que, a priori, será de un nivel más que óptimo para luchar por los objetivos.