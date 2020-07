Una jornada dará a conocer los resultados del proyecto de reutilización de aguas residuales para el olivar

J.P. BELLIDO / I. TÉLLEZ

Una jornada a través de Internet dará a conocer el próximo 15 de julio los resultados de, un proyecto pionero en toda Europa que, desde el pasado año, ha permitido regar 635 hectáreas de olivar y vid con aguas regeneradas procedentes de una planta experimental ubicada en el término municipal de Montilla.La jornada, que contará en su clausura con la participación de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, arrancará a las 10.00 de la mañana con la presentación a cargo de José Manuel Cepeda, presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), y de Manuel Alférez Portero, presidente de la Comunidad de Regantes de Tintín.Tras la inauguración por parte de Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), tendrá lugar la presentación de resultados de, cuyo objetivo principal no es otro que el de "optimizar al máximo el uso de esas aguas regeneradas y desarrollar así un riego de precisión en el olivar, aportando la cantidad justa de agua necesaria en el momento en el que sea más necesaria, minimizando pérdidas y satisfaciendo las necesidades del cultivo", tal y como explicó Francisco Carrasco, responsable técnico de Feragua.El balance de resultados correrá a cargo de Isabel Martín, del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (Centa), que estará acompañada por Emilio Camacho, de la Universidad de Córdoba, y Pedro Parias, en representación de Feragua. La jornada –que requiere inscripción previa que– incluirá también una visita virtual a las instalaciones de la planta piloto deque, el pasado mes de febrero, despertó el interés de un grupo de profesionales de Jordania y de Palestina.Actualmente, la EDAR depura más de 1,3 millones de metros cúbicos de aguas residuales y saca casi tres mil toneladas de lodos a valorización para agricultura al año. Para ello cuenta con un sistema de pretratamiento, formado por un desbaste, tamizado, desengrasado y desarenado; y un tratamiento secundario biológico de fangos activos y decantación secundaria; así como de una línea de tratamiento de fangos, para su posterior valorización.Una vez tratadas, estas aguas residuales son utilizadas por parte de los 110 agricultores que conforman la Comunidad de Regantes del Tintín para atender sus 635 hectáreas dedicadas a olivar y viña de manera que, según pretende el proyecto, se pueda extraer un modelo de riego sostenible del olivar de precisión, minimizando las pérdidas y satisfaciendo las necesidades del cultivo, gracias a la incorporación de un programa de fertirrigación.De esta forma, con lase integra también dentro del proyecto–cuyo objetivo fundamental es la mejora del acceso al agua mediante el tratamiento de las aguas residuales para su reutilización en riego agrícola y el refuerzo de las capacidades de instituciones gubernamentales, agentes no estatales del sector, técnicos y agricultores en los países Mediterráneos, dentro del marco del Programa ENI CBC MED–, la EDAR de Montilla busca favorecer el desarrollo de un modelo más sostenible en la gestión de este recurso.En concreto, en la visita realizada en febrero a la EDAR de Montilla participó personal técnico e ingenieros de We World GVC-Palestina y NARC en Jordania, así como personal técnico de la Fundación Centa y de la Comunidad de Regantes Tintín, que fueron guiados por el personal de Aguas de Montilla por las distintas zonas de las instalaciones, pudiendo comprobar el estado en el que entra el agua y cómo sale tras su depuración.