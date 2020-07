La Diputación refuerza su compromiso con colectivos que trabajan por los derechos de los consumidores

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Diputación de Córdoba, a través del Área de Cohesión Social, Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil, ha firmado en la mañana de hoy convenios con distintas asociaciones y colectivos de la provincia para la ejecución de once proyectos, por un importe total de 75.200 euros. Se trata de actividades e iniciativas que se enmarcan en los ámbitos de la atención y derechos de los consumidores, y el fomento de la participación ciudadana en diferentes ámbitos, como la cultura, la ciencia o el voluntariado.El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha señalado que “siendo conscientes de la realidad socioeconómica que estamos atravesando, desde la Diputación de Córdoba no vamos a dejar de reforzar la legitimidad de las asociaciones como actores de representación social”.Sin duda, ha añadido, “estos colectivos son unos buenos portavoces de la sociedad y nuestro compromiso e implicación con la labor que realizan ha de ser aún mayor en estos difíciles momentos, apoyando proyectos como la formación desde la Plataforma del Voluntariado de Córdoba o el Instituto Español de las Ciencias Histórico Jurídicas”. “Entre todos debemos seguir trabajando por conseguir esa Córdoba solidaria, inclusiva y participativa a la que aspiramos”, ha señalado el presidente provincial.Ruiz ha añadido que “nos encontramos ante una sociedad en pleno cambio, con retos nuevos y nada esperados, donde los ciudadanos tenemos una faceta de consumidores que puede verse vulnerada o debilitada por algunos aspectos de la economía”. Por ello, “se firman convenios con asociaciones destinadas a la protección y asesoramiento en este ámbito con entidades tan importantes como FACUA y Unión de Consumidores de Córdoba”, ha destacado.El máximo representante de la institución provincial ha recalcado que “la institución provincial sigue trabajando en la línea no solo de impulsar nuevas medidas e iniciativas contra las secuelas de la crisis sanitaria que vivimos, sino también en seguir colaborando con colectivos con los que ya se venía trabajando”.Por su parte, el delegado de Cohesión Social, Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil de la Diputación, Rafael Llamas, ha destacado que “gracias a estos convenios se van a poner en marcha acciones que fortalecen y articulan la iniciativa participativa en la provincia”.En este sentido, el diputado ha alabado “el importante trabajo que desarrollan las distintas asociaciones, que hacen de intermediarias entre la administración pública y los ciudadanos, para la puesta en marcha de actividades y proyectos que redundan en el bienestar de la población”.La línea estratégica de trabajo en al que se enmarcan estos convenios viene desarrollada en la agenda 2030 de objetivos de desarrollo sostenible en los objetivos número 16, impulsar la construcción de sociedades inclusivas y participativas de la ciudadanía a todos los niveles, y en el objetivo número 12, impulsar el consumo y la producción sostenible.