El Hogar de Tardes "Mamá Margarita" se implica en el lanzamiento de la campaña '#SúmateAlVirusBueno'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Hogar de Tardes "Mamá Margarita", un proyecto de la Fundación Social Universal (FSU) de Montilla dirigido a velar por el cumplimiento de los derechos de los niños y, especialmente, de aquellos en situación de vulnerabilidad, ha decidido implicarse en el lanzamiento de, una campaña que busca sensibilizar a la población sobre el papel que han desempeñado los más pequeños durante la crisis del covid-19."El confinamiento ha sido una época especialmente complicada para niños, niñas y adolescentes", reconocen desde la FSU. Por este motivo, un grupo de once chicos y chicas pertenecientes a entidades sociales de infancia y adolescencia de toda España –entre los que se encuentra una niña del Hogar de Tardes "Mamá Margarita" de Montilla– se han reunido a través de Internet para compartir experiencias sobre cómo han vivido la pandemia por el coronavirus, cuáles ha sido sus emociones durante el confinamiento y cómo han percibido la información recibida, además de cuáles han sido los aprendizajes y cuáles son sus expectativas de futuro."La mayoría de los chicos y chicas afirman que se han sentido poco escuchados, valorados e informados durante este tiempo", señalan desde la FSU, para añadir que, por eso, "han decidido tomar partido y concienciar a la población adulta de los problemas que les afectan".De este modo, "para combatir la falta de escucha y la necesidad de formar parte activa de la sociedad", los participantes en estos encuentros virtuales han lanzado la campaña, mediante la que niños, niñas y adolescentes compartirán vídeos con sus mensajes promoviendo una relación más equitativa con las personas adultas.Además de la falta de escucha, otra de las conclusiones de los encuentros ha sido que han echado de menos a sus amigos y amigas y que han vivido con miedo el posible contagio de familiares. "Han estado y están muy preocupados por la situación económica que están viviendo muchas familias y, con respecto a la escuela, la opinión general es que las tareas del colegio han sido difíciles y poco útiles", recalcan desde la FSU.Los participantes en estos encuentros también han reparado en las dificultades de conexión a Internet y en la necesidad de compartir ordenadores y tablets con otros miembros de la familia. "No se han sentido escuchados ni tenidos en cuenta por ningún actor social y ponen en manifiesto que ni el Gobierno ni los medios de comunicación saben dirigirse a este colectivo de edad", subrayan."Sienten que la información que se recibe desde los medios de comunicación es inútil y confusa. y creen que hay una falta de información y que hay intereses políticos y manipulación en redes sociales", comentan desde la oenegé montillana, para añadir que los jóvenes de esta iniciativa proponen que mejore la información y que no se "estigmatice" a los adolescentes.