El Ayuntamiento establece medidas de seguridad en 26 zonas de juego infantil y en tres circuitos saludables

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Montilla ha decidido establecer medidas de seguridad contra el coronavirus en 26 zonas de juego infantil repartidas por todo el casco urbano y en tres circuitos saludables, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que vienen trasladando las autoridades sanitarias desde el inicio de la pandemia.“Había que abrir estas zonas lo antes posible para ir recuperando poco a poco la nueva normalidad que todos tenemos ganas de ir conquistando de nuevo”, recalcó la teniente de alcalde de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente, Raquel Casado, quien confirmó que se ha dotado estos espacios de nueva señalización y se ha establecido un aforo limitado a una persona por cada 4 metros cuadrados de superficie."El Ayuntamiento se encargará de la limpieza diaria de los parques al principio y al final de la jornada", recalcó la edil, quien hizo un llamamiento a la "responsabilidad" de la ciudadanía. "De todos nosotros va a depender que podamos seguir manteniendo abiertos estos pequeños espacios de libertad", apuntó Raquel Casado.La responsable municipal de Medio Ambiente reconoció que las zonas de juego infantil y los circuitos saludables que se encuentran nuevamente en uso no contarán con medidas de control de aforo porque, como indicó, "sería inviable cubrir todos los parques durante todo el tiempo". En ese sentido, Raquel Casado insistió en la necesidad de que tanto los pequeños como sus familiares "cumplan con las medidas de higiene y de distancia social" para mantener la seguridad.Por su parte, el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, quiso lanzar un mensaje tranquilizador sobre la pandemia, “En Montilla podemos decir que está controlada y aunque no somos ajenos a poder sufrir cualquier rebrote, principalmente por la movilidad de ciudadanos, por parte del Ayuntamiento tenemos que comenzar a tomar decisiones siempre sobre la base de la responsabilidad y de la prudencia”, recalcó el primer edil.En ese sentido, Rafael Llamas se mostró optimista ya que la localidad se encuentra "libre" de positivos por covid-19. "Son numerosas las pruebas que se están haciendo en nuestra Atención Primaria y, de momento, no conocemos ningún positivo nuevo”, aseguró el alcalde, quien instó a los ciudadanos a que "no se relajen" para evitar que haya algún brote por coronavirus en Montilla.