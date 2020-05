Educación oferta 11.676 plazas públicas para menores de tres años de cara al curso escolar 2020/2021

Subvenciones para mantener la red de centros

Mejora de la financiación

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha decidido ofertar para el próximo curso escolar un total de 11.676 plazas públicas en la provincia de Córdoba para el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años), lo que supone 192 puestos escolares sostenidos con fondos públicos más que el pasado curso.Asimismo, tras el procedimiento de adhesión que ha tenido lugar en el mes de enero, se ha incrementado en 3 los centros de la red para el curso 2020/21, sumando un total de 246 escuelas, tanto de titularidad de la Junta como escuelas y centros de educación infantil privados adheridos al Programa de ayudas a las familias de la Junta.Andalucía es la cuarta comunidad con mayor tasa de escolarización de este alumnado con un 47% aproximadamente, un valor que supera con creces las recomendaciones de la Unión Europea para 2020 y que se sitúa en una tasa de cobertura superior al 33%. La escolarización en esta etapa educativa no obligatoria está considerada esencial en el desarrollo cognitivo de los niños y con repercusión directa en su futuro rendimiento académico, además de suponer una importante medida para la conciliación familiar.Como novedad, este año se podrá realizar online tanto la reserva de la plaza como la solicitud de admisión a través de la Secretaria Virtual de la. Además, el procedimiento sea simplificado al realizar la Consejería más cruces telemáticos con otras Administraciones de los que se venían haciendo, por lo que las familias tendrán que aportar menos documentación. Así, por ejemplo, no hay que entregar la vida laboral de los padres o tutores sino que se cruzarán los datos con la Tesorería de la Seguridad Social.Cabe recordar, por otro lado, que para fomentar la escolarización en esta etapa, los niños que se matriculen en el primer ciclo tendrán un punto cuando accedan al segundo ciclo de Infantil. La presentación de las solicitudes de admisión de todos los niños y niñas que accedan por primera vez a una escuela infantil de titularidad de la Junta o a uno de los centros adheridos al programa de ayudas a las familias para el fomento de la escolarización en esta etapa se realizará del 26 de mayo al 10 de junio, ambos inclusive.Previamente, del 18 al 25 de mayo se puede hacer la reserva de plaza para los menores ya escolarizados. Asimismo, las familias podrán solicitar en los mismos periodos dentro del Programa de ayuda, la bonificación de los servicios de atención socioeducativa y comedor escolar en el centro del primer ciclo de Educación Infantil (hasta tres años) que soliciten, con el fin de reforzar el apoyo a las familias para la escolarización en esta etapa educativa.Los centros educativos publicarán en su tablón de anuncios el 15 de junio la relación provisional de solicitudes baremadas y se abrirá hasta el 19 de junio el plazo para la presentación de alegaciones. Las listas definitivas se publicarán el 22 de junio y la matrícula deberá formalizarse del 23 de junio al 1 de julio.Por otra parte, la Consejería de Educación y Deporte ha impulsado una convocatoria de subvenciones para mantener la red de centros adheridos al programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Infantil recogidas en el Decreto-ley 4/2020, en el marco de las medidas urgentes implementadas por el Gobierno andaluz para paliar los efectos del cierre de los centros educativos tras el decreto de estado de alarma por el Covid-19. A estas subvenciones, condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo, se han acogido el 90% de las escuelas infantiles.En concreto, la cantidad destinada por la Consejería al conjunto de las subvenciones es de más de 15 millones mensuales, que corresponde al montante total destinado mensualmente a este sector antes del cierre de los centros educativos. Así, la cuantía por alumno subvencionada es de 180,20 euros, es decir, un 86,2 por ciento del coste de la atención socioeducativa, que es de 209 euros por alumno.Asimismo, la Consejería destinará el próximo curso 40 millones a mejorar la financiación de las escuelas infantiles y los centros adheridos al Programa de ayuda a las familias que imparten el primer ciclo de Educación Infantil.Este incremento en el presupuesto destinado al 0-3 permitirá subir el precio- plaza en un 15%, es decir, pasará de los 278,88 actuales a 320,71 euros, incluido el servicio de comedor, así como la subida de los tramos de las bonificaciones. De este modo, cada alumno de esta etapa contará con una inversión de 42 euros más al mes y, por tanto mejorará la calidad en la atención educativa ofrecida por miles de profesionales comprometidos.La mejora de la financiación, que se aplicará a partir de 1 de septiembre, se realizará sin que suponga un mayor coste para las familias ya que será la Consejería quien asuma el coste total del incremento del precio-plaza y de las bonificaciones de las que se beneficiarán las familias que escolaricen a sus hijos en el primer ciclo de Infantil.La Educación Infantil se considera en nuestra Comunidad una etapa de carácter educativo y no sólo asistencial, de escolarización voluntaria y organizada en dos ciclos de tres cursos cada uno. Con el fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar, los centros que imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil ofrecen su servicio de lunes a viernes todos los días no festivos del año, excepto el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas y, en el caso de que oferten el servicio de taller de juegos, hasta las 20.00 horas