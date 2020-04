IU pide a la Junta que ofrezca información actualizada sobre la incidencia real del coronavirus en Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla reclamó ayer a la Junta de Andalucía que ofrezca "información actualizada" sobre la "incidencia real" del coronavirus en la localidad. "No está habiendo comunicación fluida y periódica entre la Junta y nuestro Ayuntamiento y la justificación que da el Ejecutivo autonómico es que sigue directrices del Gobierno central, cuando sabemos que esto no es cierto", denunció el portavoz de la formación, Francisco Lucena.A juicio del edil de IU, "la información es y tiene que ser una herramienta que ayude, por un lado, a la tranquilidad de la población a través del conocimiento real del estado actualizado del problema en Montilla y, por otro lado, para que podamos incidir con este conocimiento en la necesidad de seguir en casa, de que no hay que relajarse ni bajar los brazos para que salgamos cuando antes de esta crisis que ha provocado el Covid-19".En ese sentido, Francisco Lucena defendió la necesidad de llevar a cabo "una evaluación permanente de la crisis en nuestro municipio y un seguimiento de la aplicación de las medidas necesarias en los focos de incidencia del virus" y lamentó que "esté fallando la comunicación entre las distintas Administraciones".De igual modo, el portavoz del Grupo Municipal de IU recalcó que "es muy importante tener mucho cuidado con la información que se obtiene de las redes sociales, con lo que compartimos, pues hay mucha información sin contrastar que perjudica enormemente". En opinión de Francisco Lucena, "es fundamental detener los bulos que circulan por las redes sociales" en relación a la alerta sanitaria por el coronavirus y, también, en torno a las medidas adoptadas por el Gobierno de España para hacer frente a la misma."Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida consideramos que la salida de esta crisis sanitaria es tarea de todas y todos, pues el enemigo es común: el virus ataca sin discriminar por razón de ideología, sexo o religión, por lo tanto, la unidad es la única manera de salir cuanto antes de esta situación de emergencia", subrayó Francisco Lucena, para quien esta situación extraordinaria no se presta a los "oportunismos políticos de partidos que intentan aprovechar esta crisis para erosionar al Gobierno y posicionarse para el día después". Para el edil montillano, "eso debe dejarse para cuando haya pasado la pandemia"."Los partidos políticos deben aunar fuerzas y dejar los posicionamientos políticos aparcados en estos graves momentos y presentarnos unidos ante las ciudadanas y los ciudadanos: ya habrá tiempo para el análisis y la disensión", indicó el portavoz de IU en el Consistorio montillano, para quien "debemos aprender de esta pandemia y prepararnos para que una situación como ésta no nos sorprenda sin recursos".Por último, Francisco Lucena hizo hincapié en que esta crisis del coronavirus supone un "hito sin precedentes no solo en nuestro país sino también en Europa y en el mundo". En opinión del edil, la necesidad de frenar la pandemia exige un "ejercicio de responsabilidad colectiva" que debe atender en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias."En esta tarea de lucha contra el coronavirus todas y todos somos necesarios. Es una gran prueba colectiva en la que cada cual tiene que asumir el papel que le corresponde: las autoridades sanitarias y las distintas administraciones públicas adoptando las medidas urgentes y necesarias, y la ciudadanía actuando con responsabilidad y respetando escrupulosamente el aislamiento", señaló el portavoz de IU, quien invitó a la ciudadanía a "sacar lo mejor de nosotras y nosotros" y a poner "nuestro saber e ingenio"."Hagamos comunidad desde nuestros hogares. Ayudemos a difundir las recomendaciones de las autoridades. Participemos en el debate público de las ideas desde las redes, es un tiempo de cambios. Y sobre todo, cuidémonos mucho", concluyó el edil.