Diputación pondrá a disposición de los ayuntamientos 10 millones de euros para incentivar la economía local

Medidas adoptadas durante el confinamiento

Medidas económicas urgentes

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

La Diputación de Córdoba pondrá a disposición de los municipios un total diez millones de euros, procedentes de los remanentes de la institución, para implementar un Plan Especial “cuyas líneas principales serán previsiblemente el refuerzo de los servicios públicos, las políticas sociales, la generación de empleo y el apoyo al tejido empresarial”.Así lo anunció ayer el máximo representante de la institución, Antonio Ruiz, en el transcurso de una comparecencia telemática en la que explicó que “se repartirá según población, beneficiando a los más pequeños y con unos máximos. Será un plan flexible, basado en la autonomía local, para que cada municipio lo pueda emplear como desee según sus necesidades”.El presidente provincial manifestó que “los recursos procederán de remanentes y del superávit y con aportación obligatoria cero por parte de los ayuntamientos que lo destinarán a las cuestiones que nos transmitan”. Para saber las líneas a las que irán destinados los fondos provinciales, el presidente de la Diputación indicó que “en cuanto sea posible convocaré el Consejo de Alcaldes para establecer las medidas a adoptar, pero ya hemos comenzado una ronda de contactos a través de reuniones comarcales telemáticas con alcaldes y alcaldesas para poder escuchar sus propuestas y empezar a trabajar en las medidas”.Antonio Ruiz aprovechó para hacer un llamamiento al resto de administraciones a sumarse a esta iniciativa, haciendo hincapié en la adhesión de “la Junta de Andalucía a través del Plan Emplea, para que posicione sus esfuerzos también en el fomento del empleo después de esta crisis sanitaria”. Asimismo, se refirió también a la necesaria colaboración con los agentes económicos y sociales mediante la reorientación de ‘Compromiso por Córdoba’.“Estamos ya teniendo contacto por videoconferencia con CECO, UGT y CCOO para esa reorientación, y también con CECO y con Garántia estamos negociando un convenio, por importe de 200.000 euros, para facilitar el acceso de nuestros empresarios a los créditos de la banca. Vamos a financiar el estudio de viabilidad de esos préstamos para que después los bancos los puedan otorgar”.En relación con las medidas más inmediatas impulsadas desde la Diputación para seguir conteniendo la expansión del Covid-19, Antonio Ruiz anunció que “para dar respuesta a la necesidad que existe aún de provisión de mascarillas, más aún durante el período de desescalada que pronto llegará, hemos adquirido ya a empresas nacionales 600.000 mascarillas con una inversión superior a los 500.000 euros. Este material lo tenemos ya en nuestro poder y el reparto empezará en horas”.Según Ruiz, “esta importante cantidad nos permite hacer un reparto masivo a todos los municipios menores de 50.000 habitantes, teniendo más cantidad que población tienen los municipios; de este modo, garantizamos el acceso y puede quedar un resto para los equipos municipales”.El presidente de la Diputación aprovechó su intervención para hacer balance de las medidas impulsadas por la institución desde la declaración del estado de alarma, tanto desde el punto de vista sanitario como social o económico. Antonio Ruiz recordó que “desde el primer momento se priorizaron las medidas urgentes y necesarias para paliar la crisis sanitaria y proteger a nuestros vecinos y vecinas”.En este sentido, se refirió a la desinfección de las zonas comerciales y cercanas a farmacias en toda la provincia, a la desinfección de las residencias de mayores –habiéndose realizado ya en residencias públicas y privadas de 37 municipios–, a la compra y reparto de material (hidrogel, hipoclorito, guantes, mascarillas, monos de protección...) y al reparto de 60.000 mascarillas suministradas por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.En materia social, el presidente provincial destacó la implementación desde el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) del Programa de Garantía Alimentaria, “dotado con un millón de euros, actuando en 69 municipios y con cerca de 2.000 beneficiarios; este plan permite cubrir las necesidades mínimas de alimentación entre colectivos en riesgo de exclusión”.Del mismo modo, Ruiz subrayó otras medidas como el servicio telefónico de atención psicológica, los planes extraordinarios de cuidados municipales, la ayuda en la tramitación de las solicitudes de moratorias hipotecarias o la condonación del pago de las cuotas de alquiler (abril, mayo y junio) de las viviendas del Parque Público de la Diputación y la reducción del 50% en las de julio, agosto y septiembre.Antonio Ruiz recordó, además, que la Diputación “está trabajando también en medidas de impacto económico para salir al paso de las necesidades más urgentes”. En este sentido, señaló el Plan de Apoyo a los Autónomos de la provincia, “casi un millón de euros en ayudas directas para sufragar gastos de seguridad social, alquiler, luz, agua o seguros”.Otras medidas señaladas por el presidente provincial fueron el aplazamiento del cobro de impuestos por valor de 109,5 millones de euros –tanto el IBI urbano como rústico de dos meses–, la exención del pago de la tasa de recogida de basura de Epremasa durante el tiempo en que los negocios permanezcan cerrados –que se descontará en el segundo semestre– y la ampliación por parte de Emproacsa de los plazos para el pago de las tasas de suministro de agua –aplazándose al 5 de junio todos los recibos no puestos al cobro–.Ruiz insistió en su intervención en que “desde el gobierno de la Diputación no sólo estamos centrando nuestros esfuerzos en la principal prioridad ahora, atajar y contener el virus, sino que también estamos trabajando para que, llegado el momento, estemos en las mejores condiciones para poder reactivar la actividad económica”.Finalmente, lanzó un mensaje de ánimo a todos los vecinos y vecinas de la provincia “porque no podemos olvidar que somos una tierra llena de oportunidades, con grandes potencialidades, con fortaleza para levantarnos y recuperar el ritmo y hacerlo de una manera cohesionada, leal”.“Estoy seguro de que todas las administraciones públicas, el sector privado, el movimiento asociativo y la población vamos a estar a la altura de las circunstancias para arrimar el hombro y volver a impulsar nuestra economía, nuestro mercado laboral y nuestro desarrollo económico”, manifestó.