Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tramitan cerca de 500 denuncias por incumplimiento del confinamiento

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han tramitado en los últimos tres días un total de 464 propuestas de denuncias administrativas y han practicado dos detenciones en la provincia de Córdoba contra personas que, por algún motivo, decidieron no cumplir con la orden de confinamiento que lleva aparejada la declaración del Estado de alarma por parte del Gobierno de España.Así lo ha desvelado hoy la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, quien ha hecho hincapié en que estas medidas se han adoptado "con el único objetivo de garantizar la seguridad sanitaria y en el marco del Real Decreto 463/2020 establecido en lo que se refiere a las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia".No obstante, Rafaela Valenzuela, ha resaltado que, "en general, la actitud de los ciudadanos ha sido responsable y que han cumplido con la situación, aunque ha habido algunas excepciones que han provocado estas sanciones, a pesar de la iniciativa en un principio informativa y pedagógica"."Las sanciones se han aplicado con proporcionalidad y solo se han llevado a efecto si se niegan a hacerlo o hay conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población, siendo más elevadas si se incumplen de forma reiterada comportando graves daños para la salud", ha aclarado la máxima representante del Gobierno de España en la provincia."Tampoco han sido relevantes las sanciones en el caso de no colaborar con los servicios de vigilancia y protección de empresas públicas o privadas que pudiera suponer una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o bienes", ha indicado Valenzuela.Con todo, la subdelegada del Gobierno ha reconocido que "se han hecho varios requerimientos a personas que se han desplazado sin justificación objetiva o que han demostrado engaño evidente sobre la intención de su desplazamiento, circulando sin ningún tipo de justificación, teniendo en este sentido que intensificar las actuaciones, recordando que el objetivo es que la ciudadanía interiorice las restricciones de movimientos y entienda las particularidades y excepciones".Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también han hecho requerimientos a vehículos que se han desplazado con trabajadores no esenciales, o los que se desplazaban con más de una persona a pesar de la prohibición de viajar de manera individual salvo casos excepcionales justificados; la ocupación de espacios comunes de comunidades de vecinos que son ocupados por actividades de ocio o deportivas de los propietarios o desplazamientos a segundas residencias en fines de semana o puentes o la utilización de lugares rurales de esparcimiento para hacer deporte.En este sentido, la representante del Gobierno en Córdoba ha pedido a la ciudadanía que "sea solidaria" y respete lo establecido en el Real Decreto que declaró el Estado de alarma y que limita la libertad de circulación de las personas y prohíbe circular por las vías de uso público para realizar las actividades recogidas en dicha normativa.