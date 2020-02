El líder se disfraza de imbatible al calor de su hogar

Montilla C.F. 3--1Villa del Río C.F.

Victoria de gran importancia del Montilla C.F. en la tarde del domingo. En su duelo ante el Villa del Río C.F., los montillanos mostraron firmeza y ejercicio de pegada para doblegar a un rival que fue de más a menos en el encuentro. Juan Gordón, con dos tantos en la contienda, se coloca con quince dianas entre los máximos goleadores del campeonato.Así, el choque comenzó con intensidad en ambas partes, destacando un balón al palo de Nacho a los dos minutos de juego. Chechu García con un disparo al lateral de la red tras un pase medido de Antonio Luque, tuvo la segunda opción de gol para los vinícolas. Finalmente, un disparo de Juan Gordón por encima del larguero cuando tenía todo a favor para anotar, cerró el trío de oportunidades auriverdes.Entre medias, el Villa del Río respondió con un remate de cabeza de Sergio Romero que se estrelló en el palo. Alternativas en ambas áreas que dejaron una interesante perspectiva del encuentro. Llegados al minuto 27, el Montilla tomó la delantera en el marcador. Soto vio la incorporación de Juan Gordón al área chica y mandó un pase por alto que Gordón introdujo en el fondo de las mallas pegado el esférico al palo izquierdo.El tanto permitió al cuadro local apretar la salida de balón de su rival, merodear el área contraria y buscar la sentencia con mayor desparpajo aún. Javi Guerrero tuvo el segundo en un mano a mano que se marchó rozando el palo. El Villa del Río repelía las acciones de peligro como pudo y terminó el primer acto con más dudas que certezas. Sin tiempo para más, ambos equipos se marcharon a vestuarios con ventaja por la mínima de los auriverdes.Tras el descanso, el primer tramo de segunda mitad fue intrascendente. El Montilla controló el choque con seguridad atrás, moviendo el esférico sin prisas a la espera de un conjunto villarrense que, a pesar de ir por detrás en el marcador, no fue capaz de poner en peligro la meta vinícola. A consecuencia de ello, los minutos pasaron sin acciones a destacar.A los 70 minutos de juego, la dinámica sufrió un giro al conseguir Juan Gordón el 2-0. Un córner que botó cerrado y con mucha intención Maleno, fue interceptado por Gordón para anotar en boca de gol el segundo tanto en su cuenta particular y poner tierra de por medio en el partido.Inmediatamente después del gol, el banquillo montillano dio minutos a jugadores de refresco, entre los que destacó la presencia de dos juveniles de Apedem. Esteban y Álex, éste último debutando con la elástica auriverde, sumaron nuevos minutos para la cantera vinícola. Con todo ello, el encuentro continuó con varias acciones de peligro para los vinícolas. Nacho, en un eslalon de pura fuerza y calidad de más de 50 metros y tras driblar a varios contrarios, estuvo cerca de alcanzar el gol de la jornada. No obstante, su disparo fue blocado por un defensa.Ya en el descuento, Chechu Córdoba sí puso el 3-0 en el marcador tras una brillante jugada de Chechu García que habilitó un pase a Córdoba para anotar a placer dentro del área. Al borde del pitido final, el Villa del Río consiguió el tanto del honor en un córner que remató Moro en el segundo palo. Seis minutos sobre el tiempo reglamentario, el colegiado dio por concluida la contienda con el resultado final de 3-1.Este triunfo supone para el Montilla adquirir 54 puntos en la tabla, 11 por encima del segundo y tercer clasificado, 17 sobre el cuarto y 19 con respecto al quinto. Esta situación vislumbra a los de Jesús Fernández la primera ocasión para alcanzar de manera matemática su presencia en losde ascenso. Si los montillanos alcanzan la victoria en la próxima jornada ante el A.D.F.B. Bujalance y el quinto clasificado, Atlético Villanueva, empata o pierde su encuentro, el plantel vinícola será matemáticamente equipo deJosé Rodríguez, Antonio Luque, Soto, Sillero, Chechu García, Carraña, Maleno. Rafa Castillo, Javi Guerrero, Nacho y Juan Gordón. También jugaron, Luis García, Chechu Córdoba, Esteban, Luis García y Álex.Sergio, Álvaro, Vidosa, Edu Baena, Emilio, Cris, Sergio Romero, Madueño, Ávila, Prieto y Gonzalo. También jugaron, Hugo, Yoni, Moro, Julio y Raúl.Juan Gordón (m. 27);Juan Gordón (m. 70);Chechu Córdoba (m. 92);Moro (m. 95).Torrecillas Barambio, del colegio cordobés. Amonestó por parte local a Maleno, Nacho y Javi Castilla. En el lado visitante, los amonestados eran Álvaro, Edu Baena, Sergio Romero, Madueño, Prieto y el técnico, Edu Fernández.Partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Primera Andaluza de Córdoba, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.