El Ayuntamiento abre este lunes el plazo de inscripción para la segunda fase del servicio municipal de ludoteca

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Ayuntamiento de Montilla abrirá el próximo lunes, 27 de enero, un nuevo plazo de inscripción para solicitar plaza en la segunda fase del servicio municipal de ludoteca, que comprende los días 27 de febrero y 2 de marzo, y del 6 al 8 de abril, además del 13 de abril. Esta iniciativa, dirigida a favorecer la conciliación familiar y laboral durante los días no lectivos a aquellas familias con hijos de entre 3 y 12 años, permitirá por primera vez la solicitud vía telemática.La puesta en marcha de la inscripcióna través de este enlace pretende, según explicó la concejala de Juventud e Infancia, Mujer y Cooperación, Alicia Galisteo, favorecer que todas las familias interesadas puedan realizar su solicitud "independientemente del horario laboral que tengan". De este modo, las inscripciones podrán realizarse tanto de manera presencial en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" como de forma telemática, a partir de las 9.00 de la mañana del 26 de enero y hasta el 17 de febrero.Asimismo, Galisteo señaló que, a diferencia de lo que venía sucediendo en ediciones anteriores, la gestión de este servicio dependerá desde ahora de la Concejalía de Juventud e Infancia y no de Mujer, "porque de esa forma no se traslada el mensaje de que la conciliación es un aspecto que sólo concierne a las madres".El servicio municipal de ludoteca, que contará con un centenar de plazas disponibles, se ubicará en los colegios Vicente Aleixandre y Beato Juan de Ávila, y estará dirigido por la empresa local Eureka. El programa, de carácter gratuito, tendrá un horario de 9.00 a 14.00 de la tarde, y para acceder a él será necesario aportar una declaración jurada de que ambos padres están trabajando.Por su parte, la técnica de Juventud, Marisol Gutiérrez, subrayó que es "fundamental" respetar el horario establecido para realizar las inscripciones"porque tan sólo se tendrán en cuenta las que se realicen a partir de las 9.00 de la mañana del lunes". Asimismo, recordó que las solicitudes podrán realizarse para uno de los dos periodos vacacionales o para ambos, así como por días sueltos.