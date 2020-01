Cultura pone en marcha un espacio de intercambio de libros para dar una nueva vida a los fondos particulares

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Ayuntamiento de Montilla, a través de la Concejalía de Cultura, ha puesto en marcha un espacio de intercambio de libros en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" con el objetivo de dotar de una nueva vida aquellas colecciones particulares que, por diferentes motivos, han dejado de tener utilidad para sus propietarios pero que pueden tener una nueva vida a manos de otros lectores y usuarios.El proyecto, que de momento se focaliza en una estantería en el acceso del centro cultural –aunque previsiblemente se ampliará a otros espacios como el Hogar del Pensionista o centros educativos– pretende favorecer el hábito de lectura entre cualquier persona que pueda sentirse atraída por algunos de los títulos disponibles."El objetivo de este proyecto de intercambio de libros es que los ciudadanos puedan donar aquellos libros que ya no utilizan o no desean por diferentes motivos, y que otra persona pueda disfrutar de ellos", explicó la edil de Cultura, Soledad Raya, quien indicó que para hacer uso de este servicio no es necesario aportar ningún ejemplar e, incluso, los lectores pueden quedarse con aquellos libros "de los que se enamoren".Una iniciativa que pretende "llenar Montilla de versos y letras" que, como destacó la coordinadora de Juventud del Ayuntamiento, Sonia Zurera, nace a iniciativa de la propia ciudadanía que a lo largo de los últimos seis meses han mostrado su interés en donar numerosos ejemplares "de todo tipo y para todos los públicos"."La iniciativa está teniendo una gran acogida. Nunca deberíamos dejar de leer, la lectura nos permite relajarnos y nos enriquece en cualquier punto de nuestra vida, por eso el objetivo es ampliar este intercambio a otros puntos", indicó Zurera, quien animó a los montillanos a donar sus libros en el centro cultural.