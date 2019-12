Servicios Sociales desarrolla un curso de cocina para promover el envejecimiento activo entre los mayores

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Montilla ha clausurado esta semana un curso de cocina dirigido a la población de más de 65 años con el objetivo de fomentar un envejecimiento activo entre los vecinos de la ciudad. Esta iniciativa, enmarcada dentro de las propuestas de la última edición del Programa del Mayor y desarrollada en las instalaciones de la Residencia San Juan de Dios, ha contado con la participación de una decena de mayores.La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Recursos Humanos, Lola Casado, destacó que esta acción formativa "surgió a propuesta de Servicios Sociales con el objetivo de que los participantes pudieran aprender recetas especiales de cara a las fechas navideñas". "Gracias a que este año la programación de la Semana del Mayor se ha desarrollado a lo largo de todo un trimestre, quisimos poner en marcha esta iniciativa para que los participantes pudieran aprenden recetas típicas de esta época, además de ofrecerle nuevas propuestas de ocio", señaló la edil.Asimismo, Casado adelantó que desde el Consistorio se estudia la posibilidad de ampliar la duración de esta acción formativa de cara al próximo año –que ha celebrado un total de diez sesiones desde su puesta en marcha el pasado mes de octubre– "a demanda de las once personas que en él han participado".Por su parte, el monitor del taller, Alejandro Ruz, destacó la implicación de todos los participantes "que no sólo han aprendido nuevas recetas, sino que también han transmitido sus conocimientos al resto". "Son personas que por su experiencia saben cocinar, como es lógico, por eso se ha enfocado a que conocieran recetas y técnicas más modernas que ellos normalmente no han realizado", explicó.