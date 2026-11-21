

FOTOGRAFÍA: CLUB TROTASIERRA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB TROTASIERRA

El atleta montillano Said Diallo logró este domingo una medalla de bronce en la prueba de 3.000 metros del Campeonato de Andalucía de Clubes Sub-16, celebrado en el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera, donde contribuyó además al subcampeonato autonómico conseguido por el equipo masculino del Club de Atletismo Trotasierra Hornachuelos, que finalizó la competición con 102 puntos.El joven deportista, nacido el 1 de octubre de 2011 y que actualmente milita en las filas de la entidad de Hornachuelos, completó los 3.000 metros en un tiempo de 9 minutos, 29 segundos y 82 centésimas. Esta marca le permitió alcanzar la tercera posición de su prueba y subir al podio en una jornada especialmente satisfactoria para su club, que consiguió situarse entre los mejores conjuntos andaluces de su categoría.De este modo, Said Diallo sumó un nuevo resultado destacado a su trayectoria deportiva, esta vez en una competición autonómica por equipos que reunió en Antequera a algunos de los mejores clubes de atletismo de Andalucía. Su actuación individual formó parte del rendimiento colectivo del Trotasierra Hornachuelos, cuyo equipo masculino consiguió finalizar en segunda posición de la clasificación general.En efecto, el conjunto de Hornachuelos se proclamó subcampeón de Andalucía con un total de 102 puntos, únicamente superado por el Trops-Cueva de Nerja, que se adjudicó el título autonómico con 115 puntos. La segunda plaza permitió al club cordobés cerrar su participación masculina con uno de los resultados más destacados de la jornada, en una competición que puso a prueba el rendimiento de sus jóvenes atletas en diferentes disciplinas.El subcampeonato representa, además, un nuevo reconocimiento al trabajo que viene desarrollando el Club de Atletismo Trotasierra Hornachuelos en sus categorías de formación. La entidad mantiene desde hace años una apuesta por el atletismo de base, con un proyecto deportivo centrado en la preparación de jóvenes deportistas y en su participación en competiciones de ámbito autonómico.Por otro lado, el equipo femenino del Trotasierra Hornachuelos también tomó parte en el Campeonato de Andalucía de Clubes Sub-16. En su caso, las atletas de la entidad cordobesa concluyeron en décima posición, con un total de 63,5 puntos, completando así la representación del club en las dos clasificaciones de esta cita celebrada en Antequera.La competición también dejó otros resultados relevantes para el atletismo de la provincia de Córdoba. Así, el Sierra Norte-Villafranca Córdoba consiguió la sexta posición en la clasificación femenina, después de sumar 71,5 puntos, mientras que su equipo masculino terminó en décimo lugar, con 60,5 puntos. De esta manera, ambos clubes cordobeses estuvieron representados tanto en la competición masculina como en la femenina.Asimismo, una de las actuaciones individuales más sobresalientes de la jornada estuvo protagonizada por Lucía Japón, atleta del Sierra Norte-Villafranca Córdoba, que estableció un nuevo récord de Andalucía en salto de altura al superar el listón situado en 1,70 metros. Su registro constituyó uno de los grandes hitos deportivos del campeonato, que reunió en el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera a jóvenes promesas del atletismo andaluz.