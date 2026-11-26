El compás de la tradición

Vendimiadoras montillanas

El mulo y el arte del corte manual

El latido del majuelo familiar

Modernización y relevo en la viña

Oro en el remolque, Montilla en el horizonte

MIGUEL AGUILAR PORTERO

FOTOGRAFÍA: RAFA AGUILAR

Hubo un tiempo en que septiembre tenía en Montilla un paisaje propio. Las primeras luces del día encontraban ya abiertas las puertas de las casas de campo y los caminos comenzaban a llenarse de hombres y mujeres dispuestos a afrontar una nueva jornada de vendimia. En los pagos, entre hileras de cepas cargadas de uva, comenzaba uno de los momentos más esperados y también más intensos del año.Estas fotografías de una vendimia montillana de finales del siglo XX tienen hoy un valor especial, precisamente por su carácter excepcional. No fueron tomadas para mostrar una escena cotidiana cualquiera, sino porque aquello que retrataban era ya parte del pasado.A finales del siglo XX, la mecanización de las labores agrícolas se había impuesto definitivamente, y en Montilla eran cada vez más escasos los lugares y las ocasiones en que aún podían verse animales de carga realizando las faenas de transporte de la uva.Los mulos que aparecen en estas imágenes recorriendo los carriles de las viñas, cargando cajas o arrastrando la cosecha eran ya el testimonio de un mundo que estaba prácticamente desaparecido. Estas fotografías documentan uno de los últimos momentos en que todavía era posible encontrar aquellas antiguas estampas de hombres y animales trabajando juntos en las viñas de Montilla.Son, en definitiva, fotografías de una transición ya consumada; imágenes tomadas cuando la mecanización había ganado la batalla. Pero hay algo en las vendimias que permanecía y, afortunadamente, permanece. Entre las cepas, mientras unos cortaban los racimos y otros los recogían, se sucedían las idas y venidas. La uva pasaba de mano en mano, de los cestos a las cajas y de estas a los remolques.Y había también una parte de la vendimia que no puede recoger una fotografía: los sonidos y los olores. El roce de las navajas y tijeras entre las hojas, el crujido de los racimos al caer en los recipientes, las voces de los vendimiadores llamándose de una cepa a otra y, por encima de todo, ese olor dulce y profundo de la uva recién cortada que acompañaba las mañanas de septiembre.Quizá por eso estas imágenes despiertan hoy una nostalgia especial. No hablan solamente de una forma de recoger la uva, sino de una manera de vivir el campo y de una vendimia que, además de ser trabajo, constituía un acontecimiento colectivo en la vida de muchas familias montillanas.El tiempo ha pasado y buena parte de aquellas escenas pertenecen ya al recuerdo. Los caminos siguen conduciendo a las viñas, las cepas continúan dando su fruto y septiembre mantiene su cita con la vendimia. Pero el paisaje ha cambiado. Por eso, cuando contemplamos hoy estas fotografías, vemos también cómo una tradición centenaria comenzaba a despedirse de algunas de sus antiguas formas de trabajo.Y quizá ese sea su mayor valor: haber conservado un pedazo de aquel septiembre montillano en el que mulos, vendimiadores, pasqualis, remolques, cajas de madera y de plástico compartieron, durante unos años, el mismo camino entre las viñas. Una memoria entrañable para quienes hoy lo recuerdan. Y, para las nuevas generaciones, el testimonio de unas vendimias que forman parte de la historia de Montilla.En mitad de la viña, el animal avanza con paso paciente y firme, arrastrando las cajas repletas de uva recién vendimiada. A su lado, el labrador, resguardado del sol bajo su sombrero de paja, marca el camino entre las cepas. Al fondo, la silueta de Montilla se dibuja bajo el limpio cielo de septiembre, como testigo de una tradición que se renueva generación tras generación.Esta imagen encierra toda una filosofía de esfuerzo, arraigo y respeto a la tierra. Es el recuerdo vivo de una vendimia artesanal, un homenaje a quienes, con sudor y paciencia, forjaron la cultura del vino que hoy identifica a Montilla.En primer plano, esta fotografía de la vendimia de 1997 nos muestra un mulo que aguarda pacientemente a ser cargado. En su hocico destaca el bozal tradicional, utilizado para evitar que mordiera las hojas y dañara las cepas. A su lado, dos vendimiadoras, protegidas del sol bajo sus sombreros de paja, trabajan con destreza en el corte de los racimos maduros de uva Pedro Ximénez.A finales del siglo XX, la presencia de animales de carga en los viñedos era ya excepcional, y por ello la imagen adquiere un especial valor documental. Y sirve igualmente para rendir un justo homenaje a las vendimiadoras, protagonistas esenciales de la cultura vitivinícola de Montilla.Bajo el intenso sol de septiembre, los vendimiadores, protegidos por sus sombreros de paja, recogen con manos expertas la uva Pedro Ximénez, fruto de todo un año de cuidados y esfuerzo. La imagen nos devuelve a una estampa hoy casi desaparecida: un hombre guiando a un mulo que transporta pacientemente las cajas de uva recién cortada.Una estampa que representa una forma de trabajar el campo transmitida de generación en generación, donde el esfuerzo humano y la ayuda de los animales eran imprescindibles en las labores agrícolas de Montilla. Más que una fotografía, es un testimonio de nuestra memoria colectiva.En el corazón de la viña, bajo la luz dorada de septiembre, dos adultos y un joven trabajan codo con codo, inclinados sobre las cepas en la tarea de cortar los racimos. Sus sombreros de paja y su gorra los protegen del sol, mientras dan vida a una de las tradiciones más arraigadas de Montilla: la vendimia en los pequeños majuelos familiares.No es una recogida a gran escala, sino una labor que reúne a las familias cuando el fin de semana permite hacer un alto en las obligaciones cotidianas. Mayores y jóvenes se encuentran entre las hileras de vides, unos aportando experiencia y saber hacer, otros aprendiendo el valor de una tradición que pasa de generación en generación. La fotografía recoge mucho más que una jornada de trabajo: refleja la convivencia, el arraigo y el amor por la tierra.Esta fotografía recoge un momento de cambio y relevo generacional en la vendimia montillana. Bajo el intenso sol, un padre, protegido por su tradicional sombrero de paja, descarga las cajas de uva en el remolque de una flamante. A su lado, su joven hijo observa atentamente cada movimiento, aprendiendo los gestos y las labores del campo.A finales del siglo XX, el transporte mecanizado había sustituido prácticamente a la tradicional tracción animal. El característico traqueteo del minitractor se había convertido en parte del paisaje sonoro de la vendimia. La imagen refleja la transmisión familiar de los conocimientos y las costumbres. Una escena que une trabajo, aprendizaje y tradición.El agricultor avanza pausadamente conduciendo su vehículo, que arrastra un remolque cargado hasta los topes de racimos dorados, que han sido volcados en el remolque sobre un plástico impermeable. De regreso de una intensa jornada de vendimia, la marcha tranquila parece concederle unos instantes de tregua para contemplar, al fondo, la silueta inconfundible de Montilla.Esta escena resume, con la sobria sencillez de lo cotidiano, todo el viaje de la uva: desde las cepas de la campiña donde nace el fruto hasta las bodegas y cooperativas del pueblo, destino final de una cosecha forjada con paciencia y rigor.