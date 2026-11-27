Más de 26 años sin actividad



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, anunció ayer que el Ayuntamiento estudiará todas las alternativas disponibles para recuperar el antiguo Hospital Virgen de las Viñas, propiedad de la empresa Hospitales Pascual, y devolverle una actividad al servicio de la ciudad.El regidor municipal aseguró que el interés general será el criterio que guíe las decisiones sobre el futuro de este edificio, que permanece cerrado desde mayo del año 2000, y no descartó recurrir a su expropiación si fuera necesario para facilitar su puesta en uso.El primer edil abordó la situación de estas instalaciones durante el II Encuentro Córdoba–Alemania, celebrado en el castillo del Gran Capitán, donde manifestó la voluntad del Consistorio de intervenir para superar el prolongado cierre del inmueble, situado en la Avenida de Europa, junto a la antigua travesía de la carretera nacional N-331, en uno de los principales accesos a Montilla desde la capital cordobesa.“Vamos a intervenir en esta situación”, afirmó Rafael Llamas, quien recordó que los terrenos sobre los que se levantó el antiguo centro sanitario fueron recalificados en su momento para un uso concreto, con la finalidad de ponerlos al servicio de la ciudad. En este sentido, el alcalde defendió la necesidad de revisar las posibilidades que ofrece el inmueble y situó la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) como uno de los instrumentos para estudiar las decisiones que permitan recuperar su actividad.“No podemos tener un edificio fantasma”, manifestó el regidor, que expresó su preocupación por la situación de unas instalaciones que, a su juicio, reúnen características que permitirían destinarlas a nuevas actividades. El objetivo municipal pasa por evitar que el antiguo hospital continúe sin contribuir al desarrollo económico y social de Montilla y por encontrar una fórmula que permita aprovechar sus posibilidades.En este contexto, Rafael Llamas dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas de mayor alcance si las circunstancias lo requieren. “Si es necesario llegar a la expropiación del edificio, pues llegaremos a la expropiación del edificio”, manifestó el alcalde, que presentó esta alternativa como una de las opciones que el Ayuntamiento podría valorar para favorecer la recuperación de las instalaciones.El primer edil también hizo referencia al interés empresarial existente por dotar al antiguo hospital de otros usos y cuestionó la prolongación de una situación que mantiene el inmueble sin actividad desde hace más de 26 años. Asimismo, expresó su preocupación por lo que considera una dinámica de especulación en torno a estas instalaciones y defendió que cualquier decisión sobre su futuro debe permitir ponerlas “al servicio del desarrollo económico y social de nuestro municipio”.La intención del Ayuntamiento es estudiar las distintas posibilidades para que el edificio pueda responder a las necesidades de Montilla y recuperar una función social. Esta actuación se enmarca en la voluntad municipal de poner en valor espacios que actualmente carecen de actividad y favorecer nuevos usos que aporten servicios y oportunidades a la localidad, en un contexto que el Gobierno municipal considera favorable a la inversión.El antiguo Hospital Virgen de las Viñas fue promovido por el grupo gaditano José Manuel Pascual Pascual S.A. y abrió sus puertas a finales de la década de los noventa. Sin embargo, su actividad fue especialmente breve, ya que las instalaciones cerraron en mayo del año 2000, cuando todavía no se había cumplido un año desde su inauguración, después de haber prestado cerca de 90.000 consultas médicas y realizado casi 4.500 intervenciones quirúrgicas.La falta de acuerdo entre la empresa promotora y la Junta de Andalucía para concertar los servicios sanitarios del centro terminó por provocar su cierre. Aquella situación, no obstante, animó al Ejecutivo autonómico a impulsar la construcción de sus propias instalaciones hospitalarias en los terrenos cedidos por María del Carmen Jiménez-Alfaro Salas en la finca de La Retamosa, junto a la carretera nacional N-331.El cierre del Hospital Virgen de las Viñas tuvo consecuencias para los vecinos de Montilla y de otros municipios de la comarca, que durante el breve periodo de funcionamiento del centro habían podido recibir atención hospitalaria sin necesidad de desplazarse hasta Córdoba. Tras la clausura de las instalaciones, los pacientes tuvieron que volver a trasladarse al Hospital Universitario Reina Sofía para recibir asistencia en casos de urgencia o acudir a consultas de especialistas.La atención hospitalaria en Montilla no se recuperó hasta el año 2004, cuando abrió sus puertas el Hospital Comarcal de Montilla, promovido por la Junta de Andalucía y gestionado por la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. El nuevo centro sanitario se construyó en La Retamosa, junto a la antigua carretera Córdoba-Málaga.Precisamente, ese mismo año, cuando se cumplían cuatro años del cierre del Hospital Virgen de las Viñas, el Pleno de la Corporación municipal aprobó por unanimidad una iniciativa del Partido Popular para iniciar conversaciones con la Junta de Andalucía y con la empresa propietaria del inmueble.El objetivo de aquella propuesta era encontrar una solución que permitiera recuperar las instalaciones y que su aprovechamiento revirtiera “en el bienestar de los montillanos”. La iniciativa contó con el respaldo de la Administración autonómica, aunque esta condicionó su apoyo a que el edificio no volviera a destinarse a usos sanitarios.El antiguo hospital volvió a adquirir protagonismo durante la pandemia del coronavirus, cuando el Ayuntamiento de Montilla ofreció su colaboración a la Junta de Andalucía para recuperar temporalmente las instalaciones si la evolución de la emergencia sanitaria llegaba a saturar la capacidad asistencial del Hospital Comarcal de La Retamosa., Rafael Llamas trasladó aquella propuesta a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía mediante un escrito en el que defendía la necesidad de “poner a disposición de las autoridades competentes todos los equipamientos y medios de los que se dispongan en beneficio de la ciudadanía”.La petición se formuló teniendo presente “la incidencia que el Covid-19 está teniendo en nuestra comunidad autónoma y ante el aumento de afectados y la virulencia de transmisión del coronavirus”, según recogía el escrito remitido por el alcalde.Por este motivo, Rafael Llamas solicitó que “se establezcan de manera urgente los mecanismos para que las instalaciones hospitalarias de las que dispone la Empresa José Manuel Pascual Pascual, S.A. en nuestro municipio, que en su momento estuvieron prestando asistencia sanitaria a ciudadanos de la comarca, puedan ser utilizadas bien para asistencia sanitaria, confinamiento o aislamiento de posibles nuevos positivos”.