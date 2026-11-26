

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla conmemoró ayer el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con cinco minutos de silencio en recuerdo de las víctimas y la celebración de un pleno extraordinario en el que todos los grupos municipales respaldaron una moción elaborada por el Consejo Municipal de la Mujer. La jornada del 25 de noviembre permitió dar visibilidad a una realidad que, según los datos del Área de Igualdad, mantiene actualmente 70 casos activos de violencia de género en el municipio, más de la mitad de ellos clasificados como de riesgo medio o alto.La conmemoración estuvo marcada por la presentación de las cifras relativas a la atención y el seguimiento de las mujeres afectadas por la violencia de género. Durante este año, el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Montilla atendió a un total de 536 mujeres, de las que 52 correspondieron a casos concretos de violencia de género. Estos datos se suman a los 70 casos que permanecen activos en el sistema de seguimiento, una parte mayoritaria de los cuales presenta niveles de riesgo medio o alto.En el conjunto de la provincia de Córdoba, los casos activos ascienden a 2.240, entre los que figuran 38 mujeres menores de edad vinculadas a hombres mayores de edad. Estas cifras fueron expuestas durante una jornada dedicada a reforzar la prevención, la atención a las víctimas y la implicación de las instituciones y de la ciudadanía frente a las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó la necesidad de mantener el esfuerzo institucional ante la situación que reflejan estos datos y defendió el fortalecimiento de los servicios municipales destinados a la atención de las mujeres. En este sentido, afirmó que “desde el Ayuntamiento de Montilla, con los datos que tenemos encima de la mesa, no podemos relajarnos. Tenemos que seguir trabajando, fortaleciendo nuestra área de Igualdad, nuestro centro de información a la mujer”.El primer edil también incidió en la importancia de la concienciación colectiva y de la educación como herramientas de prevención, especialmente ante los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías. Llamas subrayó que “sin ese proyecto colectivo, conjuntamente con las instituciones, difícilmente podemos erradicar la violencia de género”, al tiempo que insistió en la necesidad de una respuesta compartida entre las administraciones públicas y el conjunto de la ciudadanía.En esa misma línea, el alcalde concluyó su intervención con un llamamiento a la implicación social frente a las diferentes formas de violencia contra las mujeres. “Frente a la violencia, igualdad. Frente al silencio, compromiso. Y frente a la indiferencia, la implicación de toda la sociedad”, manifestó durante la conmemoración institucional del 25 de noviembre.Por su parte, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, centró parte de su intervención en las nuevas manifestaciones de violencia de género que se producen a través de las tecnologías digitales. Entre ellas, mencionó el control ejercido mediante dispositivos electrónicos, el acoso en las redes sociales y la generación de imágenes mediante herramientas de inteligencia artificial.La responsable municipal de Igualdad explicó que “la violencia de género está ocupando otros espacios, otros lugares. Y eso tiene que ver con la violencia que se ejerce en el entorno digital”, poniendo el acento en la necesidad de abordar estas conductas desde la prevención y la sensibilización.Bujalance recordó que el Área de Igualdad desarrolla durante todo el año actividades de coeducación dirigidas especialmente a la población joven. Estas iniciativas tienen como finalidad prevenir las conductas de violencia de género y fomentar un uso responsable de las herramientas digitales, prestando atención a los riesgos que pueden surgir en los nuevos espacios de comunicación y relación.Asimismo, la teniente de alcalde informó de que la ciudadanía puede consultar en el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Montilla una guía elaborada por la Subdelegación del Gobierno que recoge los recursos disponibles para actuar ante posibles casos de violencia contra las mujeres. Este documento ofrece información sobre los mecanismos de atención y protección a los que pueden recurrir las personas que necesiten orientación ante estas situaciones.Tras los cinco minutos de silencio en recuerdo de las víctimas, la conmemoración continuó con la celebración de un pleno extraordinario en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Montilla. La sesión estuvo dedicada al debate de una moción promovida por el Consejo Municipal de la Mujer con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.El documento fue leído por Lourdes María López Alcaide, alumna del programa municipal de empleo y formación de Informática, y recogió distintas propuestas encaminadas a reforzar la prevención, la atención y la protección de las mujeres frente a la violencia de género. Entre las cuestiones abordadas figuraron los nuevos desafíos asociados a la violencia digital, la importancia de la formación en coeducación y la continuidad de los recursos públicos especializados.La moción planteó así la necesidad de mantener las actuaciones preventivas y los servicios de atención a las mujeres, incorporando a las prioridades institucionales las nuevas formas de violencia que se desarrollan en los entornos digitales. La educación y la disponibilidad de recursos especializados ocuparon igualmente un lugar destacado entre las propuestas recogidas por el Consejo Municipal de la Mujer.El pleno extraordinario contó con representación de todos los grupos municipales, que respaldaron la moción presentada por el Consejo Municipal de la Mujer. La sesión cerró una jornada institucional centrada en el recuerdo de las víctimas, la difusión de los datos de violencia de género en Montilla y la provincia de Córdoba y la renovación del compromiso municipal con la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres.