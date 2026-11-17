Noviembre y diciembre concentran buena parte de las ventas del año para tiendas de moda, librerías, jugueterías, perfumerías o comercios de alimentación. Y en esas semanas hay un elemento que pasa por muchas manos y que a menudo se decide a última hora: la bolsa en la que el cliente se lleva su compra. Desde Murex Company, fabricante de bolsas de papel y soluciones de packaging con sede en Córdoba y más de 35 años de experiencia, animan a los comercios a planificar ese pedido con antelación y a verlo como lo que es: una herramienta de imagen que sale a la calle con cada venta.
En plena campaña navideña, una bolsa bien diseñada viaja por las calles comerciales, entra en otros establecimientos, acaba bajo el árbol y, en muchos casos, se reutiliza durante semanas. Para un comercio de barrio o una pequeña cadena local, se convierte en un soporte publicitario que acompaña al cliente mucho después de salir de la tienda. Por eso, cada vez más negocios apuestan por bolsas con su logotipo, sus colores o un diseño especial para estas fechas.
Murex ofrece servicios de personalización para adaptar sus productos a la identidad de cada marca, tanto en bolsas con diferentes tipos de asa como en bolsas sin asas tipo sobre, muy utilizadas en librerías, papelerías, farmacias o tiendas de complementos para productos pequeños.
La elección del material también ha cambiado. Los consumidores valoran cada vez más que el envase de su compra sea respetuoso con el medio ambiente, y la normativa sobre plásticos ha empujado a muchos comercios a buscar alternativas. Todos los productos de papel de Murex son 100 % biodegradables y fabricados en Europa, un argumento que el comercio puede trasladar directamente a sus clientes.
Para quienes necesitan una opción distinta, el catálogo incluye además bolsas de plástico reciclado, lo que permite cubrir con un único proveedor todas las necesidades de embalaje del mostrador.
Si hay un producto que se dispara en estas fechas junto a la bolsa, es el papel de regalo. Entre el Black Friday, Navidad y Reyes, buena parte de las compras que se hacen en el pequeño comercio salen de la tienda envueltas, y el cliente valora cada vez más que el establecimiento le ofrezca ese servicio sin tener que hacerlo en casa. Es, de hecho, uno de los artículos que más demanda Murex en esta época del año.
La empresa comercializa papel de regalo en bobinas, un formato pensado para el mostrador que permite cortar a medida según el tamaño de cada paquete y evita desperdiciar material. Para el comercio, contar con un buen papel de regalo es también una cuestión de imagen: un envoltorio cuidado, a juego con la bolsa y con los colores de la tienda, convierte una compra corriente en un regalo listo para entregar y refuerza el recuerdo de la marca en el momento en que se abre.
Como ocurre con las bolsas, la recomendación es hacer acopio con antelación, ya que en diciembre el consumo de papel en tienda crece de forma notable y quedarse sin existencias en plena campaña es uno de los problemas más habituales.
El principal consejo de la empresa es no esperar a la primera semana de diciembre. Las bolsas personalizadas requieren tiempo de diseño, aprobación y producción, y en temporada alta los plazos de cualquier proveedor se ajustan. Hacer el pedido en noviembre permite elegir con calma el formato, el tipo de asa y el tamaño adecuado para cada producto, y llegar al puente de diciembre y a las semanas previas a Reyes con existencias suficientes.
También conviene calcular bien el surtido de tamaños. Una juguetería no necesita las mismas bolsas que una tienda de cosmética, y un mismo comercio suele combinar formatos grandes para los regalos voluminosos con bolsas pequeñas o sobres para los artículos de menor tamaño.
En una época del año en la que el cliente compara, pasea y entra en muchos establecimientos, los pequeños detalles marcan la diferencia. Una bolsa resistente, con un asa cómoda y un acabado cuidado transmite una sensación de calidad que el comprador asocia al propio comercio. Al contrario, una bolsa que se rompe o que no está a la altura del producto que contiene deja una impresión difícil de corregir, sobre todo cuando se trata de un regalo.
No todos los negocios pueden permitirse una bolsa totalmente personalizada, y no siempre es necesario. Para el comercio que busca una solución práctica y económica, Murex comercializa también bolsas genéricas a través de su tienda online, donde es posible comprar bolsas de papel baratas en distintos tamaños y acabados, listas para usar. Una opción habitual en campaña es combinar estas bolsas lisas con una pegatina o un sello con el logotipo del establecimiento, una forma sencilla de dar un toque de marca sin elevar el coste.
Con más de 35 años de trayectoria desde Córdoba, Murex Company se ha especializado en la fabricación de bolsas de papel, papel de regalo y soluciones de packaging para comercios y empresas, con productos genéricos y personalizados y un compromiso claro con la calidad y el medio ambiente.
Los comercios que quieran preparar su campaña de Navidad pueden consultar el catálogo completo y solicitar presupuesto para bolsas personalizadas y papel de regalo en la web de Murex Company.
Una pieza de marca que recorre la ciudad
En plena campaña navideña, una bolsa bien diseñada viaja por las calles comerciales, entra en otros establecimientos, acaba bajo el árbol y, en muchos casos, se reutiliza durante semanas. Para un comercio de barrio o una pequeña cadena local, se convierte en un soporte publicitario que acompaña al cliente mucho después de salir de la tienda. Por eso, cada vez más negocios apuestan por bolsas con su logotipo, sus colores o un diseño especial para estas fechas.
Murex ofrece servicios de personalización para adaptar sus productos a la identidad de cada marca, tanto en bolsas con diferentes tipos de asa como en bolsas sin asas tipo sobre, muy utilizadas en librerías, papelerías, farmacias o tiendas de complementos para productos pequeños.
Papel biodegradable y fabricado en Europa
La elección del material también ha cambiado. Los consumidores valoran cada vez más que el envase de su compra sea respetuoso con el medio ambiente, y la normativa sobre plásticos ha empujado a muchos comercios a buscar alternativas. Todos los productos de papel de Murex son 100 % biodegradables y fabricados en Europa, un argumento que el comercio puede trasladar directamente a sus clientes.
Para quienes necesitan una opción distinta, el catálogo incluye además bolsas de plástico reciclado, lo que permite cubrir con un único proveedor todas las necesidades de embalaje del mostrador.
Papel de regalo: el otro imprescindible de la campaña
Si hay un producto que se dispara en estas fechas junto a la bolsa, es el papel de regalo. Entre el Black Friday, Navidad y Reyes, buena parte de las compras que se hacen en el pequeño comercio salen de la tienda envueltas, y el cliente valora cada vez más que el establecimiento le ofrezca ese servicio sin tener que hacerlo en casa. Es, de hecho, uno de los artículos que más demanda Murex en esta época del año.
La empresa comercializa papel de regalo en bobinas, un formato pensado para el mostrador que permite cortar a medida según el tamaño de cada paquete y evita desperdiciar material. Para el comercio, contar con un buen papel de regalo es también una cuestión de imagen: un envoltorio cuidado, a juego con la bolsa y con los colores de la tienda, convierte una compra corriente en un regalo listo para entregar y refuerza el recuerdo de la marca en el momento en que se abre.
Como ocurre con las bolsas, la recomendación es hacer acopio con antelación, ya que en diciembre el consumo de papel en tienda crece de forma notable y quedarse sin existencias en plena campaña es uno de los problemas más habituales.
Planificar el pedido antes del pico de ventas
El principal consejo de la empresa es no esperar a la primera semana de diciembre. Las bolsas personalizadas requieren tiempo de diseño, aprobación y producción, y en temporada alta los plazos de cualquier proveedor se ajustan. Hacer el pedido en noviembre permite elegir con calma el formato, el tipo de asa y el tamaño adecuado para cada producto, y llegar al puente de diciembre y a las semanas previas a Reyes con existencias suficientes.
También conviene calcular bien el surtido de tamaños. Una juguetería no necesita las mismas bolsas que una tienda de cosmética, y un mismo comercio suele combinar formatos grandes para los regalos voluminosos con bolsas pequeñas o sobres para los artículos de menor tamaño.
El detalle que cuida la experiencia de compra
En una época del año en la que el cliente compara, pasea y entra en muchos establecimientos, los pequeños detalles marcan la diferencia. Una bolsa resistente, con un asa cómoda y un acabado cuidado transmite una sensación de calidad que el comprador asocia al propio comercio. Al contrario, una bolsa que se rompe o que no está a la altura del producto que contiene deja una impresión difícil de corregir, sobre todo cuando se trata de un regalo.
Opciones para todos los presupuestos
No todos los negocios pueden permitirse una bolsa totalmente personalizada, y no siempre es necesario. Para el comercio que busca una solución práctica y económica, Murex comercializa también bolsas genéricas a través de su tienda online, donde es posible comprar bolsas de papel baratas en distintos tamaños y acabados, listas para usar. Una opción habitual en campaña es combinar estas bolsas lisas con una pegatina o un sello con el logotipo del establecimiento, una forma sencilla de dar un toque de marca sin elevar el coste.
Más de tres décadas en el sector del packaging
Con más de 35 años de trayectoria desde Córdoba, Murex Company se ha especializado en la fabricación de bolsas de papel, papel de regalo y soluciones de packaging para comercios y empresas, con productos genéricos y personalizados y un compromiso claro con la calidad y el medio ambiente.
Los comercios que quieran preparar su campaña de Navidad pueden consultar el catálogo completo y solicitar presupuesto para bolsas personalizadas y papel de regalo en la web de Murex Company.