Quien busca IPTV España en 2027 encuentra decenas de webs que prometen lo mismo: miles de canales, imagen 4K y ni un solo corte. Esas promesas no ayudan a decidir. Lo que de verdad cambia la factura es otra cosa: cuánto pagas al mes, cuántas teles pueden ver a la vez, si puedes probar antes y si te devuelven el dinero cuando algo falla. Esta guía de IPTV España compara tres servicios con esos datos, tal como cada uno los publica en su web.

No es lo mismo un piso con una sola tele que una casa con cinco pantallas encendidas a la hora de la cena, ni quien quiere probar primero que quien prefiere pagar dos años y olvidarse. Por eso no buscamos un único ganador: para cada proveedor explicamos qué hogar sale ganando y qué tiene que aceptar a cambio.

Los tres son servicios independientes que se venden por internet: StreamHut, MojoOTT y Layer Seven TV. Revisamos sus precios, sus condiciones y sus páginas de reembolso el 27 de noviembre de 2026. No los hemos probado con una cuenta propia, así que las cifras de canales, películas y disponibilidad que citamos son las que declara cada empresa.

En resumen

StreamHut: el único que asigna automáticamente un grupo de canales de España, con planes de 1 a 24 meses y de 1 a 5 pantallas.



MojoOTT: el mes más barato de la comparativa, 4,29 € con dos años, y 7 días para pedir el reembolso por cualquier motivo.



Layer Seven TV: la única prueba gratis (24 horas) y 15 días de reembolso, aunque no dice cómo se paga ni quién está detrás.



Varias pantallas: MojoOTT es el más barato por pantalla en todos los planes publicados para 2, 3 o 5 conexiones.



Consejo: elijas el que elijas, empieza por un plan corto y ponlo a prueba la primera semana.

Ranking IPTV España 2027: los 3 mejores IPTV y para quién es cada uno

El orden premia lo que puedes verificar antes de comprometerte y lo que recibe un cliente en España, no el precio más bajo. Si has llegado buscando el mejor IPTV España para tu casa, este es el ranking para 2027:

Puesto Proveedor Al mes con plan anual (1 pantalla) Pantallas Prueba Reembolso Hogar que más encaja 1 StreamHut 6,58 € de 1 a 5 no 7 días, si no funciona quien quiere los canales de España ya asignados 2 MojoOTT 5,75 € de 1 a 5 no 7 días, por cualquier motivo quien mira cada euro y paga por adelantado 3 Layer Seven TV 6,54 $ (unos 5,96 €) 1, más al pagar 24 horas gratis 15 días, importe completo comprador con experiencia que pregunta antes

Precios para una pantalla según la web de cada proveedor. Los dólares se pasan a euros con el cambio de referencia del Banco Central Europeo del 26 de noviembre de 2026 (1 € = 1,0975 USD).

1. StreamHut – canales de España asignados de serie y planes de 1 a 24 meses

StreamHut encabeza la lista por lo que más pesa para un hogar en España: sabes de antemano qué vas a recibir. Cuando el pedido se hace desde España, la cuenta recibe automáticamente el grupo de canales de España y, con él, grupos de deportes, la biblioteca internacional de películas y series, canales en 4K y noticias internacionales. Si usas la web en español, se suma el grupo de Latinoamérica. Esa selección se puede cambiar después desde tu cuenta.

Ofrece cinco duraciones, de 1 a 24 meses, y de 1 a 5 dispositivos, con el precio de cada opción a la vista. Un mes cuesta 12,90 €, el año 78,90 € (6,58 € al mes) y los dos años 113,90 € (4,75 € al mes). El proveedor habla de canales de más de 170 países, más de 50.000 en directo, y de una videoteca de más de 180.000 títulos entre cine y series, en 4K, Full HD o HD y con guía de programación (EPG). Los datos de acceso llegan por correo justo después del pago.

Si el equipo de StreamHut no consigue que el servicio funcione en tu dispositivo dentro de la primera semana tras tu primer pedido (7 días), te devuelve el importe completo, una sola vez por cliente. No cubre el cambio de opinión. No hay prueba gratis ni PayPal: se paga con tarjeta o con criptomoneda, y la tarjeta se carga en dólares aunque la web muestre euros. Es el más caro de los tres en el plan anual.

Datos clave

Precio: 12,90 € un mes · 78,90 € un año (6,58 €/mes) · 113,90 € dos años (4,75 €/mes)



Pantallas: de 1 a 5, con tarifa publicada para cada caso



Prueba y reembolso: sin prueba · 7 días si no logran ponerlo en marcha



Pago: tarjeta (cargo en dólares) o criptomoneda



Ayuda: chat las 24 horas

Lo mejor

Es el único de los tres que asigna canales de España sin que lo pidas



Cinco duraciones de plan, de 1 a 24 meses



Precio visible para 1, 2, 3, 4 y 5 dispositivos

A tener en cuenta

No hay prueba gratis



No acepta PayPal y cobra en dólares



El reembolso cubre que no funcione, no que cambies de idea

2. MojoOTT – el mes más barato con dos años y reembolso sin dar explicaciones

MojoOTT ocupa el segundo puesto por precio y condiciones. Su plan de dos años (730 días) cuesta 102,99 €, es decir, 4,29 € al mes, la cifra mensual más baja de toda la comparativa. El año sale por 68,99 € (5,75 € al mes). El plan se paga por adelantado y nunca se renueva solo.

Según su política de reembolso, si el servicio no te convence dentro de los 7 días posteriores a tu primer pedido, sea cual sea el motivo, te devuelven el importe completo; vale solo para el primer pedido y una vez por cliente. La empresa anuncia más de 50.000 canales en directo y más de 180.000 películas y series, Full HD y 4K, formatos M3U y Xtream Codes y de 1 a 5 conexiones, y con varias pantallas es el más barato por pantalla de los tres. La cuenta se crea sola tras el pago y los datos llegan por correo y aparecen en tu panel. En su web figura una dirección en Mánchester, Inglaterra.

¿Por qué no es el primero? MojoOTT no publica qué canales de España incluye, así que conviene preguntarlo en el chat antes de pagar dos años. No hay prueba gratis ni PayPal y, como en StreamHut, la tarjeta se carga en dólares.

Datos clave

Precio: 12,99 € un mes · 68,99 € un año (5,75 €/mes) · 102,99 € dos años (4,29 €/mes)



Pantallas: de 1 a 5 conexiones



Prueba y reembolso: sin prueba · 7 días por cualquier motivo, solo en el primer pedido



Pago: tarjeta (cargo en dólares) o criptomoneda



Ayuda: chat las 24 horas

Lo mejor

El precio mensual más bajo: 4,29 € con dos años



El más barato por pantalla con 2, 3 o 5 conexiones



Reembolso en 7 días sin tener que justificarlo

A tener en cuenta

No dice qué canales de España incluye



Sin prueba gratis



Sin PayPal y con cargo en dólares

3. Layer Seven TV – la única prueba gratis y 15 días de reembolso, pero casi nada sobre quién lo vende

Layer Seven TV, que en su web aparece como Layerseven TV, lo resume todo en cuatro precios: 12 $ un mes, 29,90 $ tres meses, 49,90 $ seis meses y 78,50 $ un año (6,54 $ al mes, unos 5,96 €). Según el proveedor, ofrece más de 30.000 canales en directo y más de 130.000 películas y series.

Es el único de los tres que deja probar gratis, con 24 horas a petición, y promete devolver el importe completo en los primeros 15 días sin hacer preguntas. Queda tercero porque es el que menos cuenta de sí mismo: no indica formas de pago, aparatos compatibles, nombre de la empresa ni dirección, y no tiene chat, solo un formulario y direcciones de correo. Los planes son para un dispositivo y los demás se eligen al pagar, no hay plan de dos años y no menciona canales de España.

Datos clave

Precio: 12 $ un mes · 78,50 $ un año (6,54 $/mes, unos 5,96 €)



Pantallas: 1 por plan, más dispositivos al pagar



Prueba y reembolso: 24 horas gratis · 15 días, importe completo



Pago: la web no lo indica



Ayuda: formulario y correo, sin horario publicado

Lo mejor

La única prueba gratuita de la comparativa: 24 horas



El plazo de reembolso más largo: 15 días



Año barato para una pantalla

A tener en cuenta

No dice cómo se paga ni quién opera el servicio



El precio de varias pantallas solo se ve al pagar



Sin chat, sin plan de dos años y sin canales de España anunciados

Qué IPTV España encaja en cada hogar

El mejor IPTV en España no es el mismo para un estudiante que para una familia de cinco.

Una sola tele: pagando un año, MojoOTT sale por 5,75 € al mes, Layer Seven TV por unos 5,96 € y StreamHut por 6,58 €. Con menos de un euro de diferencia, decide por los canales de España, el reembolso sin motivo o la prueba gratis.



De tres a cinco teles: con plan anual, tres conexiones cuestan 4,22 € por pantalla al mes en MojoOTT y 4,64 € en StreamHut; con cinco, 4,02 € y 4,40 €. Layer Seven TV no publica estas tarifas.



Probar antes: solo Layer Seven TV da prueba gratis, 24 horas. Busca tus canales, porque no anuncia canales de España.



Sin compromiso: empieza por un mes, 12,90 € en StreamHut o 12,99 € en MojoOTT.



Fuera de España: StreamHut elige el paquete según el país y el idioma de la web; si compras desde fuera en español, añade el grupo de España y el de Latinoamérica.

Precio de la IPTV España mes a mes según la duración del plan

Duración StreamHut MojoOTT Layer Seven TV 1 mes 12,90 € 12,99 € 12 $ (unos 10,93 €) 3 meses 30,90 € (10,30 €/mes) 25,99 € (8,66 €/mes) 29,90 $ (9,97 $/mes) 6 meses 52,90 € (8,82 €/mes) 42,99 € (7,17 €/mes) 49,90 $ (8,32 $/mes) 12 meses 78,90 € (6,58 €/mes) 68,99 € (5,75 €/mes) 78,50 $ (6,54 $/mes) 24 meses 113,90 € (4,75 €/mes) 102,99 € (4,29 €/mes) no existe

Precios para un dispositivo, consultados el 27 de noviembre de 2026, con el cambio del BCE del 26 de noviembre (1 € = 1,0975 USD). Layer Seven TV no dice qué dólar usa, así que lo calculamos como dólar estadounidense. Con el plan anual, entre el más barato (MojoOTT) y el más caro (StreamHut) hay unos 10 € al año, menos de 1 € al mes.

StreamHut recomienda 10 Mbps para HD y 25 Mbps para IPTV 4K; para una IPTV estable, mejor la tele conectada al router por cable.

Seis señales para descartar un proveedor IPTV en España

Los mejores IPTV no son los que anuncian los descuentos más llamativos. Desconfía si solo aceptan criptomoneda, si venden un plan «de por vida» al precio de un mes, si no hay política de reembolso escrita, si los precios solo se dan por mensaje privado, si una cuenta atrás vuelve a empezar en cada visita o si no hay forma de contactar antes de comprar.

Sobre la legalidad. IPTV es una forma de transmitir televisión por internet y la tecnología en sí es legal. Lo que importa es si cada proveedor tiene los derechos de los canales y programas que emite. En España, las emisiones están protegidas por la normativa de propiedad intelectual, y los tribunales han ordenado a los operadores de internet bloquear el acceso a servicios que emiten sin licencia. Pregunta al proveedor qué derechos tiene y quédate con quien conteste con claridad.

IPTV España 2027: preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor IPTV en España en 2027?

En nuestro ranking gana StreamHut, porque es el único de los tres que asigna canales de España de forma automática y ofrece planes de 1 a 24 meses y de 1 a 5 dispositivos. Le siguen MojoOTT, con el mes más barato y 7 días de reembolso por cualquier motivo, y Layer Seven TV, con 24 horas de prueba gratis y 15 días de reembolso.

¿Cuánto cuesta la IPTV España al mes?

Con un plan anual para una pantalla, entre 5,75 € (MojoOTT) y 6,58 € (StreamHut) al mes; Layer Seven TV queda en unos 5,96 € (6,54 $). Un mes suelto cuesta entre 12 $ y 12,99 €. Lo más barato de la comparativa son los 4,29 € al mes del plan de dos años de MojoOTT.

¿Se puede probar gratis antes de pagar?

Solo en Layer Seven TV, que ofrece 24 horas a petición. StreamHut y MojoOTT no tienen prueba y se apoyan en su reembolso de 7 días; el de MojoOTT no exige ningún motivo.

¿Se puede pagar con PayPal?

Ninguno de los tres lo anuncia. StreamHut y MojoOTT aceptan tarjeta y criptomoneda, con cargo en dólares, y Layer Seven TV no publica sus formas de pago.

¿Qué velocidad necesito para ver IPTV 4K?

Unos 25 Mbps por cada tele en 4K y unos 10 Mbps por cada una en HD, según la recomendación de StreamHut. Multiplica por las pantallas que vayan a funcionar a la vez.

¿Es legal la IPTV en España?

La tecnología es legal. La cuestión es si cada proveedor tiene derechos sobre los canales y programas que ofrece, algo que en España protege la normativa de propiedad intelectual. Antes de pagar, pregunta al proveedor qué derechos tiene.

Veredicto 2027: el mejor IPTV España para cada tipo de hogar

Si en tu casa lo que cuenta es encontrar los canales de España sin buscarlos, el mejor IPTV de esta comparativa es StreamHut: el grupo de España se asigna solo, tienes cinco duraciones, desde 12,90 € por un mes hasta 4,75 € al mes con dos años, y una regla de reembolso de 7 días escrita con claridad. Si lo primero es el precio, o tienes varias teles, MojoOTT baja a 4,29 € al mes con el plan de dos años, es el más barato por pantalla y te deja pedir el dinero en los primeros 7 días sin explicar por qué.

Para probar antes de pagar, Layer Seven TV es el único con prueba gratis, 24 horas, y el que da más plazo de reembolso, 15 días; a cambio, no dice cómo se paga ni quién opera el servicio, así que encaja con compradores con experiencia que preguntan antes. Elijas el IPTV España que elijas, empieza con un plan corto, ponlo a prueba durante la primera semana y solo después da el salto al año.

Precios, duraciones, garantías y funciones según las webs de cada proveedor a 27 de noviembre de 2026; pueden cambiar. Las cifras de canales, películas y disponibilidad son las que declara cada proveedor. Este artículo es informativo y no constituye asesoramiento jurídico.iptv-espana-2027-mejores-proveedores