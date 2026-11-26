El Ayuntamiento de Montilla inaugurará mañana, a las 19.00 de la tarde, el alumbrado navideño con una celebración que combinará iluminación, música y actividades festivas. La Plaza de la Merced acogerá el encendido oficial, que marcará el comienzo de la Navidad en el municipio y dará paso a un pasacalles por el centro de la localidad, que concluirá en la Plaza de la Rosa con un concierto del grupo Soniquete.La inauguración del alumbrado navideño constituye el punto de partida de una jornada con la que el Ayuntamiento de Montilla pretende llevar el ambiente propio de estas fechas a las calles y plazas de la ciudad. La programación comenzará en la Plaza de la Merced, donde tendrá lugar el encendido de las luces que decorarán el municipio durante la Navidad.Una vez inaugurada la iluminación, la celebración continuará con un pasacalles organizado por la empresa montillana Robot Group, que recorrerá las calles de la localidad con una propuesta de carácter festivo y llena de colorido. Esta actividad conectará el acto inaugural de la Plaza de la Merced con la siguiente cita de la jornada, prevista en la Plaza de la Rosa.De este modo, el centro de Montilla se convertirá en el escenario de una celebración que combinará el encendido del alumbrado con distintas propuestas musicales y de animación. El pasacalles finalizará en la Plaza de la Rosa, donde continuará la programación organizada para dar la bienvenida a las fiestas navideñas.En este espacio actuará el grupo Soniquete, encargado de ofrecer el concierto con el que concluirá la celebración. La música pondrá así el broche a una jornada que comenzará con la inauguración del alumbrado y continuará con el recorrido festivo por las calles del municipio.Además, el Ayuntamiento de Montilla aprovechará esta misma jornada para dar a conocer la programación especial de Navidad, que reunirá diferentes actividades culturales, musicales y de ocio destinadas a públicos de todas las edades. Las propuestas se desarrollarán en distintos espacios de la localidad, con especial presencia de las calles y plazas.Entre las iniciativas previstas figuran varias zambombas que se celebrarán en diferentes puntos del municipio. Estas citas musicales formarán parte de una programación navideña que también incluirá la casa de los Reyes Magos y una nueva edición del ya tradicional concierto de Montilla Vibra.La programación municipal incorporará igualmente otras actividades culturales y de ocio dirigidas a todos los públicos. Los detalles de estas propuestas, así como el conjunto de las citas previstas para las próximas fechas, se darán a conocer mañana viernes, coincidiendo con la inauguración del alumbrado navideño.El Ayuntamiento de Montilla ha invitado a la ciudadanía a participar en esta primera jornada de celebración, que comenzará a las 19.00 horas en la Plaza de la Merced y continuará con el pasacalles de Robot Group hasta la Plaza de la Rosa, donde el grupo Soniquete ofrecerá la actuación musical prevista para cerrar el acto.