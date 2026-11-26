REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL (ARCHIVO)

La Compañía de la Guardia Civil de Montilla ha desarrollado durante el pasado mes de octubre cinco actuaciones contra el tráfico de drogas en las localidades cordobesas de La Carlota, Fernán Núñez y La Rambla, que han permitido desmantelar cuatro plantaciones de marihuana y un punto activo de venta de sustancias estupefacientes. Los operativos se han saldado con cinco personas detenidas y otras seis investigadas por su presunta implicación en delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.Las intervenciones se enmarcan en los servicios de prevención de la delincuencia y lucha contra el tráfico de drogas que desarrolla la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba. En concreto, las distintas unidades pertenecientes a la Compañía de Montilla han localizado dos plantaciones de marihuana en el exterior y otras dos instaladas dentro de viviendas, además de un inmueble utilizado como punto de distribución de drogas.Según ha informado la Guardia Civil, el conjunto de las actuaciones ha permitido detener a cinco personas e investigar a otras tres por su presunta participación en delitos contra la salud pública. A ellas se suman otras tres personas investigadas por supuestos delitos de defraudación de fluido eléctrico, relacionados con las instalaciones utilizadas para el cultivo o la distribución de sustancias estupefacientes.Las primeras intervenciones se desarrollaron en la pedanía de Montealto, perteneciente al término municipal de La Carlota, después de que los agentes del puesto de la Guardia Civil de esta localidad recibieran información sobre la posible existencia de cultivos de marihuana en la zona.A partir de estos datos, los efectivos iniciaron una serie de gestiones de investigación que permitieron localizar una parcela en cuyo interior se ocultaba una plantación mediante una malla de ocultación. Los agentes encontraron cinco plantas de marihuana de gran tamaño.En una segunda actuación, desarrollada también en Montealto, participaron efectivos de la Guardia Civil de La Carlota y La Victoria, junto con agentes de la Policía Local de La Carlota. En esta ocasión, las inspecciones permitieron localizar otras 14 plantas de marihuana que se encontraban en un huerto de la misma pedanía.Como resultado de ambas intervenciones, tres vecinos de la localidad fueron investigados como presuntos autores de delitos contra la salud pública relacionados con el cultivo de sustancias estupefacientes. En total, los agentes localizaron 19 plantas de marihuana en las dos explotaciones exteriores.La actividad policial continuó en Fernán Núñez, donde la Guardia Civil llevó a cabo otras dos operaciones. La primera permitió desmantelar una plantación de marihuana de tipoque había sido instalada en el interior de una vivienda.Durante el registro del inmueble, los agentes encontraron 308 macetas destinadas al cultivo de marihuana, además de marihuana ya seca. También intervinieron más de 20 litros de fertilizantes y diversos materiales utilizados para el mantenimiento de la instalación.Entre los efectos localizados figuraban lámparas, básculas, bolsas, focos de calor y equipos de aire acondicionado, elementos empleados para mantener las condiciones necesarias para el desarrollo del cultivo en el interior de la vivienda. Esta intervención concluyó con la detención de dos personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública. Además, una tercera persona fue investigada por un supuesto delito de defraudación de fluido eléctrico.La segunda actuación desarrollada en Fernán Núñez se dirigió contra un punto activo de venta de drogas. Durante la intervención, los agentes se incautaron de 250 gramos de cogollos de marihuana preparados para su comercialización en pequeñas bolsas de un gramo, así como de otros 390 gramos de marihuana picada y 1,63 gramos de hachís.En el mismo inmueble se intervino una pequeña cantidad de dinero en billetes y monedas de distinto valor. Los agentes también localizaron dos básculas de precisión, dos teléfonos móviles, una navaja, un arma corta de aire comprimido y tabaco de contrabando.La operación se saldó con otras dos personas detenidas y una tercera investigada, propietaria del inmueble, por un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico. De este modo, las dos actuaciones desarrolladas en Fernán Núñez concluyeron con cuatro detenciones y dos personas investigadas por supuestas irregularidades relacionadas con el suministro eléctrico.La última de las cinco intervenciones tuvo lugar en La Rambla, donde la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, desarrolló una investigación que permitió localizar una vivienda en la que presuntamente se estaba realizando una actividad de cultivo de marihuana.Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, los agentes accedieron al inmueble y practicaron un registro. En la segunda planta de la vivienda encontraron dos habitaciones acondicionadas específicamente para el cultivo de marihuana, dotadas de sistemas de iluminación y climatización.Las instalaciones contaban también con filtros destinados a evitar que los olores procedentes de las plantas salieran al exterior. Durante la inspección, los efectivos intervinieron 248 plantas de marihuana que se encontraban en proceso de secado y otros 300 esquejes preparados para su posterior plantación.Asimismo, los agentes encontraron numerosos restos de cosechas anteriores, una circunstancia que, según la Guardia Civil, apuntaba a que la actividad de cultivo se había desarrollado de manera continuada en el inmueble. Esta última operación concluyó con la detención del propietario de la vivienda como presunto autor de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.La Guardia Civil ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y de la coordinación entre sus distintas unidades y las policías locales de los municipios donde se llevaron a cabo las intervenciones. Esta cooperación ha contribuido a detectar las actividades investigadas y al desarrollo de los correspondientes operativos policiales.De igual modo, la participación de la empresa suministradora de electricidad ha permitido efectuar las comprobaciones técnicas necesarias para determinar la posible existencia de defraudaciones de fluido eléctrico vinculadas a las instalaciones de cultivo.Las diligencias instruidas por las distintas unidades de la Compañía de la Guardia Civil de Montilla, junto con las personas detenidas e investigadas, han sido ya puestas a disposición de la autoridad judicial competente, tal y como ha confirmado el Instituto Armado.