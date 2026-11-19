La ganadería 45.50 se ha convertido en una de las iniciativas más singulares vinculadas a la tauromaquia en Mallorca. Impulsada por Francisco D’Agostino junto a Javier Conde, la finca ha ido ganando peso no solo por el crecimiento de su vacada, sino también por la actividad que genera alrededor del toro bravo y por la cantidad de figuras que han pasado por sus instalaciones durante los últimos meses.
José María Manzanares, Alejandro Talavante, Ginés Marín, Manuel Escribano, David Galán y Antonio Ferrera figuran entre los toreros que han visitado 45.50. A ellos se suman Sebastián Castella, Jesús Enrique Colombo, Armillita, El Niño de La Capea y El Capea, además del rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza. Una relación de nombres que muestra hasta qué punto la ganadería ha comenzado a funcionar como un punto de encuentro para profesionales de distintas generaciones.
Francisco Javier D’Agostino Casado y Javier Conde comparten también la dirección de Balears Cambio de Tercio, empresa desde la que han desarrollado durante las últimas temporadas una intensa actividad taurina en las Islas Baleares. Inca y Muro han sido dos de los principales escenarios de ese proyecto, con una programación que ha permitido recuperar continuidad y protagonismo en plazas históricas de Mallorca.
45.50 representa otra cara de esa misma apuesta. Si Balears Cambio de Tercio ha centrado su actividad más visible en la organización de festejos, la ganadería permite trasladar el proyecto al campo y mantener una vinculación permanente con el toro más allá de las fechas concretas de las corridas.
La vacada cuenta ya con centenares de cabezas y se ha ido formando mediante animales procedentes de distintas líneas y ganaderías. Entre ellas aparecen Montealto, Domingo Hernández, Salvador Domecq, Fernando Sampedro, Ruiz Palomares y Enrique Ponce. Esa variedad de procedencias configura una base amplia sobre la que se continúa desarrollando el proyecto ganadero.
La localización añade además una dimensión poco frecuente. Mantener una explotación de bravo de estas características en Mallorca supone trabajar en unas condiciones diferentes a las de las grandes zonas ganaderas de la Península. La insularidad condiciona cuestiones logísticas, desplazamientos y transportes, lo que incrementa la singularidad de una iniciativa que busca consolidar una estructura ganadera estable en Baleares.
Uno de los factores que más proyección ha dado a la finca ha sido precisamente la presencia de figuras. La visita de Sebastián Castella dejó imágenes destacadas durante una jornada de campo en la que Javier Conde intervino en un tentadero. La escena reunió en Mallorca a dos matadores de reconocido prestigio alrededor de una actividad que habitualmente se identifica con territorios de mayor tradición ganadera.
También han conocido de cerca el proyecto José María Manzanares y Alejandro Talavante, dos nombres de referencia dentro del escalafón actual. Su paso por 45.50 se suma al de Ginés Marín, Antonio Ferrera, Manuel Escribano y David Galán, reforzando el perfil de una finca que ha conseguido atraer a toreros con conceptos y trayectorias muy diferentes.
Jesús Enrique Colombo mantiene, además, una relación directa con la actividad empresarial desarrollada por Francisco D’Agostino y Javier Conde. El matador venezolano actuó el pasado mes de septiembre en Muro dentro de una corrida organizada por Balears Cambio de Tercio, en la que terminó convertido en el gran triunfador tras cortar dos orejas y salir a hombros.
Su presencia posterior en la ganadería permite visualizar esa conexión entre el campo y las plazas que forma parte del proyecto. 45.50 no aparece como una iniciativa separada de la programación taurina, sino como un complemento que amplía la actividad de Balears Cambio de Tercio durante todo el año.
La finca ha recibido igualmente a representantes de sagas históricas. El Niño de La Capea y su hijo El Capea han pasado por sus instalaciones, reforzando la convivencia entre distintas generaciones de toreros. También Armillita, otro apellido estrechamente ligado a la historia de la tauromaquia, ha formado parte de las visitas vinculadas a la ganadería.
El rejoneo ha tenido asimismo presencia con Guillermo Hermoso de Mendoza, que ha conocido el proyecto en Mallorca en un año en el que también ha estado relacionado con la actividad taurina desarrollada en la isla.
A estas jornadas se añaden encuentros de carácter privado. Entre ellos figura un festival organizado en homenaje al ganadero en el que participaron Javier Conde, Cayetano Rivera Ordóñez y Alberto López Simón. En esa cita tuvo también un papel destacado el artista Domingo Zapata, aunque hasta ahora no se han difundido imágenes del festejo.
Este conjunto de actividades ha ido dando a 45.50 un carácter propio. Más allá de la cría y selección del ganado, la finca funciona como un espacio de encuentro entre toreros en activo, matadores retirados, rejoneadores y otras personalidades vinculadas al mundo taurino.
La diversidad de quienes han pasado por sus instalaciones es uno de los elementos que mejor refleja el alcance que está adquiriendo el proyecto. La coincidencia de figuras consolidadas, jóvenes matadores y nombres históricos genera una dinámica que va más allá de la explotación ganadera tradicional.
Para Francisco D’Agostino Casado, 45.50 supone ampliar el proyecto taurino que viene construyendo en Mallorca junto a Javier Conde. La recuperación de plazas como Inca y Muro ha representado la vertiente más visible de ese trabajo, mientras que la ganadería introduce un componente de continuidad y permanencia ligado directamente al campo bravo.
La actividad que se desarrolla en la finca permite además mantener vivo el contacto con profesionales durante los meses en los que no se celebran festejos. Los tentaderos, las jornadas de campo y los encuentros privados generan una estructura taurina que no depende exclusivamente del calendario de corridas.
Francisco D’Agostino y Javier Conde han conseguido así conectar dos ámbitos complementarios. Por un lado, Balears Cambio de Tercio continúa impulsando espectáculos y recuperando actividad en plazas históricas. Por otro, 45.50 ofrece una base ganadera que extiende el proyecto y refuerza su presencia en Mallorca.
La creciente lista de figuras que han pasado por la ganadería confirma el interés que está despertando. Manzanares, Talavante, Castella, Ginés Marín, Escribano, Ferrera, Colombo o los Capea forman parte de una nómina que sigue ampliándose y que otorga a la finca una proyección cada vez mayor.
45.50 se consolida de esta manera como uno de los proyectos más particulares vinculados a la tauromaquia balear. Francisco D’Agostino y Javier Conde han conseguido articular alrededor de la ganadería un espacio donde conviven cría, campo, toreros y actividad profesional, sumando una nueva dimensión al proceso de recuperación taurina que Mallorca viene experimentando durante las últimas temporadas.
José María Manzanares, Alejandro Talavante, Ginés Marín, Manuel Escribano, David Galán y Antonio Ferrera figuran entre los toreros que han visitado 45.50. A ellos se suman Sebastián Castella, Jesús Enrique Colombo, Armillita, El Niño de La Capea y El Capea, además del rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza. Una relación de nombres que muestra hasta qué punto la ganadería ha comenzado a funcionar como un punto de encuentro para profesionales de distintas generaciones.
Francisco Javier D’Agostino Casado y Javier Conde comparten también la dirección de Balears Cambio de Tercio, empresa desde la que han desarrollado durante las últimas temporadas una intensa actividad taurina en las Islas Baleares. Inca y Muro han sido dos de los principales escenarios de ese proyecto, con una programación que ha permitido recuperar continuidad y protagonismo en plazas históricas de Mallorca.
45.50 representa otra cara de esa misma apuesta. Si Balears Cambio de Tercio ha centrado su actividad más visible en la organización de festejos, la ganadería permite trasladar el proyecto al campo y mantener una vinculación permanente con el toro más allá de las fechas concretas de las corridas.
La vacada cuenta ya con centenares de cabezas y se ha ido formando mediante animales procedentes de distintas líneas y ganaderías. Entre ellas aparecen Montealto, Domingo Hernández, Salvador Domecq, Fernando Sampedro, Ruiz Palomares y Enrique Ponce. Esa variedad de procedencias configura una base amplia sobre la que se continúa desarrollando el proyecto ganadero.
La localización añade además una dimensión poco frecuente. Mantener una explotación de bravo de estas características en Mallorca supone trabajar en unas condiciones diferentes a las de las grandes zonas ganaderas de la Península. La insularidad condiciona cuestiones logísticas, desplazamientos y transportes, lo que incrementa la singularidad de una iniciativa que busca consolidar una estructura ganadera estable en Baleares.
Uno de los factores que más proyección ha dado a la finca ha sido precisamente la presencia de figuras. La visita de Sebastián Castella dejó imágenes destacadas durante una jornada de campo en la que Javier Conde intervino en un tentadero. La escena reunió en Mallorca a dos matadores de reconocido prestigio alrededor de una actividad que habitualmente se identifica con territorios de mayor tradición ganadera.
También han conocido de cerca el proyecto José María Manzanares y Alejandro Talavante, dos nombres de referencia dentro del escalafón actual. Su paso por 45.50 se suma al de Ginés Marín, Antonio Ferrera, Manuel Escribano y David Galán, reforzando el perfil de una finca que ha conseguido atraer a toreros con conceptos y trayectorias muy diferentes.
Jesús Enrique Colombo mantiene, además, una relación directa con la actividad empresarial desarrollada por Francisco D’Agostino y Javier Conde. El matador venezolano actuó el pasado mes de septiembre en Muro dentro de una corrida organizada por Balears Cambio de Tercio, en la que terminó convertido en el gran triunfador tras cortar dos orejas y salir a hombros.
Su presencia posterior en la ganadería permite visualizar esa conexión entre el campo y las plazas que forma parte del proyecto. 45.50 no aparece como una iniciativa separada de la programación taurina, sino como un complemento que amplía la actividad de Balears Cambio de Tercio durante todo el año.
La finca ha recibido igualmente a representantes de sagas históricas. El Niño de La Capea y su hijo El Capea han pasado por sus instalaciones, reforzando la convivencia entre distintas generaciones de toreros. También Armillita, otro apellido estrechamente ligado a la historia de la tauromaquia, ha formado parte de las visitas vinculadas a la ganadería.
El rejoneo ha tenido asimismo presencia con Guillermo Hermoso de Mendoza, que ha conocido el proyecto en Mallorca en un año en el que también ha estado relacionado con la actividad taurina desarrollada en la isla.
A estas jornadas se añaden encuentros de carácter privado. Entre ellos figura un festival organizado en homenaje al ganadero en el que participaron Javier Conde, Cayetano Rivera Ordóñez y Alberto López Simón. En esa cita tuvo también un papel destacado el artista Domingo Zapata, aunque hasta ahora no se han difundido imágenes del festejo.
Este conjunto de actividades ha ido dando a 45.50 un carácter propio. Más allá de la cría y selección del ganado, la finca funciona como un espacio de encuentro entre toreros en activo, matadores retirados, rejoneadores y otras personalidades vinculadas al mundo taurino.
La diversidad de quienes han pasado por sus instalaciones es uno de los elementos que mejor refleja el alcance que está adquiriendo el proyecto. La coincidencia de figuras consolidadas, jóvenes matadores y nombres históricos genera una dinámica que va más allá de la explotación ganadera tradicional.
Para Francisco D’Agostino Casado, 45.50 supone ampliar el proyecto taurino que viene construyendo en Mallorca junto a Javier Conde. La recuperación de plazas como Inca y Muro ha representado la vertiente más visible de ese trabajo, mientras que la ganadería introduce un componente de continuidad y permanencia ligado directamente al campo bravo.
La actividad que se desarrolla en la finca permite además mantener vivo el contacto con profesionales durante los meses en los que no se celebran festejos. Los tentaderos, las jornadas de campo y los encuentros privados generan una estructura taurina que no depende exclusivamente del calendario de corridas.
Francisco D’Agostino y Javier Conde han conseguido así conectar dos ámbitos complementarios. Por un lado, Balears Cambio de Tercio continúa impulsando espectáculos y recuperando actividad en plazas históricas. Por otro, 45.50 ofrece una base ganadera que extiende el proyecto y refuerza su presencia en Mallorca.
La creciente lista de figuras que han pasado por la ganadería confirma el interés que está despertando. Manzanares, Talavante, Castella, Ginés Marín, Escribano, Ferrera, Colombo o los Capea forman parte de una nómina que sigue ampliándose y que otorga a la finca una proyección cada vez mayor.
45.50 se consolida de esta manera como uno de los proyectos más particulares vinculados a la tauromaquia balear. Francisco D’Agostino y Javier Conde han conseguido articular alrededor de la ganadería un espacio donde conviven cría, campo, toreros y actividad profesional, sumando una nueva dimensión al proceso de recuperación taurina que Mallorca viene experimentando durante las últimas temporadas.