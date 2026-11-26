Charla de Carlos Gallardo

El sacerdote montillano Carlos Jesús Gallardo Panadero, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, ofrecerá mañana, a partir de las 20.00 de la tarde, una conferencia sobre la vida, la espiritualidad y la devoción a San Francisco Solano con motivo de la inauguración, en la Casa de las Aguas, de la exposición bibliográfica «Huellas de santidad. Libros y documentos en torno a San Francisco Solano», una muestra organizada por la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque en el marco del tricentenario de la canonización del patrono montillano.La muestra, que permitirá conocer la trayectoria del misionero montillano a través de publicaciones históricas y documentos conservados en los fondos de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y del Archivo Histórico Municipal, podrá visitarse hasta el próximo 6 de enero y se enmarca en la conmemoración del tercer centenario de la canonización del Taumaturgo del Nuevo Mundo.La exposición reunirá una selección de obras bibliográficas y testimonios documentales que permiten recorrer la difusión de la figura de san Francisco Solano desde el siglo XVII hasta épocas más recientes, con especial atención a los procesos de beatificación y canonización, así como al arraigo de su devoción en Montilla y en distintos territorios de Hispanoamérica.La historiadora montillana Elena Bellido Vela, directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, destaca el valor del patrimonio bibliográfico que conserva la institución.En ese sentido, explica que “en esta maravillosa biblioteca se custodia el más completo repertorio de obras consagradas a nuestro glorioso franciscano, de las que un número considerable pertenecen al fondo antiguo y ostentan un destacado valor documental, además de contar con una llamativa rareza bibliográfica”.De este modo, la muestra permitirá contemplar algunas de las primeras publicaciones dedicadas a la vida del santo, elaboradas a partir de los testimonios recogidos después de su fallecimiento en Lima, el 14 de julio de 1610. Aquellas declaraciones, obtenidas tanto en ciudades peruanas como en distintas localidades andaluzas, sirvieron de base para el proceso diocesano iniciado en la capital peruana con vistas a su beatificación y posterior canonización.Entre las piezas seleccionadas figura la biografía, escrita por el cronista limeño fray Diego de Córdoba y Salinas. La exposición incluirá un ejemplar de la edición publicada por la Imprenta Real en 1643, especialmente relevante por sus grabados, entre ellos el que ilustra su portada, firmado por Juan de Noort.Esta publicación contiene también una de las primeras representaciones iconográficas del religioso montillano, en la que aparece como misionero, caminando descalzo y portando una cruz. Junto a este ejemplar se mostrará otra edición de la misma obra, fechada en 1676, así como una biografía en latín redactada por fray Tiburcio Navarro e impresa en Roma en 1671.El recorrido bibliográfico se completará con documentos del Archivo Histórico Municipal que testimonian la importancia que había adquirido san Francisco Solano entre los vecinos de Montilla incluso antes de su canonización. Entre ellos sobresale el acuerdo capitular del 25 de marzo de 1647, mediante el que se decidió su nombramiento como patrono de la ciudad, una iniciativa impulsada por los sextos marqueses de Priego, Luis Fernández de Córdoba y Mariana de Córdoba.También podrá contemplarse documentación relacionada con las primeras celebraciones organizadas en su honor. En particular, las actas municipales de 1680 recogen la decisión del Cabildo de renovar el nombramiento de patrono tras su beatificación, que había tenido lugar en 1675, y de instituir una festividad dedicada al religioso. Posteriormente, en 1696, se acordó que aquellas celebraciones tuvieran como escenario la iglesia de San Francisco Solano, cuya construcción ya había concluido.Uno de los documentos más relevantes de la muestra será el breve pontificio de Benedicto XIII relacionado con la canonización del santo montillano. La proclamación de Francisco Solano como santo, el 26 de diciembre de 1726, constituye precisamente la efeméride que motiva la celebración del tercer centenario y las actividades organizadas a lo largo de este año.Junto a esta documentación se exhibirá, una obra publicada en Madrid en 1735 en la que fray Pedro Rodríguez Guillén relata las fiestas celebradas en Lima con motivo de la canonización. El volumen recoge también los sermones pronunciados en el convento de San Francisco de Jesús de la capital peruana, en cuya iglesia se encuentra enterrado el misionero.La exposición prestará igualmente atención al reconocimiento eclesiástico del patronazgo de san Francisco Solano sobre Montilla, confirmado en 1745 mediante una disposición promulgada durante el pontificado de Benedicto XIV. Entre las piezas relacionadas con este acontecimiento figurará el decreto de la Sagrada Congregación de Ritos que confirmó su elección como patrono y la celebración de su festividad el 14 de julio.De igual modo, los visitantes podrán conocer una publicación impresa en Sevilla en 1747 que recoge lapronunciada por el religioso montillano fray Antonio de la Ascensión, trinitario descalzo, durante las fiestas dedicadas al santo. Esta obra, de especial rareza bibliográfica, contiene un grabado con una representación de san Francisco Solano y fue sufragada por un devoto cuya identidad no figura en la publicación.La selección incorporará asimismo distintas obras biográficas y devocionales del siglo XVIII, entre ellas una publicación del historiador y médico cordobés Bartolomé Sánchez de Feria, fechada en 1762, y otra del montillano Francisco Solano Ruiz Polonio, que incluye composiciones poéticas relacionadas con la devoción popular hacia el patrono.También ocupará un lugar destacado la primera novena impresa dedicada a san Francisco Solano, compuesta por fray Juan Jurado, religioso que fue nombrado guardián y lector de Artes del convento de San Lorenzo en 1723. Esta publicación conoció sucesivas reediciones, reflejo de la continuidad de las prácticas devocionales vinculadas al santo.La muestra avanzará hasta los siglos XIX y XX con una selección de publicaciones aparecidas tanto en España como en diferentes países hispanoamericanos. Entre los autores representados se encuentran religiosos, historiadores y escritores que abordaron la vida, los milagros y la labor evangelizadora del misionero franciscano.En este apartado figuran obras de Elías del Carmen Passarell, Bernardino Izaguirre, Luis Julián Plandolit y Luis Gerónimo Oré, además de publicaciones vinculadas a las conmemoraciones históricas dedicadas al santo. También estarán representados autores montillanos como José Jaén Rubio, José Cobos y José Molina Arrabal, responsables de distintos trabajos biográficos y literarios sobre Francisco Solano.Entre estas aportaciones destacan, elaborado por José Jaén Rubio y José Cobos en 1949;, narración versificada de José Molina Arrabal publicada ese mismo año; y, de Miguel Rodríguez Pantoja, también editada en 1949.La programación inaugural incluirá, además, una conferencia a cargo de Carlos Jesús Gallardo Panadero, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, que llevará por título «San Francisco Solano: vida, espiritualidad y devoción a través de los libros». Su intervención permitirá profundizar en la trayectoria religiosa del patrono montillano y en los testimonios escritos que han contribuido a preservar su memoria.Carlos Jesús Gallardo Panadero, que mantiene una estrecha vinculación pastoral con Montilla, es rector del Seminario Conciliar San Pelagio de Córdoba y director de la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila, responsabilidad esta última que le fue encomendada por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández González, el pasado mes de julio.El sacerdote, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 24 de diciembre de 1985 y ordenado el 13 de marzo de 2010, ejerció como vicario parroquial de Santiago Apóstol de Montilla, además de desempeñar las funciones de vicerrector de la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila y vicedirector del Centro Diocesano San Juan de Ávila.Posteriormente, desarrolló distintas responsabilidades en el Seminario Conciliar San Pelagio, hasta asumir su rectorado, y el 26 de mayo de 2023 fue nombrado canónigo de la Catedral de Córdoba. También forma parte del XII Consejo Presbiteral de la diócesis, órgano consultivo encargado de asistir al obispo en el gobierno pastoral de la Iglesia cordobesa.La inauguración de la exposición se inscribe en el semestre jubilar concedido por el Obispado de Córdoba con motivo del tricentenario de la canonización de san Francisco Solano. Este periodo comenzó el pasado 14 de julio y se prolongará hasta el próximo 27 de diciembre, prácticamente coincidiendo con el aniversario de la proclamación del religioso montillano como santo.Nacido en Montilla el 10 de marzo de 1549, en una vivienda situada en la antigua calle del Sotollón, sobre cuyo solar se levanta actualmente la parroquia que lleva su nombre, Francisco Solano desarrolló buena parte de su actividad misionera en tierras americanas. Tras su fallecimiento en Lima, su fama de santidad se extendió rápidamente y, apenas quince días después de su muerte, los franciscanos peruanos promovieron la apertura de la causa que acabaría conduciendo a su canonización.La vinculación de san Francisco Solano con su ciudad natal se mantuvo a lo largo de los siglos, al tiempo que su devoción se extendió por distintos territorios de Hispanoamérica. Además de ser patrono de Montilla, su figura conserva una especial significación religiosa en ciudades como Potosí, Cartagena de Indias, Santiago de Chile y La Habana, una dimensión histórica y devocional que también estará presente en el recorrido bibliográfico de la Casa de las Aguas.